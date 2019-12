Fueron legisladores, ahora son asesores

Brincar de un cargo público a otro no público como asesor o secretario técnico en el poder legislativo o judicial, se vuelve cada vez una actividad común entre políticos. Las razones podrían variar y no se descarta, incluso, aquellas estrictamente económicas con el fin de afianzar un empleo y un buen salario durante varios meses o años. Pero eso no significa que hay quien también lo hace con el interés de crecer en el ámbito profesional.

Un secretario técnico en la Jucopo

Ex legislador dos veces por Movimiento Ciudadano, ex alcalde, ex asesor en el Poder Judicial y doctor en Economía -entre otros-, son parte del currículum de José Manuel del Río Virgen, quien actualmente se desempeña en la Junta de Coordinación Política del Senado, como secretario técnico. Con franqueza y sin empacho, este veracruzano reconoce que llegó al cargo (que es clave en la negociación política entre coordinadores de bancadas), por invitación del hoy morenista, Ricardo Monreal.

"Para mí fue un honor su invitación. Acepté y pedí autorización para deslindarme de todas las responsabilidades de carácter político que me unían al partido que me hizo diputado federal, alcalde y que me dio oportunidad de competir a nivel nacional", explica en entrevista con LSR. Pero, además, con honestidad reconoce, "tengo necesidad de mantener a mi esposa e hija, tengo necesidad de trabajo y mucha necesidad de este empleo. Si hoy lo perdiera, realmente no sé qué haría con 65 años de edad. No sabría dónde tocar una puerta".

A poco más de un año de trabajar en la cámara alta, es común verle siempre cerca de Monreal; lo mismo está con él en una conferencia de prensa, que dentro o fuera de su oficina, incluso a corta distancia suya entre las curules. O definitivamente, a su lado o su espalda. Todos saben, incluso los reporteros de la fuente, que del Río Virgen es pieza clave para abrir el camino en la negociación de votaciones, dictámenes y discusiones internas, aunque después Monreal sea quien tome las riendas para ´amarrar´ los consensos.

"De un cargo público a estar hoy del otro lado, es todo un cambio. Aplico lo que había aprendido y sigo aprendiendo de Dante Delgado -coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano-; eso me permite ser prudente, cauteloso, discreto al momento de conocer ciertos acuerdos de la Jucopo y que no se pueden dar a conocer a nadie, a diferencia de cuando fui diputado y puedes comentar con los reporteros. Hoy, por ejemplo, los únicos que pueden dar esa información, son los legisladores y miembros de la Junta; yo ya no hablo"

En entrevista con LSR, dice que Monreal destaca por su habilidad como negociador, y enlista ejemplos como "los acuerdos y buenos niveles de negociación que realizó con el resto de los coordinadores parlamentarios, pues todos quieren construir por México y le han aportado mucho al grupo mayoritario", dice. "Casi todas las votaciones, excepto el tema de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, han salido por unanimidad o inmensa mayoría".

Cuando legislador él era el comodín, el voto minoritario requerido o socorrido por las grandes bancadas a fin de lograr una mayoría de votos en el pleno; o bien, el voto anhelado por bancadas minoritarias, para formar un bloque, aunque de mano sabían que perderían. Ahora, es solo un escucha con dotes de negociador. Por eso describe que su función primordial es escuchar al presidente de la Jucopo a fin de aterrizar y abrir camino a los acuerdos que se pretenda alcanzar con el resto de los coordinadores de oposición.

"Viví algo similar en la Suprema Corte de Justicia, cuando estuve cerca de los presidentes Agustín Téllez Cruces y Guillermo Ortiz Mayagoitia; aprendes a ser discreto y nunca comentar nada. En el Senado entendí que, por el nivel de negociación, buscaban que los servidores cercanos a los coordinadores contaran con experiencia y capacidad de opinar. Tu servidor y varios ex políticos más cubrimos ambos requisitos, además de servir con lealtad en el cargo. Sabemos cómo funciona el Poder Legislativo, no llegamos en blanco al puesto. Quien fue diputado o ex funcionario público y diga que después de un cargo público ya no tiene necesidad de trabajar en su vida, miente; es porque le entró a los moches o tiene algún negocio. Los que solo vivimos de nuestra dieta, siempre tendremos necesidad de trabajar para mantener a la familia".

Secretario técnico en la comisión de Marina

José Manzur se desempeña hoy como secretario técnico de la comisión de Marina en el Senado, la misma que preside su ex jefe, el ex gobernador mexiquense Eruviel Ávila. Por su porte, estatura y sus canas, llama la atención verle entregando documentos a los integrantes de esta comisión, requiriéndoles su firma, haciendo llamadas.

En las últimas legislaturas, sea dentro de la cámara alta o baja, el denominador común de los secretarios técnicos en estas comisiones eran jóvenes litigantes de un promedio de treinta años, con ganas de hacer carrera política para aprender de quienes ya se desempeñaban como políticos. Pero aquí el caso es revés pues Manzur es conocido por su papel como secretario de gobierno en el sexenio de Ávila, además de haberse desempeñado como diputado federal y mexiquense por parte del Revolucionario Institucional.

"La verdad estoy muy contento, trabajar con Eruviel es un honor para mí. Me invitó a integrarme en esta comisión que es muy importante; es una nueva experiencia que me da mucho gusto estar desarrollando. Cuando fui diputado federal presidí una comisión y tenía mi secretario técnico; ahora soy yo quien lleva esa responsabilidad".

Manzur, igual que del Río Virgen, destaca la habilidad de su jefe para negociar dentro de esta comisión. Y refiere que, en el transcurso de un año, todas las decisiones se han tomado por unanimidad porque Ávila también puentea y platica con los demás senadores integrantes. A eso atribuye haber logrado una respuesta favorable todos los partidos políticos.

"Cuando eres diputado, tú eres el protagonista; yo presidí en San Lázaro la comisión de presupuesto. Y aquí, como secretario técnico, tienes la oportunidad de conocer desde adentro cualquier dictamen antes de ponerlo a votación. Es una nueva experiencia".

-¿Podría interpretarse también como una alternativa frente al desempleo político

-No, lo veo más como una nueva experiencia, no como bajar de rango en términos políticos. La realidad es que soy empresario desde hace muchos años, tengo una empresa consolidada. Pero también estoy cerca de una persona en quien creo. Por eso no siento haber bajado de rango, al contrario, estoy muy contento con lo que hago.

Coordinadora de asesores de un senador

Eliana García, ex perredista y conocedora en el tema de derechos humanos, desempeña hoy este cargo en la oficina del senador sin partido, Emilio Álvarez Icaza. Su experiencia como activista, ex diputada, ex senadora y ex funcionaria en la antes Procuraduría General de la República, son su carta de presentación.

"Me gusta lo que hago como legisladora y hoy asesora, sigo construyendo normas, leyes, revisándolas. La única diferencia es que ahora ya no estoy en la tribuna, pero la construcción de propuestas e iniciativas es similar. Yo siempre he revisado mis cosas, nunca he sido gente de esperar que otro haga el trabajo", explica la guerrerense. "Ahora si bien no subo a tribuna para defender posiciones, trabajo con el senador y él toma la decisión de qué opiniones pueden compartir en términos de construcción".

Desde su cargo como legisladora federal, García siempre ha sido reconocida y consultada por la oposición en temas de derechos humanos. De ahí que, por ejemplo, jugara un papel importante en el relevo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y temas relacionados con atención a víctimas, ya que conoce bien a la mayoría de quienes postularon para dichos cargos. "No estoy aquí por desempleo, sino por una convicción y compromiso con una actividad profesional que me gusta. Lo mismo puedo hacer desde la tribuna que como asesor en una organización o servicio público. La persona es quien hace el cargo".

"De un lado u otro, me gusta construir propuestas de carácter legislativo en materia de derecho humanos. Cuando diputada no fui una legisladora levanta dedos ni anónima, impulsé un trabajo destacable con posicionamiento de temas; siempre tuve conciencia de que el cargo era solo por unos años, no me hice expectativas falsas. Pero sí era incómodo que en el PRD cuando pedí el apoyo de compañeros sobre ciertos temas, me preguntaban ¿Yo qué beneficio tendré si te apoyo? Y les respondía yo ni compro ni vendo, porque represento a una causa. Yo no participo de las mercancías".

Un coordinador de asesores en el PRI de San Lázaro

Manuel Cavazos Lerma, ex gobernador de Tamaulipas de 1993 a 1999, dos veces diputado y dos veces senador, es hoy el principal asesor de René Juárez, el coordinador de la banda tricolor en la cámara baja.

"Más qué fácil o complicado este cargo es un reto, un desafío, una tarea muy estimulante y más ahora con el número tan raquítico de diputados que tenemos por primera vez en la historia", dice a LSR en entrevista. "Por eso, siendo minoría, acudimos a la sesión para aprobar el presupuesto, porque las minorías pueden tener el importantísimo papel de bisagras; y aunque la mayoría tenía los votos suficientes, hay que dejar constancia en el Diario de los Debates de nuestra postura pues eso también sirve para una controversia constitucional".

A sus 73 años de edad, pequeño y enjuto, se le ve sonriente entre las curules priistas. De traje y corbata, lleva en su pecho los colores del partido, en esa playera tricolor que se trasluce debajo de su camisa de vestir. "Yo siempre he dicho que en partido no hay tarea pequeña. Como decía Reyes Heroles: uno nunca deja la política, la política lo deja a uno", dice entre risas.

Según cuenta, llegó a este cargo en San Lázaro por invitación de Juárez a quien conoció en la antes Secretaria de Programación y Presupuesto; aunque luego se reencontraron cuando fue secretario de elecciones del CEN y después trabajaron en la elección a la gubernatura de Guerrero, así como en el Senado. "Y cuando él apenas se desempeñó como presidente del partido fui a verlo para ver en qué podía servir, y me hizo secretario general adjunto".

"En política el desempleo no existe, uno puede generar sus propios espacios. Mire, en el dos mil cuando salí de la gubernatura y perdimos la presidencia había opción de seguir en el gobierno, pero yo no quise trabajar con los antagónicos del PAN. Entonces fui a ofrecer mis servicios al partido y doce años estuve ahí, lo mismo de delegado en un municipio que de delegado general o coordinador regional en varios estados. Pero yo no le llamo a eso desempleo, sino estar honrosamente en el partido desde cualquier trinchera; los soldados no exigimos grados, ni medallas, ni condecoraciones. Eso simple y llanamente se llama gratitud, y yo le tengo mucha gratitud al partido".

De senador a secretario técnico de la bancada panista

Era senador pero por negociación política entre partidos, dejó el lugar a su suplente, Miguel Ángel Mancera y asumió como secretario técnico de la bancada. Pero esto, dice, no es un retroceso en su carrera legislativa. "Para nada, tengo 34 años. Esto es una vocación, un maratón, una carrera larga y me siento muy a gusto donde estoy", afirma.

Comenzó como asistente de diputado en la 60 legislatura en San Lázaro, para la 61 ya era asesor, para la 61 subió a diputado; luego asumió algunos cargos dentro del CEN blanquiazul y después llegó al Senado. "Es un brinco muy bueno porque regreso a la parte legislativa que gusta mucho, aquí puedes hacer muchos acuerdos y no que quedas con una sola visión como cuando estas dentro del partido; aquí tienes que vincularte con las demás bancadas", dice.

"Llegué aquí por invitación de Damián Zepeda y conté con el respaldo de la bancada, desde que estaba Moreno Valle hasta Mauricio Kuri. Ceder mi lugar a Mancera para quedar como secretario técnico no me parece que sea un asunto de desempleo solo por mantenerme vigente. En el Poder Legislativo te vas a encontrar muchas personas con carrera legislativa que han pasado por diversos cargos. Yo más bien lo veo como una vocación legislativa pues para la próxima, me gustaría continuar como senador".

cmo