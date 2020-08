Frenan ONG nombramiento de titular de Prodecon

Las organizaciones México Justo y Mexicanos Contra la Corrupción, anunciaron que un juez les otorgó una suspensión definitiva de carácter punitivo que impedirá que la Comisión Permanente o el Senado, nombre al nuevo titular de la Prodecon con base en la terna que envío el presidente López Obrador. La razón, expusieron, es que en esta terna los tres aspirantes propuestos no cumplen con los requisitos de ley por lo que, adelantaron, el Ejecutivo deberá elaborar y enviar una nueva terna.

"Tenemos una suspensión de carácter punitivo contra él o la nueva titular del Prodecon (Procuraduría de la Defensa del Contribuyente) y el juez advirtió que no se cumple con los requisitos legales de las tres personas propuestas", afirmó Juan Carlos Pérez, presidente de "México Justo".

"El presidente propuso a tres perfiles que no cumplen con la ley del Prodecon, son Ricardo Rodríguez Vargas (ex titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, también llamado Chucho el Roto); Martha Patricia Jiménez Oropeza y Carlos Alberto Puga Bolio", enlistó. "La ley dice que deben cumplir con cinco años de experiencia fiscal y que no se debió haber ocupado ningún cargo en el Ejecutivo, lo que es contradictorio porque van a defender a los contribuyentes. Y los tres no cumplen estos requisitos. Se necesita un aliado de los contribuyentes, alguien imparcial", aseguró Pérez.

El 24 de junio un juez informó al Senado, en este caso la tercera comisión que dirige el diputado Mario Delgado, que detuvieran este proceso; pero el Senado respondió que tenía facultades para hacerlo. Tres días después la cámara alta suspendió el procedimiento.

"No deberían, pero de seguir con este procedimiento estarían violando la ley y los derechos de quienes pagamos impuestos. El juez ordena que se detenga cualquier avance dentro de la comisión permanente o el Senado, hasta que el juez determine si es constitucional o no, haber propuesto perfiles que no cumplen los requisitos". Ambas organizaciones consideraron que, en caso de que el Senado continúe con este nombramiento, lo harían bajo desacato lo que les haría acreedores a sanciones penales, dijeron.

Gerardo Carrasco de Mexicanos Contra la Corrupción explicó que, "quizás con esta terna se buscaba concentrar el poder, pero el caso de Ricardo Rodríguez es muy obvio, él pertenecía a la administración federal y se le puede considerar incondicional del Ejecutivo. Puga Bolio, al día de hoy según la información que tenemos, es director de área en la secretaría de Hacienda. Y la otra candidata, Jiménez Oropeza, pertenece a la secretaria de Seguridad y Participación Ciudadana".

"Esta resolución puede ser impugnada por el gobierno, pero resolverá un tribunal colegiado. Pero hay que aplaudir al Poder Judicial porque este es un tema novedoso que puede implicar muchas presiones políticas", agregó. Carrasco y Góngora aclararon que no es de su interés, presidir la Prodecon.