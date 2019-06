Frenan México y EU aranceles; se suspende indefinidamente medida

REDACCIÓN 07/06/2019 07:38 p.m.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó vía Twitter que su país y México llegaron a un acuerdo por lo que quedaron suspendidas por tiempo indefinido las medidas de presión arancelarias que entrarían en vigor el próximo lunes y México, a su vez, ha acordado tomar medidas enérgicas para detener la marea de la migración

"Los detalles del acuerdo serán publicados en breve por el Departamento de Estado", informó el mandatario de la Unión Americana.

I am pleased to inform you that The United States of America has reached a signed agreement with Mexico. The Tariffs scheduled to be implemented by the U.S. on Monday, against Mexico, are hereby indefinitely suspended. Mexico, in turn, has agreed to take strong measures to.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 de junio de 2019

....stem the tide of Migration through Mexico, and to our Southern Border. This is being done to greatly reduce, or eliminate, Illegal Immigration coming from Mexico and into the United States. Details of the agreement will be released shortly by the State Department. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 de junio de 2019

La oposición a los aranceles también se dio en Estados Unidos, donde los liderazgos tanto republicanos como demócratas rechazaron la idea. En el mismo sentido se pronunciaron gobernadores de California, Texas y Nuevo México.

La Cámara de Comercio de Estados Unidos y la Asociación Nacional de Manufactureros advirtieron que la medida sería devastadora para los consumidores y empresas estadounidenses.

Marcelo Ebrard, canciller mexicano, también tuiteó:

"No habrá aplicación de tarifas por parte de EU el lunes. Gracias a todas las personas que nos han apoyado dando cuenta de la grandeza de México".

No habrá aplicación de tarifas por parte de EU el lunes. Gracias a todas las personas que nos han apoyado dando cuenta de la grandeza de México. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) 8 de junio de 2019

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó:

"Gracias al apoyo de todos los mexicanos se logró evitar la imposición de aranceles a los productos mexicanos que se exportan a EU, Marcelo Ebrard dará detalles del arreglo; de todas maneras, nos congregaremos para celebrarlo mañana en Tijuana a las 5 de la tarde".

Gracias al apoyo de todos los mexicanos se logró evitar la imposición de aranceles a los productos mexicanos que se exportan a EEUU. Marcelo Ebrard dará detalles del arreglo; de todas maneras, nos congregaremos para celebrarlo mañana en Tijuana a las 5 de la tarde. pic.twitter.com/Cqd79lSJpu — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 8 de junio de 2019

Previamente, López Obrador se reunió en Los Cabos, en el estado mexicano de Baja California Sur, con alcaldes de ciudades de América del Norte ante quienes expresó su rechazó al "predominio del más fuerte" como vía de solución a temas como la migración al reunirse con

"Sabemos que no es opción el confrontarnos, el apostar por el predominio del más fuerte, el apostar a la guerra, esa vía no lo más conveniente", dijo López Obrador a los alcaldes de ciudades de Canadá, Estados Unidos y México.

El presidente mexicano aseguró que "el aislamiento, el vivir detrás de murallas, el no tener comunicación, relación, con los otros", tampoco ha sido positivo, porque lo que mejor funciona, argumentó, es la comunicación y la armonía.

El #GobiernoDeMéxico ???? logra acuerdo con Estados Unidos. Se suspenden indefinidamente los aranceles a exportaciones de México.



Gracias al apoyo de todas y todos los mexicanos.



México y EUA ???? nos unimos para fortalecer la relación bilateral y enfrentar los retos compartidos. — Gobierno de México (@GobiernoMX) 8 de junio de 2019

