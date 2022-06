Frena oposición iniciativas de 4T con moratoria; "se dedican a estorbar": AMLO

La coalición Va por México, integrada por PAN, PRI y PRD, firmó una moratoria constitucional para frenar el avance de la 4T en el Poder Legislativo.

"Hoy los partidos de la coalición presentamos una moratoria constitucional y hacemos un llamado a la sociedad a que se sumen a denunciar cualquier violación al marco legal", dijo el panista Marko Cortés.

Señalaron que el 5 de junio fue una elección de Estado, al tiempo que propusieron crear en el Congreso de la Unión una Comisión de Investigación sobre la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales, "que tenga autonomía y representación de todas las fuerzas políticas".

"El presidente de la República y sus brazos ejecutores en el Congreso de la Unión han demostrado una actitud intolerante, de cerrazón y aversión a la deliberación democrática y a los procesos constitucionales de discusión y aprobación de leyes y reformas", enfatizó Marco Cortés.

El dirigente del PAN advirtió que entre las iniciativas que serán vetadas desde ahora, están la reforma electoral y la de la Guardia Nacional, para que la institución se incorpore a la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional.

"Que quede bien claro, no permitiremos romper con la autonomía, integración e independencia del INE ni favorecer la militarización del país que atenta contra la democracia y los derechos humanos", advirtió.

Hago un atento llamado al PRI, al PAN y al PRD a no paralizar los procesos legislativos del Congreso de la Unión. En el @senadomexicano respetamos sus estrategias poselectorales, pero los convocamos al diálogo y a la mesura institucional, por el bien de México. pic.twitter.com/DLHf7kXSD7 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 10, 2022

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, a los partidos de oposición que reconsideren su estrategia de moratoria legislativa y que no paralicen las actividades del Congreso de la Unión.

En mensaje en sus redes sociales, dijo que en el Senado hay un ambiente de armonía y de conciliación para "acercar posiciones", por lo que pidió a los legisladores opositores que abran las vías al diálogo.

AMLO RESPONDE A LA OPOSICIÓN

El presidente López Obrador, en mañanera desde Huatulco, Oaxaca, manifestó que la estrategia de la oposición no es nada nuevo, pues "no proponen nada, se dedican a estorbar, mucho ayuda el que no estorba, pero no quieren cambiar, siguen con sus estrategas, politólogos, expertos".

El mandatario mexicano cuestionó que provecho tiene que digan que van a bloquear una reforma electoral. Indicó que buscan que no se les cierre por completo la puerta del fraude.

Por otra parte, expuso que en caso de no aprobar que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Sedena, la oposición buscará resucitar a la antigua Policía Federal, para que caiga en manos como las de Genaro García Luna, exdirector de la SSP que está detenido en Estados Unidos por nexos con el crimen organizado.

MEDIDAS DE LA ALIANZA POR MÉXICO CONTRA MORENA

1. No aprobar cualquier iniciativa de reforma, adición o modificación a la Constitución.

2. Los legisladores del PAN-PRI y PRD participarán en comisiones y grupos de trabajo en el Congreso sólo en los términos indispensables e institucionales "para dar curso y trámite al proceso legislativo".

3. Vigilar e impedir iniciativas que violen la Constitución y recurrir a la Corte si es necesario.

4. Impulsar iniciativas para la legislación secundaria que mejoren salud, economía y seguridad para las y los mexicanos.

5. La coalición Va por México no se va a dividir "a pesar de sus ataques y calumnias porque ésta fortalece el Poder Legislativo, protege a la Constitución, evita la destrucción y regresión".