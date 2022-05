Fustigan ministros a superdelegados de AMLO, pero salvan la figura

Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) empataron la votación del pleno que resolvería el destino de los superdelegados del presidente Andrés Manuel López Obrador, y aunque varios de ellos cuestionaron la figura, finalmente la dejaron a salvo por no alcanzar los ocho votos necesarios para declarar su inconstitucionalidad.

El próximo lunes la Corte volverá a discutir el tema. Este martes no lo resolvieron porque la ministra Loretta Ortiz se encuentra de comisión.

Un eventual voto en contra del proyecto por parte de la ministra Loreta Ortiz permitiría la declaratoria de constitucionalidad de la figura de los Superdelegados. En caso de votar en favor del proyecto, de todas maneras la figura de los superdelegados estaría a salvo porque para declararla inconstitucional son necesarios ocho votos.

Los ministros y ministra que consideraron que la figura de los superdelegados es inconstitucional fueron Luis María Aguilar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Norma Piña, Juan Luis González Alcántara y Jorge Mario Pardo Rebolledo.

Se pronunciaron en contra de declarar inconstitucional la medida los ministros y ministras Arturo Zaldívar, Yasmín Esquivel Mossa, Margarita Ríos-Farjat, Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayan.

Durante la sesión que se llevó a cabo en el Pleno, las ministras y ministros iniciaron el análisis de la acción de inconstitucionalidad promovida por diputados de oposición contra la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con la cual se crearon los superdelegados.

Los superdelegados son los encargados de coordinar los programas sociales impulsados durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales estimó declarar la invalidez del artículo 17 ter, al considerar que las Delegaciones de Programas para el Desarrollo son un riesgo para el federalismo.





Al exponer el tema, el ministro consideró que no existe certeza sobre los límites de las atribuciones y facultades de los superdelegados.

"No existe certeza sobre cuáles son los límites de las facultades de las delegaciones en la implementación en los programas de desarrollo, lo cual genera la posibilidad de que el alcance de sus atribuciones pudiera incluir la implementación irrestricta de medidas en las entidades federativas que no necesariamente se relacionen con las facultades de la Secretaría del Bienestar. La inconstitucionalidad del artículo por violación al principio de legalidad, debido a su imprecisión, es tal que pone en riesgo el principio de federalismo".

El ministro Alberto Pérez Dayan dijo que la Ley Orgánica de la APF no detalla totalmente las facultades de los Superdelegados, pero que estas sí fueron delimitadas en un reglamento expedido por el propio Poder Ejecutivo en 2019.

La ministra Norma Lucía Piña preguntó: "¿Quién decide finalmente sobre la implementación de los planes, programas y acciones asignados a las secretarias de Estado, los titulares o los delegados?".

Al analizar el tema, la ministra Margarita Ríos Farjat se mostró en contra del proyecto al comentar que las delegaciones son un modelo novedoso de desconcentración de la administración pública.

"Estas delegaciones son un modelo novedoso de desconcentración de la administración pública federal, pero no me parece que resulte inconstitucional; contrario a lo señalado en el proyecto, no encuentro que la introducción de esta figura genere una arbitrariedad o un problema de legalidad que ponga en riesgo las bases del federalismo ante la falta de pormenorización en su ámbito de atribuciones".

La ministra agregó: "no encuentro que su introducción genere arbitrariedad o un problema de legalidad que ponga ´en riesgo´ las bases del federalismo ante la falta de pormenorización de su ámbito de atribuciones. Estamos hablando de bases claras para la administración pública federal. No es una norma que distribuya competencias y que trastoque los pilares del artículo 124 Constitucional que delimita claramente las competencias entre la Federación y los Estados, pues sus atribuciones se encuentran delimitadas al marco de actuación de la Secretaría de Bienestar, en el ámbito de la administración pública federal".

La votación quedó dividida en cinco ministros a favor y cinco en contra, por lo que el ministro presidente Arturo Zaldívar, solicitó a los integrantes del pleno esperar a que regrese la ministra Loretta Ortiz, quien se encuentra de comisión, ya que no es lo mismo declararla constitucional que mantenerla vigente con los votos que hasta el momento se tienen.