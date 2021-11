Frente a crisis, director del CIDE señala visión neoliberal; ¿Qué hacemos?: egresada

La crisis al interior del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) por la destitución de dos académicas ha provocado que la comunidad científica, catedráticos y alumnos convoquen a una marcha en defensa en contra del autoritarismo del director interino, José Antonio Romero Teallaeche.

Además de la convocatoria para la marcha de este viernes, la voz de una egresada del CIDE se hizo sonar este jueves a través de una carta donde enmarca los logros y aportaciones que este Centro ha dado al país, esto a pesar de las críticas de quienes dan conferencias por la mañana o tachan "nuestras tesis neoliberales", pero haremos un listado, con toda certeza de aquellas personas que incluso hoy sirven en la administración pública poniendo su inteligencia al servicio de lo público.

"Y habrá quienes habiendo pasado por el CIDE escupan sobre él, pero no importa porque sabemos que no podrían ser críticos ni analíticos si antes no hubieran pasado por esa escuela, porque sin ella ellos no serían", señala Mariel.

Algunos dirán que la crisis que golpea al CIDE no es contra el alumnado, sino contra los profesores, pero nosotros tenemos la certeza de que seremos quienes les sigamos exigiendo a esas y esos profes excelencia, empatía con el alumnado, e integridad, empezando por presentar su 3de3.

Tenemos la certeza de que este sexenio no se juega solo con las reglas de la técnica, cartas con abajofirmantes, y mucho menos con un texto abierto. Sabemos que este tiempo es de narrativas, de movilizaciones, de imaginar y poner la inteligencia a funcionar para ganar el futuro, porque este sexenio renunció a la transformación y optó solo por el poder y la nostalgia.

Por ello, nos uniremos con otros centros de investigación y la UNAM e incluso ir a la Comisión Interamericana y escalar la defensa de derechos de la comunidad científica y académica que ha sido golpeada por esta administración.

"Pedirle a ex alumnos que hoy toman decisiones que no olviden que están ahí porque hubo una escuela pública que les arropó. Generar conversaciones desde y para la comunidad CIDE, desde ex alumnos y servicios escolares, para ser escuchados y buscar la autonomía".

Cabe mencionar que el CIDE fue uno de los que apoyo la llegada de López Obrador al poder; sin embargo, eso no ha motivo para que la administración actual lleva meses en franco enfrentamiento con científicos y académicos.

Este gobierno desapareció fideicomisos que eran clave para el funcionamiento de los centros de investigación y educación superior. El presupuesto para universidades públicas no aumentó en términos reales, prueba d ello el reciente Prepuesto de la Federación 2022 aprobado hace unos días.

Sumado a este clima, la comunidad científica en México está en la mira presidencial, a quienes en sus mañaneras tildados de "corruptos", "neoliberales" y "ladrones" hasta llegar al punto de buscar llevar a juicio a 31 investigadores del Conacyt señalados de delincuencia organizada y lavado de dinero.

"México necesita independizarse ideológicamente de nuestro vecino del norte, traer profesores con otra mentalidad que estudiaron en países latinoamericanos o en países europeos o en el mismo Estados Unidos, pero con otra forma de pensar", se escucha decir a José Antonio Romero Teallaeche en un audio difundido en redes sociales.

El director interino y candidato a quedarse en el cargo aseguró que "el CIDE está lleno de ideología, la forma en que se enseña Economía, estudiar microeconomía, pues una forma de ideologización porque se plantea que los seres humanos se comportan como dicen los libros de texto".

Agregó que "los alumnos son como esponjas que absorben lo que los profesores dicen es difícil plantear una forma alternativa a la que generan de inmediato rechazo".

