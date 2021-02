“Fueron los marinos; búsquenlos vivos”, claman familiares

Familiares de personas desaparecidas clamaron entre llantos al presidente Andrés Manuel López Obrador resultados en la búsqueda de sus seres queridos a quienes reafirmó que los desaparecidos es una herencia de los gobiernos anteriores.

“Es la peor herencia”, indicó.

Al presentar el primer informe de avances a tres meses del relanzamiento del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en Palacio Nacional, una mujer se le hincó por dos minutos al mandatario y llorando le pidió ayuda para encontrar a su hijo desaparecido en Tamaulipas.

Previo al evento, cuando López Obrador entró al Salón Tesorería, decenas de familiares le gritaron consignas en demanda de que se busque a sus familiares, publicó el diario Reforma.

"¡Señor Presidente, fueron los marinos!", gritó alguien.

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, anunció una inversión de 410 millones de pesos para fortalecer los sistemas forenses del País.

Al término de su participación, los familiares le exigieron que se hagan búsquedas de personas vivas, no en fosas clandestinas.

"Búsquenlos vivos, por favor", rogó otra mujer.

Los familiares, todos con las fotos de sus familiares en sus manos, corearon las entidades de las que provienen, como Tamaulipas, Baja California, Guerrero, entre otras.

“CNDH, SÓLO SIMULACIÓN”, DICE MADRE DE DESAPARECIDO

María Ignacia González, madre de un joven desaparecido, demandó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que preside Luis Raúl González Pérez, actuar y dejar de simular.

La madre de familia, residente en Puebla, estuvo presente en Palacio Nacional y fue de las que coreó a todo pulmón “¿dónde están, dónde están? ¿nuestros hijos, dónde están?”, durante la presentación del informe de trabajo del Sistema Nacional de Búsqueda.

Andrés Ascención Téllez González, el hijo de María Ignacia, desapareció en marzo de 2011 junto con su amigo Braulio Hernández en la carretera que lleva a Nuevo Laredo, Tamaulipas. Entonces tenían 37 y 22 años, respectivamente.

“La CNDH no ha dicho nada, nada, nada, nada hacen. No sé qué está pasando ¿esto es simulación? ¿qué está pasando con México? Por favor hagamos conciencia ¿ustedes tienen hijos o nietos? Por favor hagan conciencia, no esperen a vivir esta pesadilla", manifestó.

“Es un dolor que no tiene nombre, no tiene nombre perder a un hijo que se perdió por las manos de los malditos delincuentes”, sentenció Téllez González en entrevista.

Varias organizaciones se congregaron hoy afuera de Palacio Nacional para atestiguar la presentación del informe de trabajo del Sistema Nacional de Búsqueda de desparecidos.

HABRÁ CUARTA TRANSFORMACIÓN HASTA QUE NO HAYA DESAPARECIDOS

En México habrá Cuarta Transformación hasta que no haya ningún desaparecido, externó Guillermo Gutiérrez Riestra, del Colectivo Familiares y Amigos de Tamaulipas.

A nombre de sus compañeros que con pancartas y fotos de familiares desaparecidos se instalaron en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, urgió a dar resultados de la búsqueda de sus amigos y familiares, sobre todo mujeres pues, según indicó, más de 60 por ciento de las desapariciones son por trata.

El hijo mayor de María Isabel Castillo, de Ciudad Victoria, Tamaulipas, quien ahora tendría 27 años, desapareció hace siete años. Ella denunció que la investigación “está como al principio, sin avances”.

María Isabel no ha dejado de buscar a su hijo desde el 23 de mayo de 2012; "es duro y triste porque no hay avance en las búsquedas, no tenemos el apoyo que deberíamos tener para aclarar la situación de cada uno de las personas desaparecidas allá en Tamaulipas. En siete años no he tenido ninguna respuesta ni del gobierno del estado ni del federal, ni de la procuraduría”.

El colectivo pide que se haga efectivo el Sistema Nacional de Búsqueda, "que inicien las búsquedas como deben ser allá en Tamaulipas, que se pongan a trabajar, ha pasado mucho tiempo y no hay respuesta".

En tanto, en la puerta de Palacio Nacional otras organizaciones como el Colectivo Desaparecidos en Puebla aguardaban para entrar al salón Tesorería con el objetivo de atestiguar la presentación del informe de trabajo.









MJP