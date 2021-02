Frenar contagios y no difundir noticias falsas: Segob a gobernadores

La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero exhortó a los gobernadores integrantes de la Conago (Conferencia Nacional de Gobernadores) a frenar la curva de contagios por covid en sus entidades.

"Es urgente nuevamente hacerles un llamado para frenar la curva de contagios a través de las medidas que dispongan en sus estados y desde luego siguiendo al Consejo de Salubridad", dijo en la reunión virtual que sostuvieron esta mañana.

Al momento ninguno de los mandatarios estatales ha dado otra versión de lo sucedido.

Como Coordinador de la Comisión de Salud de la @CONAGO_oficial, me reuní con miembros de este órgano, @M_OlgaSCordero, Secretaria del @GobiernoMX y autoridades de @SSalud_mx, para seguir trabajando en el proceso de vacunación contra el Covid19. pic.twitter.com/v8PxkfN7I3 — Mauricio Vila (@MauVila) February 4, 2021

En su discurso, la exministra pidió a los gobernadores fortalecer la comunicación efectiva de las medidas de protección a la población durante la reapertura de negocios.

En las últimas semanas La Silla Rota ha informado que las versiones de lo sucedido en estas reuniones son dos: una, la de Segob que señala que el trabajo en la estrategia federal de vacunación covid con la Conago se trabaja en unidad.

Y otra de los propios gobernadores quienes han pedido a la funcionaria federal se les informe de manera precisa cómo funcionará el esquema de vacunación en sus entidades.

"EL PUEBLO PIDE UNIDAD Y NO FAKE NEWS", DIJO

En los dos discursos que emitió la funcionaria federal, llamó a los gobernadores a mantener comunicación con directa con las autoridades de salud federal en sus estados. "Debemos rechazar todo tipo de noticias falsas, enterarnos bien, platicar con los encargados de salud de los estados de la federación... El pueblo nos exige desempeñarnos lo mejor posible y respetar nuestras competencias", dijo Sánchez Cordero.

También apeló a evitar la confrontación. "Es lo que esperan muchos", afirmó, "nuestra confrontación y la desinformación a la población... No caigamos en la proliferación de noticias falsas que hace un daño enorme por qué buscan generar incertidumbre, confusión y en este momento necesitamos todo lo contrario que, si la vacuna rusa no se puede poner a los mayores de 60, que, si esta vacuna no tiene especificaciones, en fin".