"Fuimos invitados por Trump al Capitolio", la evidencia para culparlo

Miembros del equipo de la Cámara de Representantes que llevan a cabo el segundo juicio al ahora expresidente Donald Trump presentaron un video en el que se observa a seguidores del magnate que afirman fueron al Capitolio porque así lo pidió.

Diecisiete republicanos tendrían que unirse a cada demócrata para lograr la mayoría de dos tercios necesaria para la condena.

Las discusiones comenzaron al mediodía y los gerentes, como se conoce a los fiscales de la Cámara, tienen hasta ocho horas el jueves para presentar antes de descansar su presentación el jueves por la noche. También se espera que utilicen sus últimas horas para tratar de embotar de manera preventiva los argumentos legales clave para la defensa del presidente.

Se espera que los abogados de Trump tomen su turno a partir del viernes. Aunque utilizaron un debut difícil el martes principalmente para argumentar en contra de la celebración de un juicio, tienen la intención de negar rotundamente que Trump fuera responsable del ataque o que tuviera la intención de interferir con el proceso electoral en curso en el Capitolio, a pesar de implorar repetidamente a sus partidarios. para "luchar como el infierno" para "detener el robo", publicó The New York Times.

La fiscal Diana DeGette, que forma parte del equipo de miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que llevan el segundo juicio político contra Donald Trump, presentó este miércoles videos en los que se puede ver a la turba que asaltó el Capitolio gritar que se encuentran en ese lugar porque así lo pidió el exmandatario.

"Sus propias declaraciones antes, durante y después del ataque dejaron en claro que el ataque fue hecho para Donald Trump, siguiendo sus instrucciones y para cumplir sus deseos", dijo la Representante Diana Degette de Colorado, una de las nueve gerentes de la Cámara. Incluso adoptaron su lenguaje, señaló, cantando "detenga el robo" y "lucha por Trump" mientras se estrellaban contra el Capitolio.

En los videos se escucha gritar a los simpatizantes de Trump "Fuimos invitados aquí" y "Fuimos invitados por el presidente de los Estados Unidos" a los policías que intentaban evitar su ingreso al Capitolio.

La fiscal dijo que algunas de las personas arrestadas por el ataque al Capitolio expresaron arrepentimiento y dijeron que se sintieron "engañadas" cuando quedó claro que el exmandatario no intervendría para ayudarlos.

El fiscal Jamie Raskin pidió a los senadores "usar su sentido común" y les pidió recordar lo ocurrido en Michigan, donde 6 personas fueron detenidas por conspirar para secuestrar a la gobernadora Gretchen Whitmer.

"Trump sabía exactamente lo que estaba haciendo al incitar a la turba del 6 de enero. Exactamente. Acababa de ver con qué facilidad sus palabras y acciones inspiraban violencia en Michigan. Envió un mensaje claro a su partidario", dijo Raskin.

El fiscal Ted Lieu afirmó que Trump no mostró remordimiento por cómo su comportamiento provocó los disturbios. Lieu citó el hecho de que Trump no presentó sus respetos al oficial Brian Sicknick, quien murió durante el asalto al Capitolio.

"El presidente Trump no solo no demostró remordimiento ni asumió responsabilidad, sino que dejó en claro que él apenas estaba comenzando. Durante días, no se dirigió a la nación después de este ataque. Necesitábamos a nuestro comandante en jefe para unir a un país en duelo, para consolarnos. Pero, ¿qué hizo el presidente Trump? Nada, silencio", dijo Lieu.