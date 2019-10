"Fui acusado por el ex gobernador Ulises Ruiz"

21:50 pm Raúl Peimbert, el defensor de derechos humanos oaxaqueño así lo dijo. "He sido señalado de manera injusta e ilegal por una maquinación el ex gobernador Ulises Ruiz en Oaxaca en contra de mi actividad como defensor de derechos humanos". La cita, precisó, fue parte las preguntas hechas para determinar o no, probables conflictos legales o de interés relacionados con su persona.

No fue la única duda que tuvieron los legisladores (a quienes se les veía ya cansados tras maratónica sesión de aspirantes entrevistados); también estaba en duda su independencia del Poder Ejecutivo pues a pregunta expresa de la senadora López Rabadán respecto a si era verdad -como habían citado algunas columnas periodísticas-, que Peimbert había acudido a Palacio Nacional a presentarse con el presidente, él no aprovechó su breve tiempo de respuesta para aclarar el tema. Y la pregunta quedó en el aire.

A quien sí respondió fue al senador sin partido Álvarez Icaza, quien le preguntó sobre la veracidad de los comentarios que hay en aquella entidad, sobre su desempeño profesional:

-Hay denuncias de opacidad en la defensoría oaxaqueña a su cargo y varias organizaciones de mujeres le llamaron el defensor ausente.

-El tema de opacidad se atendió con la defensoría del pueblo. Y respecto a lo de ausente es la primera vez que lo escucho, será porque nunca estuve en oficina sino siempre en trabajo de campo.

El defensor local, acompañado de amigos y colaboradores, expuso ante los legisladores su experiencia como aspirante a presidir la CNDH. Señaló su fortaleza como negociador; haber sido integrante en 2006, del primer equipo de mediación en el conflicto con los maestros de la APPO en aquella entidad y haber participado en el primer modelo de defensoría de derechos humanos estatal. "Hay que agilizar el tiempo para presentar una queja en los estados, agilizar las alertas de género, impulsar la cultura de derechos humanos", enlistó.

Un rumor sobre su persona destacó: ser un aspirante a la CNDH cercano a la consejería jurídica del poder ejecutivo, a través de la familia Scherer. A pregunta expresa de LSR, Peimbert respondió, "mi esposa ni yo tenemos ningún vínculo con la familia Scherer, tampoco tengo ninguna relación pública con la consejería jurídica".

