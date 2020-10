FRENAAA marcha este sábado, a una semana de plantarse en el Zócalo

El Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA) alista la marcha que realizará mañana a las nueve horas, del Monumento a la Revolución al Zócalo capitalino o al Ángel de la Independencia, para exigir de nueva cuenta la salida del presidente López Obrador. Confían en lograr reunir más de 100 mil personas, tal como condicionó el titular del Ejecutivo hace tres días, para dejar su cargo y regresar a su hacienda "La Chingada" en Chiapas. Es por esa razón que los organizadores acudirán con notarios para certificar el número de asistentes.

Jaime Sandoval es uno de los coordinadores de este plantón en la plaza de la Constitución. "Invitar a toda la gente, tenemos que demostrar que no queremos a este Gobierno. Habrá un registro ahí, esperamos que lleguen miles de decenas de personas. El notario público dará fe precisamente que no somos 100 ni 500 como dice toda la prensa amarillista que está distorsionando. Dependiendo la cantidad y las facilidades que nos den las autoridades, nos podríamos trasladar al Ángel de la Independencia", explica en entrevista.

Ha pasado semana y media desde su llegada al Zócalo y algunas cosas han cambiado; por ejemplo, su desconfianza hacia la prensa crece. No todos los integrantes del plantón aceptan entrevistas y en algunos casos cuestionan el por qué se toma tal o cual fotografía. El personal a cargo de la seguridad interna argumenta que por dentro, cada tienda de campaña es propiedad privada. Y si una acreditación de reportero no es suficiente para ellos, hay quienes exigen el retiro del cubrebocas y una identificación oficial para corroborar la identidad del reportero. A pregunta expresa, Jaime justifica:

-Estamos recibiendo ataques todos los días y luego se filtraron personas que nosotros pensamos eran de buena fe para venir a ayudar. Pero ya dentro del plantón han mal informado, robado, asustado a la gente. Los han maltratado y cuándo los detectamos los sacamos.

-¿Por eso está la gente con detectores de metales en la entrada?, se pregunta.

-Sí, también estamos haciendo campañas contra el covid con nebulizadores porque no tiene que haber nada ilegal ni que sea peligroso para las personas aquí. Este es un campamento pacífico, con personas de buena voluntad.

-¿Cuánta gente hay ahora aquí en el plantón?

-Un promedio 700 carpas ocupadas ya, estamos hablando de más de 700 personas porque muchas vienen en pareja o con sus niños. Por lo menos mil personas aquí más otras 250 en el otro campamento que está en la entrada de Reforma esquina con Juárez.

LOS PREPARATIVOS

Mientras el presidente realiza la gira que tiene programada en Chihuahua para inaugurar obras federales -sin asistencia de autoridades locales-, FRENAAA realiza los últimos preparativos para mañana pues esperan que muchos de quienes acudan a la manifestación se sumen al plantón. Por eso al centro de acopio llegaron cajas con sillas plegadizas y banderas mexicanas. Al fondo, resguardados, hay también un promedio de ocho extinguidores que lo mismo pueden ser usados en caso de emergencia que como respuesta a provocadores luego de que hace una semana atestiguaron que seguidores del presidente López Obrador acudieron en diferentes momentos para provocarlos con reclamos, gritos y mentadas de madre.

También llegaron cajas con banderas, por lo que un grupo de mujeres colocó una en cada casa de campaña. María Antonia, originaria de Monterrey, es una de ellas. "Estamos poniendo las astas más grandes, todas las casas de campaña tienen que tener", refiere. "Mañana voy a andar en la marcha, venimos fácil como unos cincuenta".



Gabriela y su familia también llegaron esta mañana de San Luis Potosí. "Hace ratito, por carretera. Salimos a las cinco de la mañana y aquí estamos, preparados para la marcha desde ahorita", relata a La Silla Rota. En total, con su esposo y amigas, son seis. Se encuentran inflando un colchón previo a la instalación de su tienda de campaña; no es de ellas, todo se les proporcionó en el centro de acopio. "El colchón es la primera vez que lo inflamos, no sabemos cuánto nos tardemos", dice. "Para la marcha esperamos un gran contingente, varios camiones están confirmados, más de cien gentes", adelanta.

-¿Y el pasaje en cuánto va a salir?, pregunto.

-Eso sí no sé, no sé.

Alegre, Martha Almaraz llega al punto de acopio de alimentos. "¡Les traje cajetitas de Celaya!", anuncia; agradecido, el encargado recibe la caja de donación que incluye varios paquetes de pan tostado.

-Fueron como 700 pesos, tres litros de cajeta casera que una señora cocina en Celaya y el pan.

-¿Cuánta gente llegará mañana?

-Aproximadamente 80 personas de Celaya.

-¿Cuánto costará el autobús?

-Híjole como doce mil pesos, algunos pagaron su pasaje 480 por persona, otros les apoyamos.

-¿Usted tiene los medios para pagar?

-No, una parte. Lo demás ha sido capaz cooperación: hemos vendido botones y camisetas para poder completar los pasajes.

De Chihuahua llegó un grupo de rarámuris; afirman que también marcharán mañana. Mientras tanto Ángel Vidal, encargado de la carpa de alimentos, organiza la entrega de snaks y café. "Aquí somos 24 horas, ya sea que un hermano se vaya a descansar u otro se queda", precisa. "No me puedo mover de aquí, pero ya estamos listos para recibir a la gente mañana: estamos viendo darles jamón, bolillitos, unas tortas. Primero Dios alcanzará para todos, sabemos que hasta nos va a sobrar".

No esta solo, Alfredo García se acaba de integrar. "Soy de la CDMX, en cuanto lleguen los contingentes a dormir aquí me regreso a mi casa para dejarles el lugar y alimentos; y en cuanto ellos se vayan me regreso para continuar la lucha. Ese es el tipo de organización; en el transcurso del día irán llegando, algunos por sus medios, otros por camiones. Gilberto Lozano dijo que esto debe durar dos o tres meses más".

