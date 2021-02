Frena AMLO a Herrera; “no se aumentará edad de retiro”, dice

Luego de que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, planteó que se debe analizar aumentar la edad de retiro en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que mientras él sea el jefe del Ejecutivo federal, no habrá ninguna propuesta de su gobierno en ese sentido.

En conferencia matutina, indicó que ahora se debe actuar con una política laboral distinta a la que se aplicó durante el periodo neoliberal, “ya no queremos seguir con lo mismo”.

“No estoy de acuerdo con que se amplíe la edad de retiro, de una vez lo expreso: mientras yo sea presidente no va a modificarse la edad, en lo que a nosotros corresponde no habrá ninguna propuesta para aumentar la edad de retiro”, expresó el mandatario federal.

López Obrador mencionó que en el pasado se hicieron, por consigna, diversas reformas que afectaron a la población, “ni siquiera por decisión de los mexicanos, sino para cumplir con recomendaciones del extranjero”.

La víspera, Arturo Herrera indicó que si bien el propósito de los fondos de pensiones es garantizar un retiro digno para los trabajadores, aumentar la edad de jubilación se tendrá que discutir con todos los participantes del sistema, y destacó la necesidad de que se ahorre más para la jubilación.

“TERNA PARA LA SCJN SERÁ ALEJADA DEL PODER”

El presidente López Obrador dijo que “pronto” enviará la terna para la vacante de ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y garantizó que será un perfil independiente y alejado del poder.

“Pronto lo vamos a resolver. Lo que sí es que los tres tienen que ser gente honesta, íntegra, de confianza para los ciudadanos; no incondicionales de los servidores públicos, con criterio, cercanos al pueblo y a la ley, no al poder”, dijo.

Luego de que el Senado avalara la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora, el presidente deberá enviar una terna con sus propuestas y aseguró que "no dará línea".

“Y que sean tres sin línea, ya no como antes, que mandaban tres, pero uno era el agraciado; los otros iban de relleno. En Gobernación les decían a los líderes de las cámaras y al que se encargaba del teje y maneje ‘el presidente tiene interés en que se apoye a fulano’, es el régimen de simulación”, destacó.





PIDEN INFORME MÉDICO Y PSIQUIÁTRICO DE AMLO





El presidente López Obrador reveló que, a través del Instituto Nacional de Transparencia, recibió una solicitud para presentar un informe detallado de su estado de salud y mental, ante lo cual refrendó que él está al cien, si bien hace poco le dio gripa, de la cual está saliendo.

Refirió que en dicho documento se solicita constancia médica y psiquiátrica del presidente de la República, “pidieron un informe sobre mi persona, para que vean en que están metidos. Vamos a transparentar todo, pero es cuestión de principios”, comentó en su rueda de prensa matutina.

López Obrador adjudicó la solicitud a los conservadores, a quienes consideró –si acaso- sus adversarios y no enemigos, “son muy especiales… Son muy hipócritas, esa es su doctrina, tiran la piedra y esconden la mano, hasta fingen ser liberales cuando en realidad son conservadores”.

Agregó que la petición se hizo a través del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), instancia que -dijo- cuesta mil millones de pesos mantener y que fue creada por el conservadurismo, organizaciones de la sociedad civil y la prensa conservadora, que nunca vieron nada de corrupción.

Expuso que también se pide un análisis general de orina y de química sanguínea a la fecha actual, si ha sufrido parálisis facial, tiene enfermedades degenerativas o terminales o males cardiacos, “imagínense, no se miden, voy a tener que ir al… Así están. Para qué, estoy al cien, me dio una gripa pero ya estoy saliendo”.

De acuerdo con el documento que el mandatario federal leyó en la conferencia de prensa, también se solicita que el informe psiquiátrico detallado cuente con los datos generales de la institución médica de nivel que lo realice.





“RÍNDANSE, LOS TENEMOS RODEADOS”





Tras asegurar que el gobierno federal ya no permite el influyentismo y la corrupción en el manejo del agua, el presidente López Obrador advirtió a los corruptos: “ríndanse, los tenemos rodeados”.

Aseguró que contrario a las administraciones pasadas, cuando se construía sin permisos o se entregaban de manera ilegal para hacer edificaciones donde faltaba el agua, ahora hay autoridades honestas que además defienden el medio ambiente.

El mandatario mexicano dijo que al igual que en el negocio inmobiliario, el tema del agua no puede estar por encima del interés general, pues debe haber desarrollo urbano y planeación y no se pueden otorgar permisos donde no hay este líquido, en unidades habitaciones que carecen de servicios básicos y con problemas serios de vialidad.

Agregó que debido a que casi 70 por ciento del agua está en el sur-sureste del país, se tiene que planear que el crecimiento poblacional y la urbanización y el desarrollo económico a partir de ello.

Propuso zonas como las cuencas del Usumacinta, del Papaloapan y el Grijalva como opciones para resolver el problema del agua y cuidar el elemento, sobre todo para las nuevas generaciones; “no podemos agotar los recursos naturales, qué se les va a dejar a los que vienen, tenemos que actuar de manera responsable y proceder legalmente”, apuntó.

El Ejecutivo federal respaldó el trabajo del titular de la Secretaría de Recursos Naturales Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, quien, aseguró, es un experto especialista, de los mejores académicos del país, honesto, defensor de la naturaleza y del medio ambiente.





NORMALISTAS QUE RETUVIERON A CHOFERES





El tema de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Lázaro Cárdenas”, de Tenería, Estado de México, que retuvieron a 92 choferes de autobús, ya se resolvió, afirmó el presidente López Obrador, quien destacó que lo importante es prevenir que no se den este tipo de casos.

El presidente indicó que, si bien siempre habrá este tipo de casos, se deben atender con diálogo y sin represión, pero lo mejor es prevenir, “que antes de que sucedan, se eviten, estar atentos”.

Tras citar la frase de que “cualquier problema que se soslaya, estalla”, el mandatario federal enfatizó que se debe estar al pendiente siempre de la gente, de los jóvenes en este caso, “de modo que no usemos tanto lo coercitivo, nada por la fuerza todo por la razón y el derecho”.

Los normalistas de Tenería, Estado de México, acordaron liberar a las 92 personas que mantenían retenidas, así como los autobuses que habían secuestrado como forma de protesta para exigir su estabilidad laboral una vez egresados.

La liberación se acordó luego de una mesa de diálogo, celebrada el martes pasado, entre un grupo de representantes de los estudiantes de la normal de Tenería, y el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo.





lrc