"Fui un funcionario honesto, nunca he robado un quinto": exfuncionario de Conacyt

"No somos delincuentes", aseguró Rodrigo Roque Díaz, exdirector adjunto de asuntos jurídicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), ante las acusaciones que de la Fiscalía General de la República donde señala a 31 científicos de peculado, lavado de dinero y delincuencia organizada.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, aseguró que él y sus excompañeros están sorprendidos por la acusación porque nunca se organizaron para financiar una empresa privada, como señala la FGR.

"Fui un funcionario honesto, nunca he robado un quinto, se tiene la percepción de que nos organizamos para financiar una empresa privada y eso no es cierto", dijo Roque en la entrevista.

Roque Díaz es una de las personas que figura en la investigación de la FGR, explicó que el Foro Consultivo Científico y Tecnológico , a través del cual supuestamente se desviaron más de 280 millones de pesos, es una especie de interlocutor del Conacyt y el Estado; sin embargo, tiene es un órgano autónomo, por lo tanto, "se creó como asociación civil".

El abogado comentó que el Foro no es una empresa privada como tal, pero sí tiene una figura de asociación civil. No se constituye una empresa para lavar dinero, es una instancia legal creada para que las instituciones de educación superior y el sector privado se comuniquen con Conacyt.

El exdirector de asuntos jurídicos aclaró que el Foro no puede ser un instrumento para lavado de dinero, como lo asegura la FGR, porque los miembros de la Mesa Directiva que aprueban el gasto son integrantes de la UNAM, la Academia Mexicana de Ciencias, la Academia Mexicana de Biología, la Academia Mexicana de Medicina y del Politécnico Nacional.

Roque agregó que está preocupado por el caso y lo que le podría pasar, sin embargo; dijo que está dispuesto enfrentar las acusaciones y espera tener acceso a la carpeta de investigación.

DIRECTORA DE CONACYT DESCONOCE INVESTIGACIÓN





María Elena Álvarez-Buylla, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), dijo desconocer la investigación que hace la Fiscalía General de la República (FGR) realiza contra 31 científicos.

"No sé de qué me hablas. Yo no vine a apoyar el primer gobierno de la cuarta transformación a acusar absolutamente a nadie".

El lunes La Silla Rota informó de dos carpetas de investigación en las que se investiga a 25 exfuncionarios del Conacyt, entre ellos Enrique Cabrero Mendoza, quien fue director general en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y seis miembros del Foro Consultivo, como la excoordinadora general, Julia Tagüeña Parga, otros dos excoordinadores, dos secretarias técnicas y el abogado.









