Frenaa mantiene plantón en Reforma y avenida Juárez

Un grupo de manifestantes que protestó este sábado y domingo con un plantón de cientos de casas de campaña frente al Palacio de Bellas Artes con el objetivo de que renuncie el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que la policía les impidió llegar al Zócalo de Ciudad de México. Este lunes sus tiendas amanecieron bloqueando Paseo de la Reforma y Avenida Juárez.

El plantón instalado en Avenida Juárez, en su segunda noche , fue sorprendido por una torrencial lluvia y por personas que buscaban abrir las casas de campaña para verificar si había o no ocupantes.

Las casas de campaña se extendieron a lo largo de Avenida Juárez, entre Paseo de la Reforma y el Palacio de Bellas Artes, al no poder llegar a la Plaza Central en su protesta contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador

La usuaria de Twitter, Camila Martínez, posteó un video de este domingo en la noche en medio de la lluvia, donde documentó que las casas de campaña instaladas en Avenida Juárez estaban vacías.

“Fíjense, no hay nadie, se fueron todos a dormir a sus casas”… el video cuenta con más de 130 mil 400 reproducciones, con más de 6 mil 500 likes y 5 mil 400 retuits.

Asimismo, el periodista Sergio Sarmiento destacó en un tuit que "activistas anti-AMLO bloquean avenida Juárez y Paseo de la Reforma con tiendas de campaña sin nadie en el interior".

Activistas anti-AMLO bloquean avenida Juárez y Paseo de la Reforma con tiendas de campaña sin nadie en el interior — Sergio Sarmiento (@SergioSarmiento) September 21, 2020

Gilberto Lozano, vocero del movimiento, realizó la invitación para la manifestación de este domingo al mediodía.

"La cita es clara hoy, Auditorio Nacional rumbo a El Caballito y ahí se hará el carrusel con sus cartulinas de apoyo y solidaridad para que se levante el secuestro de los ciudadanos que de forma pacífica íbamos en tránsito al Zócalo que le pertenece a los mexicanos, no a López", aseguró.

Por medio de un boletín, la Secretaría de Gobierno de la CDMX aseguró que permitirá el acceso a los manifestantes al Zócalo.

LA CONVOCATORIA

Convocado por el Frente Nacional Anti AMLO (Frenaaa), esta protesta forma parte de las acciones contra el gobierno de López Obrador de esta organización formada por 67 grupos, y que en los últimos meses ha celebrado protestas con vehículos en varias ciudades del país.

La protesta se inició el sábado en el Monumento a la Revolución y se detuvo en el Palacio de Bellas Artes, ante lo que denunciaron como un cerco policíaco que les impidió seguir avanzando.

Frenaaa convocó a través de las redes sociales a que sus seguidores marcharan y ocuparan este sábado la plaza del Zócalo de manera indefinida hasta que se de la renuncia del presidente López Obrador a su cargo.

Este movimiento ha acusado al gobierno de López Obrador de represión en el caso de la toma de la presa La Boquilla en el Estado de Chihuahua, de haber ocupado militarmente y de manera autoritaria la Catedral Metropolitana de Ciudad de México.

Asimismo, de tener un pésimo manejo de la salud pública de la pandemia que ha dejado más de 73,000 muertos, de haber pauperizado la economía del país y actos de corrupción.

"Somos ciudadanos de a pie y no tenemos a nadie detrás, pero estamos conscientes de que la única forma de evitar esta dictadura que se está instaurando en el país es hacer que todos los mexicanos salgamos de nuestra zona de confort y nos unamos", señalaron.

REZAN POR SU OBJETIVO

Durante la jornada de este domingo, los manifestantes rezaron el rosario en el hemiciclo a Juárez para pedir porque el objetivo de Frenaaa, que exige la salida de AMLO del gobierno, tenga éxito.

Alfonso Ramírez Cuellar, dirigente nacional de Morena, acusó que el Frente Nacional Anti-AMLO (Frenaaa) es un grupo “fascista” que quiere romper la estabilidad política que hay en México.

REACCIONARIOS Y FASCISTAS: RAMÍREZ CUÉLLAR

En su cuenta de Twitter, el dirigente morenista aseguró que las manifestaciones y el plantón que mantiene el Frente Nacional Anti-AMLO en la Ciudad de México constituyen una provocación alentada por los grupos económicos más reaccionarios de México.

“Las manifestaciones y el plantón organizados por FRENAAA constituyen una provocación alentada por los grupos económicos más reaccionarios del país. Es un grupo fascista que quiere romper la estabilidad política que hoy vivimos en México”, escribió en su red social.

DIRIGENTE ABANDONA PLANTÓN POR PROBLEMAS DE SALUD

Alrededor de las 11:30 de la mañana de este domingo, el dirigente del Frenaaa, Gilberto Lozano, tuvo que dejar el plantón situado en avenida Juárez en el centro capitalino, debido a problemas de salud, de acuerdo con información de Milenio Diario.

Ante ello, se registraron diferencias entre cerca de 100 integrantes del movimiento y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), por lo que el retiro de Lozano se dio entre empujones hasta que alcanzaron a guiarlo a un taxi, desde donde partió con rumbo desconocido hasta el momento.

#FRENA exhibio al DICTADOR , esbirros, y bufones y mostraron a el mundo el #Mexico que nos espera si no ACTUAMOS YA.



Usando FUERZA BRUTA, nos privaron de nuestra libertad, @lopezobrador_ nos tiene secuestrados.



Impide pasar alimentos. Por nuestros hijos : NO VAMOS A PARAR. https://t.co/bMbKAhEvJq — FRENAAA Oficial (@OficialFrenaaa) September 20, 2020

Poco más de 400 personas permanecían en el plantón que es resguardado por un dispositivo de seguridad integrado por policías de la SSC.

TRANSLADAN PLANTÓN A REFORMA

Esta tarde, luego de que continuara la negativa de las autoridades capitalinas para que el Frente Nacional Anti AMLO decidió extender su plantón hacia el Paseo de la Reforma.

Las casas de campaña ahora son instaladas en el cruce de esta avenida con Juárez y Bucareli.

Además, durante esta jornada, un promedio de 100 autos se encuentran sobre la vialidad de Paseo de la Reforma, como en ocasiones anteriores.

La tarde de este día 20, la lluvia cayó sobre la CDMX, con lo que algunos de los manifestantes decidieron cubrir sus tiendas de campaña con plásticos.

"NO SE VAYAN A IR A HOTELES"

En Morelos, Andrés Manuel López Obrador pidió al Frente Nacional Anti-AMLO (Frenaaa), agrupación que desde este sábado instaló un plantón de casas de campaña en el centro de la Ciudad de México como protesta en contra de la presidencia actual, a que su manifestación no sea efímera e instó a sus dirigentes que “no se vayan a ir a los hoteles en la noche".

Durante su visita a Jojutla, Morelos, el presidente López Obrador recordó que en ocasiones pasadas el Frenaaa se había manifestado en las calles a bordo de vehículos, por lo que al tomar la decisión de acampar en el Zócalo -a donde no han podido acceder- de la CDMX dijo: “que se queden ahí, que se queden todos, también los dirigentes, que no se vayan a ir a los hoteles en la noche".

“No van a ser molestados”, apuntó y aseguró que se respetarán las garantías de los manifestantes.

“Se van a poder quedar ahí en sus casas de campaña, ojalá se queden un tiempo suficiente, que no sea nada más efímero unos cuantos días", añadió el mandatario.

Asimismo, AMLO aseguró que de no suscitarse manifestaciones como la referida, se sentiría frustrado, diría no estamos haciendo nada, no hay ningún cambio pero de verdad, las cosas están cambiando y la prueba son esas protestas de quienes se dedicaban a saquear, a quedarse con lo que pertenece a todo el pueblo", aseguró. al presentar el Programa Nacional de Reconstrucción por los Sismos de 2017.





AMLO PIDE A FRENAA ESPERAR A LA REVOCACIÓN DE MANDATO DE 2022

El presidente López Obrador afirmó que no se permitió el acceso de Frenaa al Zócalo por riesgo de provocación.

“Ese tema lo maneja el gobierno de la Ciudad y la información que me dieron es que había riesgos de provocación y la verdad es que sí queremos cuidarlos. Ayer mismo que uno de los dirigentes se puso mal sí di instrucciones para que se le atendiera, que no faltara servicio médico y están en su derecho de manifestarse”, apuntó.

López Obrador volvió a llamar a los líderes de Frente Nacional Anti AMLO que se queden en el campamento, junto a los inconformes.

“Tiene que ser auténtico: manifestaciones en carro, ahora fue un avance, porque ya es una manifestación de otro tipo con casas de campaña, pero que no sean sólo las casas de campaña, sino que se queden ahí, que no se vayan a hoteles. Yo me quedaba en el campamento (en Reforma, en 2006)”, afirmó.

Destacó que habrá una oportunidad para que le revoquen el mandato a través de una consulta que se realizará en el primer trimestre de 2022, aunque reiteró que preferiría que se adelantara para la elección de 2021.

Afirmó que Frenaa tiene garantizado su derecho a la manifestación.

“No creo que se trate de un movimiento violento que me quiera derrocar. Es un movimiento pacífico, civil, no va a ser un golpe de Estado. Hay revocación de mandato. En el primer trimestre de 2022, me voy a someter y se va a preguntar si quieren que continúe o que renuncie. Ellos pueden esperar hasta entonces y convocar al pueblo a que participen, voten y si el pueblo dice que me vaya, entonces sí, a Palenque, Chiapas”, agregó.





(djh)