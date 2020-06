Fustiga Mario Molina recorte a ciencia; pugna por uso de cubrebocas

El premio Nobel de Química, Mario Molina, habló fuerte y claro sobre la importancia del financiamiento a la ciencia, y lo hizo ante la Comisión de Ciencia de la Cámara de Diputados.

En audios a los que La Silla Rota tuvo acceso, Molina dijo que además de las dificultades que la ciencia en México ha enfrentado por la promesa incumplida de distintos gobiernos de aumentar su presupuesto, se suma que además actualmente el mundo enfrenta una pandemia, la de covid-19, por lo cual consideró un "error garrafal" reducir aún más el presupuesto y eliminar los fideicomisos científicos, tal como propuso la vicepresidenta de la Mesa Directiva, la morenista Dolores Padierna.

"De por sí hemos tenido dificultades, no pudiendo subirle esa inversión, pero bajar esa inversión y quitar fideicomisos es trágico. Es no reconocer la importancia que ha tenido la ciencia fundamental en el progreso de la civilización y donde en México estamos atrasados. Pero además lo resumo muy bien y ustedes lo saben muy bien, tenemos una pandemia y aquí tenemos presentes a científicos que están aportando a esto", dijo en la reunión convocada por la presidenta de la comisión, la diputada Maribel Solís y a la que acudió también el presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, José Luis Moran López.

"Con el canciller hemos hablado de que México tiene la oportunidad de participar más en ese esfuerzo internacional de conectarse con la pandemia y ayudar a resolver el problema. Desde vacunas y tratamientos, todo eso requiere no bajarle la inversión si no al revés, asegurarse. No es buena excusa que haya habido científicos que se aprovechen de los recursos y no los hayan usado bien. Bueno, siempre va a haber problemas de ese tipo. Eso no justifica quitar todo el presupuesto importante a la ciencia, eso es un realmente un error garrafal".

El reconocido científico, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), también urgió a no hacer a la ciencia básica a un lado, porque es la que conecta a México con el mundo, con lo que dio su postura al desdén de la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, quien ha dicho que sólo se apoyara a la ciencia que se materialice en beneficio del pueblo.

-¿Por qué financiar a la ciencia básica?, se preguntó Molina.

"Aquí está ampliamente justificado por experiencia global. La ciencia básica es importantísima porque debemos formar parte de la comunidad científica internacional y de esa manera, teniendo científicos bien establecidos que puedan participar en la educación, de esa manera nos aseguramos que podamos tener científicos jóvenes que puedan participar cada vez más en la comunidad científica, pero además colaborar con la comunidad internacional. Es una inversión ampliamente justificable, como se ha demostrado históricamente", afirmó.

Defiende uso de cubrebocas

Molina, quien recibió el premio Nobel en 1995 de manera conjunta con científicos estadounidenses por demostrar que el gas CFC destruía la capa de ozono y ponía en riesgo al planeta al acelerar el cambio climático, también se refirió a la utilidad de los cubrebocas, un tema donde el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, inicialmente dijo que no eran necesarios para evitar los contagios de coronavirus.

"Hay el malentendido que los cubrebocas solo sirven para que la gente que ya está contaminada no contamine a los demás. No, no, no, lo que está clarísimo es que con los cubrebocas se evita respirar aerosoles, las partículas pequeñisimas que entran directamente a los pulmones", explicó.

Asimismo, adelantó que junto con ex alumnos suyos, esta semana publicará un trabajo sobre la utilidad de los cubrebocas.

"He estado trabajando con unos de mis ex alumnos en relación con la pandemia, en demostrar con mucha claridad que los cubrebocas son importantísimos para evitar la transmisión de la pandemia por aerosoles. El error que ha tenido la comunidad es creer que nada más las gotas son las que comunican la enfermedad. Nosotros ya lo demostramos explícitamente y tenemos estadísticas extraordinarias".

Al finalizar su participación, reiteró su petición de aumentar la inversión en la ciencia.

"En resumen nos tenemos que asegurar que no haya problemas en estar financiando el tipo de ciencia que está haciendo México ahora conectado con la pandemia"

A la reunión también acudió el presidente de la Comisión de Cultura, el diputado Sergio Mayer.

https://lasillarota.com/nacion/cientificos-piden-a-morena-retirar-plan-para-eliminar-fideicomisos-morena-cientificos/395508