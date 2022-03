Frena México sanciones económicas a Rusia

México frenó las sanciones económicas que se planeaban contra Rusia, como lo han hechos otras naciones.

La propuesta de la Secretaría de Economía que estaba bajo análisis de la Conamer no será aplicada, luego de que el canciller Marcelo Ebrard señalara que México no impondrá sanciones unilaterales en contra de ningún país.

Puedes leer: AMLO dice que no impondrá sanciones a Rusia por invadir Ucrania

"México nunca ha aplicado sanciones unilaterales contra otro país, pero estamos obligados si el Consejo de Seguridad de ONU aplica sanciones multilaterales", dijo el canciller.

Ebrard Casaubón reiteró que México va a sostener la misma posición, en primer lugar, condena enérgica a la invasión, como ya lo dije; segundo, estamos por la proscripción del uso de la fuerza, en contra del uso del a fuerza. En este caso es evidentemente que se está usando la fuerza, así votamos en la Asamblea General de la ONU y en todas las instancias multilaterales, indicó.

El canciller explicó que las sanciones multilaterales son distintas a las sanciones unilaterales, porque son acuerdos entre países, y no de un país contra otro.

El funcionario federal dijo que no es necesario porque ya hay un comité que tiene que revisar todos los permisos, no es una sanción, es decir, das un permiso de exportación o no lo das, como México tiene una posición de no intervención seremos muy cuidadosos en ese punto.

"Siempre hemos estado en contra del derecho al veto de algunos países", dijo Ebrard.

El diario Reforma publica este viernes que la Secretaría de Economía tiene listo un acuerdo para prohibir la exportación a Rusia y Bielorrusia de cientos de productos, materiales, software y tecnologías que puedan ser utilizadas para fines bélicos.

AMLO SANCIONES

El martes durante la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que México no impondrá sanciones de ningún tipo a Rusia por la invasión que sus fuerzas armadas cometieron en Ucrania a diferencia de otros países que han optado por acciones distintas.

"Nosotros no vamos a tomar ninguna represalia de tipo económico porque queremos mantener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo y queremos estar en condiciones de poder hablar con las partes en conflicto", señaló.













kach