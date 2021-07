Frenan desafuero de Toledo; voto en abstención del PRI lo salva

La presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados informó a la Junta de Coordinación Política que el caso de desafuero del diputado petista, Mauricio Toledo, no será incluido en el período extraordinario que se convocará por no contar con la votación legalmente requerida.

En el oficio firmado por la presidenta de la Cámara, la diputada priista Dulce María Sauri, explicó que en el caso específico del exlegislador de Morena Saúl Huerta (acusado por la fiscalía de justicia capitalina de abuso sexual a menores), no hay inconveniente en que el caso se incluya porque sí cumple con la votación necesaria por parte de los integrantes de la Sección Instructora (cuatro votos a favor).

PUEDES LEER: Aprueban desafueros de Mauricio Toledo y de Saúl Huerta

"Por cuanto hace al expediente número SI/LXIV/DP/03/2021, en contra del Dip. Benjamín Saúl Huerta Corona, la Presidencia de la Mesa Directiva advirtió que cuenta con los requisitos legales y reglamentarios para continuar con su tramitación ante el pleno de esta Cámara de Diputados", señala el documento.

Y respecto al caso Toledo destacó "respecto al expediente SI/LXIV/DP/01/2021, instaurado en contra del Dip. Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, la Presidencia de la Mesa Directiva advirtió que no cuenta con la votación mínima requerida para su tramitación, en términos de lo dispuesto por el artículo 47, numeral 7, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y por lo tanto no puede pasar al Pleno para su tramitación".

Ayer la Sección Instructora celebró una reunión virtual en la que abordó el tema, sin embargo el resultado de la votación fue confuso.

El presidente del órgano, el morenista Pablo Gómez, informó en entrevista con La Silla Rota que el resultado de esa votación fueron 3 votos a favor del desafuero de Toledo y uno en contra, el de la diputada petista Maricarmen Bernal.

Sin embargo, la diputada priista Claudia Pastor quien también integra la Sección, informó que su voto fue en abstención y no a favor.

Y aunque Gómez reiteró hace algunas horas su dicho, la Mesa Directiva oficializó que el caso Toledo no entrará en la sesión en que se convocará a la instalación del Jurado de Procedencia.

Respecto al caso del ex fiscal de Morelos Uriel Carmona, el oficio informó "este asunto en particular fue recibido por la Mesa Directiva emitiendo un comprobante de su recepción y reservandose la expedición del acuse correspondiente y la tramitación del mismo hasta en tanto no se realizarán las consultas al Poder Judicial de la Federación, respecto a su procedencia, derivado de que sobre él recae una suspensión definitiva otorgada por una Jueza Federal y cuyo desconocimiento resultaría violatorio de la Ley de Amparo. Al momento, dichas consultas aún se encuentran pendientes de resolución".

(djh)