Frases y datos del Primer Informe de AMLO

Luego del Primer Informe de Gobierno, celebrado en Palacio Nacional acompañado de mandatarios y empresarios, donde habló de los avances que ha tenido la 4T en lo que lleva de gestión, en La Silla Rota presentamos un recuento de los datos y frases más relevantes:

"Estamos transitando hacia una verdadera democracia. Se acabará en el sexenio la vergonzosa tradición de fraudes electorales, las elecciones serán limpias y libres"

"La crisis de México se originó por el fracaso del modelo económico neoliberal aplicado en los últimos años y por el predominio en este periodo de la más inmunda corrupción pública y privada"

"Si me piden que expresa en una frase cuál es el plan del nuevo gobierno respondo: acabar con la corrupción y la impunidad".

"Tenemos que aplicar la ley por parejo, ni huachicol arriba, ni huachicol abajo".

"Se cerraron 51 representaciones que existían en las principales ciudades del mundo llamadas Pro-México dedicadas supuestamente a la promoción del país, algo hasta ridículo, porque en ninguna parte existen oficinas Pro-Alemania, Pro-Canadá, Pro-Francia"

"Al presidente lo cuida la gente y al que lucha por la justicia no tiene nada que temer"

"Debe reconocerse que un factor principal, verdaderamente importante para el fortalecimiento de la economía promovida desde abajo, por la gente y para la gente ha sido la aportación de nuestros héroes vivientes: los migrantes mexicanos, quienes en los primeros seis meses de este año enviaron remesas a sus familiares por 16 mil 845 millones de dólares, el monto más alto que se ha registrado en toda la historia del país, las remesas son la principal fuente de ingresos de México, aquí sí yo lo promuevo, un aplauso para nuestros migrantes".

"Aún con el costo que implicó abandonar este proyecto (NAIM), estoy convenido que fue la mejor decisión: en ese sitio, en el lago de Texcoco, la terminar aérea habría estado condenada a sufrir de constantemente hundimientos, se evitó la destrucción del lago Nabor Carrillo, asiento de aves migratorias"

"Agradezco la colaboración de Carlos Slim así como de Carlos Salazar y Antonio del Valle... destaco la postura firma y propositiva de Manuel Bartlett... con este arreglo queda garantizado 20 años de gas"

"La economía está creciendo poco, es cierto, pero no hay recesión"

"Todavía padecemos inseguridad y de violencia"

"Se acabó la guerra de exterminio contra la llamada delincuencia organizada... El Ejército y la Marina no reprimen. El Estado ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos"

"No dejan de existir, ni queremos que desaparezcan, las protestas legítimas de los ciudadanos, ni los reclamos de nuestros adversarios, los conservadores que se oponen a cualquier cambio verdadero y están nerviosos o incluso fuera de quicio; sin embargo, no han podido constituir, y esto lo celebramos y toco madera, para que no se pueda crear un grupo o una facción con la fuerza de los reaccionarios de otros tiempos. Además, lo digo con respeto, no quiero que se entienda como un acto de prepotencia o una burla, es lo que estoy percibiendo: están moralmente derrotados".

"La mayoría de los mexicanos apoyan el cambio, están contentos, feliz, feliz, feliz"

LOS DATOS

De acuerdo con el informe de ZIMAT, en redes sociales se registraron los siguientes datos:

Facebook: Más de 39 mil reacciones, 18 mil compartidas, 25 mil comentarios, 594 mil reproducciones

Twitter: Más de 2 mil retweets, 5 mil me gusta, mil respuestas, 82 mil reproducciones.

Los hashtags más usados en el informe fueron:

#PrimerInformeAMLO

#MorenaNoCumple

#LasPromesasSeCumplen

#AmloElFracasoPresidencial

#AMLOExitoPresidencial

#desinformeymentiras

#LopezTraicionaAMexico

#TenemosOtrosDatos

