Frena SEP el reinicio a clases; profesores ponen condiciones

Mediante un correo electrónico dirigido a autoridades estatales de educación, el subsecretario de Educación Básica federal, Marcos Bucio Mújica, pidió que se pospongan las actividades previas para el inicio escolar 2020-2021, especialmente las correspondientes a la Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar, la jornada de limpieza escolar y los trámites de inscripciones y reinscripciones, con lo cual quedó en el limbo el inicio de las clases.

Con la instrucción del subsecretario, los secretarios de Educación o en ocasiones otros servidores públicos estatales giraron oficios a los subdirectores de Educación Básica, supervisores escolares, coordinadores de área, directores escolares y maestros. La Silla Rota cuenta con los documentos enviados al Estado de México, Yucatán y Puebla, y en el sitio Soy Docente, de Facebook, se publicaron por lo menos los correspondientes a tres entidades más.

En tanto, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) dio a conocer una serie de condiciones a la Secretaría de Educación Pública (SEP), para el regreso a clases, entre las cuales está que el Consejo de Salubridad General declare el semáforo epidemiológico verde, fortalecer y mejorar la educación a distancia mediante toda las modalidades disponibles como son educación abierta, virtual, por televisión, radio, cuadernillos de trabajo y asesorías, así como el suministro del equipo tecnológico necesario como computadoras y servicio de internet, para realizar el trabajo a distancia. También solicitan que una vez que se cuente con una vacuna, gestionar su aplicación como grupo prioritario, a todos los integrantes de las comunidades educativas.

EL ANUNCIO SERÁ EN LA MAÑANERA

Poco antes, el presidente Andrés Manuel López Obrador había anunciado en su conferencia de la mañana que el 3 de julio será cuando el titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, informe sobre el regreso a clases de los alumnos de educación básica.

“Se va a hacer una propuesta que se ha venido trabajando, pero ya va a haber una alternativa, una respuesta definitiva”, adelantó el mandatario.

Por lo menos en el Estado de México, los docentes de nivel primaria ya habían realizado su Consejo Técnico de Directores la semana pasada, y el lunes comenzaron el Consejo Técnico de sus maestros, el cual debería tener una duración de dos semanas. La instrucción que recibieron el 28 de julio es terminar el plan previsto para la presente semana y suspender ya los preparativos a partir de la próxima semana.

Durante conferencias previas, Moctezuma Barragán ha delineado que el regreso a clases podría darse con un modelo híbrido, que combinaría educación virtual y presencial.

EN ALGUNAS ESCUELAS PARTICULARES ESTE AÑO NO HABRÁ CLASES PRESENCIALES

El director del Colegio Von Glümer, Raúl Niño, compartió con La Silla Rota que en el caso de su escuela regresarán a clases presenciales hasta enero de 2021, pero sin abandonar las virtuales, sin importar lo que decida la SEP. La decisión se tomó luego de hacer una encuesta entre los padres de los alumnos, cuyo resultado arrojó que el 80 por ciento se oponía al regreso a las escuelas; prefieren hacerlo hasta el próximo año.

Respecto a los ordenamientos de la SEP, consideró que han sido erráticos. “No se tiene un plan para este tipo de contingencias y se ve que van de a bomberazo por día, pero entiendo que pueda haber presiones del sindicato de regresar o no regresar. Son muchas las personas que toman decisiones”.

FALTA INFORMACIÓN A LOS MAESTROS

De acuerdo con Aline, una maestra de otra escuela primaria particular, aún no hay nada seguro sobre el regreso a clases. Lo que saben es que el lunes 3 de agosto empieza la capacitación de las maestras de manera virtual y que una semana después, empiezan con los niños, también a distancia.

Se rumora que seguiremos así hasta enero, del inicio presencial no tenemos nada confirmado

Pero incluso, aunque aún no se los oficializan, porque dependen del semáforo, se ha deslizado la idea de que el regreso presencial sería hasta enero si la situación por la pandemia de la covid-19 no mejora.

La madre de una alumna de secundaria que también estudia en una escuela privada dijo a La Silla Rota que a finales de junio las autoridades de la escuela les avisaron que las clases serán en línea hasta diciembre, y ese mes evaluarán si continúan así o las hacen de manera mixta, a partir de enero.

CURSOS REMEDIALES

Todavía el 9 de julio el titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán había dicho que los estudiantes de educación básica, los de primaria y secundaria, tendrían un curso remedial para una renivelación diagnóstica que ayudara a detectar el nivel de aprovechamiento y rezagos en el aprendizaje de la última parte del ciclo escolar, que fue a distancia por la pandemia de la covid-19.

El curso estaba programado para el 10 de agosto y terminaría el 28 de agosto. Sería presencial y los alumnos acudirían de manera alternada: lunes y miércoles, aquellos cuyos apellidos empezarán con letras de la A, a la N, y martes y jueves de la M a la Z. Los viernes serían para atender a los alumnos con mayor rezago.

PARA ATRÁS

Pero el 28 de julio, comenzaron a llegar oficios de secretarios de Educación estatales para informar que el próximo ciclo escolar entraba en una zona convulsa.

Un ejemplo es el oficio SE/DESPACHO/O547/2020 enviado por la secretaria de Educación del Gobierno de Yucatán, Loreto Noemí Villanueva Trujillo, a los jefes de sector, supervisores, directores y docentes de Educación Básica dela entidad.

Informarles que las actividades previas al ciclo escolar 2020-2021, especialmente las correspondientes a la Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar, la Jornada de limpieza escolar y los trámites de inscripciones y reinscripciones para el ciclo escolar 2020-2021, se posponen hasta nuevo aviso

“Con esta medida se pretende mantener las medidas de distanciamiento social para evitar la propagación del covid-19".

Otro caso es comunicado a maestros y personal directivo de escuelas, enviado por el secretario de Educación de Puebla, Melitón Lozano Pérez, con fecha 28 de julio. El funcionario explica que, con base en el oficio enviado por el subsecretario de la SEP, Marcos Bucio Mújica, a los secretarios de Educación estatales, se notificaba a maestros de educación básica y media superior de Puebla, que no había fecha para el inicio de clases, ante las condiciones de emergencia sanitaria por la propagación del covid-19.

“Esta secretaria de Educación se suma a la convocatoria nacional para posponer las actividades relacionadas con la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar”.

LAS CONDICIONES DEL SNTE

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, se reunió con el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, para abordar las condiciones sobre cómo será el regreso a las aulas bajo el llamado modelo híbrido.

Le entregó un documento con 10 propuestas para un regreso seguro a clases, en el que se proteja la salud de la comunidad educativa, la docente y se garantice, a través de la modalidad híbrida, el derecho a la educación de niños jóvenes.

Entre otros puntos, las demandas del SNTE son que el reinicio de las clases presenciales se realice únicamente cuando el Consejo de Salubridad General declare la entrada en vigor del semáforo verde; que todas las reuniones de Consejo Técnico Escolar y capacitaciones sean en línea o a distancia; que se cuide la salud de toda la población estudiantil, poniendo énfasis en el cuidado de quienes desarrollan su actividad educativa en contextos de desigualdad y pobreza, en condiciones de vulnerabilidad, y de quienes padecen alguna enfermedad crónica, desnutrición, obesidad, sobrepeso o cualquier otro tipo de comorbilidad.

También demandan garantizar el derecho humano a la salud, seguridad social, salarios, certeza laboral, pensión y vivienda digna a las y los trabajadores de la educación, en especial a quienes sufren alguna enfermedad subyacente a los riesgos de contagio o son adultos mayores; reconocer que los docentes son insustituibles en el sistema educativo y valorar que ellos y los alumnos son lo sustantivo, por tanto, deben eliminarse todas las cargas administrativas; generar nuevas condiciones de trabajo que implica la modalidad híbrida del ciclo escolar 2020-2021, proporcionando a cada docente las herramientas necesarias para desarrollar su trabajo: computadora, costos de la red internet, además de reconocer y valorar la disposición de las y los maestros de prolongar la jornada laboral, la invasión de su espacio y tiempo familiar para mantener activo al sistema educativo.

Piden reanudar los programas de dotación de equipos de cómputo a estudiantes y maestros, capacitándolos para elevar sus competencias pedagógicas y favorecer el uso virtuoso de (TIC), plataformas virtuales, redes sociales e Internet, incluyendo las medidas de protección de datos; reforzar las medidas de apoyo psicológico y emocional para reducir la incertidumbre, inseguridad, estrés y el temor de las comunidades educativas. Y conforme avance el restablecimiento de la normalidad y el descubrimiento de la vacuna contra el virus, gestionar su aplicación como grupo prioritario, a todos los integrantes de las comunidades educativas.

NO NECESITAMOS LOS REMEDIALES

Raúl Niño, director de la primaria del Colegio Von Glümer, explicó que debido a que los alumnos de educación Básica ya no regresaron a clases presenciales, la SEP decidió acabar las clases a finales de junio, antes de lo programado en el calendario escolar del anterior ciclo escolar, por lo que para hacer un diagnóstico de cómo llegan los alumnos al próximo ciclo, se anunciaron los cursos remediales.

En el caso del colegio que él dirige, las clases concluyeron conforme el calendario escolar.

Los cursos remediales son una forma de justificar que como terminaron las clases antes y se fueron de vacaciones antes, para el siguiente ciclo escolar se dan dos semanas de cursos remediales. Es una especie de cierre para ver qué tanto adquirieron del ciclo anterior y empezar el siguiente, eso lo pidió la SEP, pero muchos colegios no hacemos eso porque cumplimos con el calendario

Pero, aunque ellos iniciarán el 17 de agosto, en realidad no hay un calendario oficial y que de parte de la SEP la última indicación era que se cancelaba el regreso presencial, cosa que como colegio particular ellos ya habían decidido antes, dijo.

No hay un calendario oficial, estos calendarios antes estaban desde mayo que se emitían y ya servían para el siguiente ciclo. Ahora no hay nada y nos regimos con los programas anteriores

“Tenemos que seguir los lineamientos de la SEP, pero al ser el colegio una empresa debemos escuchar a clientes, que piden las clases en línea, por seguridad”.

ALGUNOS NO REGRESARÁN A LOS PARTICULARES

La Miss Aline, que trabaja en una primaria, aseguró que para el próximo ciclo algunos alumnos ya no regresarán, porque sus padres arrastran problemas económicos derivados de la pandemia de la covid-19.

Perdimos buena parte del número de alumnos, quizá 30 de 300, contando los de nuevo ingreso. Muchos papás explicaron que bajaron sus ingresos, que perdieron su empleo, que iban a buscar una opción más barata o de gobierno. El problema de la escuela es que la colegiatura es de 8 mil pesos, ofrece gimnasia, alberca semiolímpica, ajedrez, inglés, chino, en el horario escolar. Pero actividades como gimnasio o fútbol ahorita no se daban y en las otras los alumnos entraban unos 15 minutos

“Entonces los papás preguntaron cómo iban a pagar toda la colegiatura si no estaban recibiendo todos los beneficios. Se les hizo un descuento de 15 por ciento, pero aun así no lo sintieron compensatorio de lo que recibían. Ahora el horario será más extendido y clases como el ajedrez, el chino, las actividades académicas y no deportivas se les darán más tiempo, de manera virtual, para ver si tiene más satisfechos a los padres”.

Tamaulipas hará inscripciones en línea

En ese sentido, la subsecretaria de Educación Básica en Tamaulipas, Magdalena Ortiz Moreno, preciso que la Secretaría de Educación en Tamaulipas alista una plataforma a fin de que las inscripciones y reinscripciones de las escuelas de educación básica se realicen en línea.

Respecto a las labores de desinfección en las escuelas, estas por ahora no se tienen programadas y en todo caso, se efectuarían una vez que se determine la fecha para la realización de clases presenciales, a fin de hacer la limpieza días previos a que maestros y alumnos retornen a clases.

Por otra parte, Ortiz Moreno indicó que el Taller Intensivo de Capacitación “Horizontes Colaboración y Autonomía para Aprender Mejor” dirigido a todos los maestros, sí se llevará a cabo, pues será a distancia a partir de hoy y hasta el próximo día cuatro de agosto.

Oaxaca también suspende cualquier actividad previa al ciclo escolar

El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) informó también la suspensión de las actividades previas para el inicio del ciclo escolar 2020-2021, especialmente las correspondientes a la Fase Intensiva de Consejo Técnico Escolar, exámenes de admisión y trámites de inscripciones en educación básica.

A través de un comunicado, el IEEPO informó que se da con la intención de privilegiar la salud y la vida de escolares, del personal educativo sus familias.

Suspendida en Oaxaca cualquier actividad previa al inicio del ciclo escolar hasta nuevo aviso: IEEPO pic.twitter.com/f8HUEWx8sc — IEEPO (@IEEPOGobOax) July 28, 2020

Durango y Puebla también posponen actividades

La Secretaría de Educación del Estado de Durango pidió apoyo y comprensión ante la decisión de posponer las actividades para el inicio del ciclo escolar 2020-21.

A través de un comunicado, el titular Rubén Calderón Lujan señaló que será la próxima semana cuando se informe de las decisiones emitidas por parte de las autoridades federales y estatales competentes.

Al sector educativo se le solicita su valioso apoyo y comprensión a efecto de posponer las actividades para el inicio del ciclo escolar 2020-2021, especialmente las correspondientes a la Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar; la Jornada de limpieza escolar y los Trámites. pic.twitter.com/X8L09cek5h — Subsecretaria de Educación (@Subsecretaria10) July 29, 2020

La Secretaría de Educación en Puebla, a través de un comunicado, también se sumó a la convocatoria nacional para posponer actividades relacionadas con la Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar.

En este sentido nos unimos en el sentido para garantizar el derecho a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de continuar sus procesos educativos aún en situaciones emergentes garantizando su salud y el bienestar de la comunidad escolar

Yucatán echa para atrás procesos del ciclo escolar

A través de un comunicado, la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán, también informó sobre la suspensión de estas actividades.

La dependencia informó que quedó sin efecto el oficio en el cual se dieron a conocer las fechas de los principales procesos de la Secretaría de Educación y así, mantener las medidas de distanciamiento social para evitar la propagación del virus.

Algunos estados regresarán a las aulas hasta 2021

Además de retrasar las actividades, algunos estados informaron que el próximo ciclo escolar será a distancia, pues coinciden, no hay condiciones para que las niñas y niños regresen a las aulas.

El pasado martes, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, informó que el regreso a clases del ciclo escolar 2020-2021 no será en aulas sino de manera virtual, por lo que se adaptarán métodos alternativos para que sigan resguardados en su hogar hasta que mejore la situación por la pandemia.

Al reunirse de forma virtual con autoridades educativas, rectores, directores, docentes, supervisores y representantes sindicales de todos los niveles educativos, así como el presidente de la Asociación estatal de Padres de Familia, lamandataria sonorense reiteró que no se puede estresar más al sistema de Salud de la entidad regresando a los alumnos a las aulas, ya que en este proceso pueden incrementarse los contagios.

También en días anteriores, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez informó que el próximo ciclo escolar comenzará en línea.

“Es muy probable que las clases del nuevo ciclo escolar empiecen por línea”, señaló y resalto´ la dificultad de que los estudiantes, sobre todo los de grados menores, guarden el distanciamiento social.

Por otro lado, en Quintana Roo, Carlos Orvañanos Rea, coordinador General de Comunicación del estado informó que el regreso a clases en el estado será a distancia a finales de agosto o principios de septiembre.

“Se prevé que el inicio a clases sea a finales de agosto, principios de septiembre. Se reinicia a distancia. Se prevé que conforme avancemos el ciclo quizá exista una reactivación por regiones geográficas, de acuerdo al índice de contagios de coronavirus, pero se reiniciarían las labores educativas a distancia”, dijo.

En Michoacán, el gobernador Silvano Aureoles declaró que el regreso a clases presenciales del nivel básico en el estado sería hasta enero del 2021, sin embargo, explicó que será el Consejo Nacional de Autoridades Educativas quien defina el calendario escolar en los planteles del nivel básico en el país.

“Esta decisión es resultado de un análisis minucioso sobre la evolución nacional de la epidemia, realizado por las autoridades de la Secretaría de Salud de Michoacán, la Secretaría de Educación Estatal y el Gabinete de Crisis Estatal”, publicó el mandatario local en su cuenta de Twitter.

Hoy tuvimos un productivo diálogo con @emoctezumab, titular de la @SEP_mx, a quien agradezco su apertura para seguir revisando con toda responsabilidad los criterios y tiempos que definirán el regreso a clases presenciales en las escuelas de nivel básico. — Silvano Aureoles (@Silvano_A) July 28, 2020

En Nuevo León, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón también informó que, más de un millón de estudiantes iniciarán el próximo ciclo escolar de manera virtual, pues ante la pandemia, no hay condiciones para que regresen a las aulas de manera presencial.

“Lo iniciaremos virtualmente, va a ser nada presencial, va a ser todo virtual, y no creo que en este año podamos abrir escuelas”, agregó.

Mientras que el secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos, señaló que “no es conveniente que las clases inicien de manera presencial, así lo hemos dicho en el Comité de Seguridad en Salud, obviamente tenemos que seguir observando el comportamiento del virus”.

Guanajuato analiza suspender el ciclo escolar

Autoridades de Guanajuato han señalado que no existen condiciones para que el ciclo escolar 2020-2021 inicie de manera presencial ni tampoco de manera virtual.

Y aunque anunciaron que será el próximo lunes cuando el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU) informe cómo y cuándo será el arranque del próximo ciclo escolar, señalan que buscarán la mejor manera para que los niños continúen con su educación.

Sin embargo, dentro de los puntos a considerar para posponer el Consejo Técnico escolar están: los insumos de educación a distancia, los problemas que puede ocasionar la falta de conectividad por los docentes que viven en zonas donde el internet es deficiente o nulo, los alumnos de nuevo ingreso (a primaria) aún no cuentan con su correo y la incertidumbre, ansiedad, preocupación y miedo, son las emociones que la mayoría de los docentes manifiestan hasta el momento.

El secretario de Educación a nivel federal, Esteban Moctezuma, confirmó que será el próximo lunes 3 de agosto cuando se darán a conocer los pormenores del regreso a clases para el ciclo escolar.

(María José Pardo)