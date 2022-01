"Funciona el Vaporub y no están de más las caricias ": receta AMLO para covid

El presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un video en vivo por sus redes sociales para dar informe del desarrollo de su contagio. Indicó que en estos días se ha cuidado con paracetamol y ungüentos, "aunque se burlen".

Tras las críticas vertidas contra el secretario de Salud, Jorge Alcocer, el presidente López Obrador aseguró que sí funcionan remedios como la aplicación del Vaporub y tomar miel con limón.

"Porque además estos antivirales aun cuando ya están autorizados y se han recomendado, deben de aplicarse más a quienes tienen enfermedades crónicas y a la gente mayor, básicamente, pero yo con paracetamol y aunque se rían mis adversarios, cuestionan al doctor Alcocer (titular de Salud) porque dijo que con VapoRub, pues sí, cuando yo era niño recuerdo que nos enfermábamos de gripe mi mamá nos ponía VapoRub, en el pecho y en las plantas de los pies y así nos acostábamos, y en los pies nos ponía unos calcetincitos, y esos remedios, miel para la garganta con un poco de limón y con eso sale uno adelante, además no están de más las caricias, nunca sobran las caricias entre parejas, caricias a los hijos".

"EQUIVALENTE A UNA GRIPA"

Aseguró que va saliendo del contagio de covid-19 y dijo que está constatando "en carne propia" que la nueva variante ómicron no tiene la peligrosidad ni la letalidad de la variante delta.

Destacó que la variante ómicron no da síntomas fuertes y "es el equivalente a una gripe". No tuve un tratamiento especial ya que no presenté fiebre ni dolor de cabeza, solo tuve la ronquera y ardor en la garganta, explicó el mandatario mexicano.

"Estoy constatando que esta variante no es tan grave" vamos saliendo de esto y agradezco a políticos, adversarios y presidentes de otros que me han deseado pronto recuperación.

En la grabación el mandatario aparecieron los secretarios de Gobernación y de Hacienda, donde habló sobre la venta de CitiBanamex y las inversiones que siguen llegando al país.

ESTADO DE SALUD DE AMLO

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dio a conocer que el presidente López Obrador se encuentra estable y su estado de salud es óptimo, tras su segundo contagio de covid-19.

En conferencia mañanera de este miércoles, el titular de Segob agregó que esperan que el mandatario se reintegre a sus actividades presenciales el próximo lunes o antes de ser posible, aunque indicó que no es necesario acelerar el proceso de recuperación.

"Está estable, continua su recuperación, el estado de su salud es óptimo, sólo que pase su contagio. Yo espero que el presidente se recupere complemente y que el lunes pueda estar ya presencialmente en las oficinas, tampoco vamos a acelerar un proceso de salud que es normal, y él continúa al frente de todo", explicó.

El martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los mexicanos a no espantarse con la nueva variante ómicron de covid-19, ya que dijo "es como una gripa".

En un video proyectado en la conferencia mañanera de este martes, el presidente explicó que está ronco y afónico, pero quería transmitir su experiencia en su segundo contagio de covid-19.

El mandatario mexicano se tomó signos de salud en el video proyectado en la mañanera: tuvo 36.1 de temperatura y presentó 96 de oxigenación.

Indicó que presenta síntomas como "ardor en la garganta, es como una gripa, dolor de garganta y dolor de cuerpo al principio. Agregó que está tomando paracetamol para tratarse.

El secretario de Salud, Jorge Alcocer, prevé que el presidente pueda incorporarse el próximo lunes a las mañaneras.

López Obrador comentó que seguirá con sus labores en aislamiento, llamó a quienes se contagien a no vencerse y echarse para adelante, "tenemos como protector al creador y a la ciencia, y además las ganas de vivir para llevar a cabo la transformación".

SE AÍSLAN ESPOSA E HIJO DE AMLO





Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente López Obrador, informó este martes que ella y su hijo están en aislamiento tras el contagio de covid-19 del mandatario.

"Por precaución, Jesús y yo nos hemos aislado también (no tenemos contagio hasta este momento ni síntomas) y estamos seguros de que este virus se irá pronto de casa", dio a conocer a través de sus redes sociales.





AMLO NO TIENE SÍNTOMAS GRAVES: ADÁN AUGUSTO LÓPEZ





El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que el presidente López Obrador se encuentra bien y no presenta síntomas graves, en tanto, sigue sus labores resguardado en su domicilio.

"El presidente está afortunadamente bien, con síntomas leves, no graves, esperemos que mejore en los próximos días. Nos ha encargado hacernos cargo de este equipo de trabajo. Está conduciendo los trabajos, pero resguardado en su habitación, en su hogar", explicó.

El secretario de Salud, Jorge Alcocer, llamó al presidente López Obrador a tener ánimo y deseó que regrese pronto a las mañaneras.

"Los datos muestran claramente que la vacunación ha sido una estrategia muy efectiva y que se logra un alto grado de protección", lanzó y resaltó que las vacunas protegen hasta en un 96% contra la covid-19.





EL SEGUNDO POSITIVO DE COVID DE AMLO





El presidente Andrés Manuel López Obrador dio positivo a covid este lunes 10 de enero e informó que realizará trabajos de oficina. Este lunes, el presidente indicó que amaneció ronco y presumió se trataba de una gripa. Sin embargo, no portó cubrebocas.

"Informo a ustedes que estoy contagiado de #COVID19 y aunque los síntomas son leves, permaneceré en aislamiento y solo realizaré trabajo de oficina y me comunicaré de manera virtual asta salir adelante", escribió en sus redes sociales.

"En tanto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, me representará en las conferencias de prensa y en otros actos. ¡Ánimo, con el afecto de siempre!", indicó en un segundo tuit.

CANCELA ACTIVIDADES OFICIALES

En un comunicado de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República, se informó que el presidente no tendrá actividades oficiales este martes 11 de enero.

A su vez, en otra ficha informativa, se anunció que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, encabezará la conferencia de prensa a las 7:00 horas en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

¿CON QUIÉNES SE REUNIÓ AMLO ESTE LUNES, ANTES DE REVELAR POSITIVO A COVID?

Este lunes, López Obrador se reunió con Javier May, titular de Bienestar; Roberto Salcedo, de la Función Pública (SFP); Adán Augusto López Hernández, de Gobernación (Segob); y Víctor Villalobos, de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

También tuvo entrevistas con el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett; con Diego Prieto, director del INAH; con la subsecretaria del Bienestar, Ariadna Montiel; con el empresario Daniel Chávez, así como con su secretario particular, Alejandro Esquer.

En la conferencia mañanera compartió micrófono con el titular de Profeco, Ricardo Sheffield, y p or la tarde se reunió con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.

Después de la noticia, Sheffield indicó se hará prueba mañana por la mañana, entre tanto conozca el resultado se mantendrá aislado. Se siente bien, no presenta ningún síntoma.

Justo hace un año, el mandatario inició con síntomas de la enfermedad la noche del sábado 23 de enero (de 2021), un día después fue notificado que dio positivo en la prueba de PCR, esto le permite analizar a las autoridades cuándo pudo haberse infectado.

"Los síntomas son leves, pero ya estoy en tratamiento médico. Como siempre, soy optimista. Saldremos adelante todos", escribió el mandatario en enero de 2021, quien se ha negado en reiteradas ocasiones durante la pandemia a utilizar el cubrebocas en sus actos públicos, pese a haber sufrido un infarto hace años y también padecer hipertensión.

ENVÍAN BUENOS DESEOS

Tras conocer la noticia de López Obrador, la jefa de gobierno capitalino escribió en Twitter deseando pronta recuperación al mandatario.

El canciller, Marcelo Ebrard, envió también un mensaje para el mandatario.

"Todo el equipo de la SRE deseamos pronta recuperación al Presidente López Obrador, le enviamos nuestro afecto y apoyo", escribió en Twitter.

El zar de la pandemia, Hugo López-Gatell también tuiteó:

La directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, envió un abrazo y deseó fuerza y salud para el presidente durante estos días de recuperación.

Ricardo Monreal, líder del Senado, escribió:

" Deseo una pronta recuperación al presidente Andrés Manuel @lopezobrador_ . Estoy seguro de que su fortaleza de espíritu permitirá que muy pronto salga nuevamente adelante".





FELIPE CALDERÓN Y RICARDO ANAYA SE SOLIDARIZAN CON AMLO

El expresidente Felipe Calderón deseó al presidente que se mejore:

Ricardo Anaya, excandidato presidencial en 2018, también deseó a López Obrador pronta mejoría.

El empresario y dueño de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego tuiteó:

"Estoy seguro que todo va a salir bien, espero que se recupere pronto y sin complicaciones para que pueda estar de regreso con nosotros. Toda mi solidaridad y fuerza".

Presidente @lopezobrador_, me enteré que dió positivo al #COVID19.



Estoy seguro que todo va a salir bien, espero que se recupere pronto y sin complicaciones para que pueda estar de regreso con nosotros.



TAMBIÉN LLEGARON CRÍTICAS

La senadora Lilly Téllez escribió:

"Celebro que el presidente López Obrador tenga médicos y enfermeras a disposición, cama de hospital asegurada, acceso hasta a los medicamentos que no hay en México y un palacio para descansar. Que se alivie pronto con atención de primera, mientras el resto sufre con la de cuarta".

Celebro que el presidente López Obrador tenga médicos y enfermeras a disposición, cama de hospital asegurada, acceso hasta a los medicamentos que no hay en México y un palacio para descansar.



"Esperemos que se recupere pronto. Lo que hizo esta mañana, al tener síntomas y reunirse con gente sin cubrebocas, es irresponsable. Desde la semana pasada había tenido contacto con casos positivos", tuiteó el diputado por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynez.

Esperemos que se recupere pronto.



Salomón Chertorivski, también de Movimiento Ciudadano y exsecretario de Salud, criticó el actuar del mandatario: "Esta mañana el Presidente hizo pedagogía al regalarnos un buen ejemplo de todo lo que NO debes hacer si presentas síntomas de COVID-19:

- Convocar a eventos no indispensables

- Reunirse en un lugar cerrado y sin ventilación

- No usar cubrebocas

- Hablar por horas

Esta mañana el Presidente hizo pedagogía al regalarnos un buen ejemplo de todo lo que NO debes hacer si presentas síntomas de COVID-19:



- Convocar a eventos no indispensables

- Reunirse en un lugar cerrado y sin ventilación

- No usar cubrebocas

LA RECOMENDACIÓN DEL DOCTOR MACÍAS

El día de hoy el presidente de México informó que tiene covid 19, esto "muestra la gran transmisión de la variante ómicron, pues ya se había infectado y ya se había vacunado. El mensaje debe ser el mismo: cubrebocas, distancia, evitar tumultos, ventilar espacios cerrados", advirtió.

"AMANECÍ RONCO... CREO QUE ES GRIPE": AMLO ANUNCIA QUE SE HARÁ PRUEBA COVID

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se haría una prueba de covid-19 ya que amaneció ronco, aunque consideró que se trata de solo una gripe.

"Amanecí ronco. Yo creo que es gripe, pero de todas maneras", dijo en conferencia mañanera de este lunes.

El mandatario mexicano se reunió la semana pasada con la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, quien dio a conocer su contagio por covid-19.

Luego al leer una serie de señalamientos sobre la nueva variante en tuits del columnista Pedro Miguel, López Obrador se refirió a ómicron como "covidcito".

Incluso, leyó una de ellas en las que se señala que de tener síntomas no se crea que es gripe y dar por hecho que es covid.





LAS RECOMENDACIONES QUE LEYÓ AMLO EN LA MAÑANERA





Pedro Miguel aseguró que resume las recomendaciones oficiales ante la nueva ola de la pandemia, por lo que el presidente López Obrador leyó una lista con siete puntos.

El mandatario mexicano leyó que si los vacunados se enferman de algo que parece covid, deben asumir que es covid.

Entre otras recomendaciones leídas por el presidente se encuentra checarse oxigenación y de no presentar dificultades no salir a hacerse una prueba covid; también tomar paracetamol, permanecer en casa, aislarse.

"En la gran mayoría de las personas vacunadas, la variante ómicron es un covidcito", leyó.

Además, apuntó que si hay fiebre alta o baja oxigenación, se debe llamar a Locatel.

Llamó a empleadores a no pedir resultados de pruebas de covid a sus empleados, ante la escasez mundial de reactivos. Otra es seguir usando cubrebocas, la sana distancia, el estornudo de etiqueta, lavarse las manos.

"Si no se han vacunado, vacúnense. Vacúnense. Vacúnense. Es preferible que les pinchen el brazo a que les metan un tubo en el gaznate", fue la última recomendación leída por AMLO.





(Luis Ramos)