"Fracasó" rediseño de libros de texto, nunca llegaron a las aulas: expertos

A casi un año de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) comenzó con el rediseño de libros de texto gratuitos, los resultados son "escasísimos" ya que los que se terminaron no llegaron a las aulas y especialistas alertaron que las autoridades están haciendo las cosas al revés, pues debieron haber comenzado con la reforma curricular, que aún sigue pendiente.

En marzo del año pasado, la Dirección de Materiales Educativos de la SEP, que encabeza Marx Arriaga, lanzó el ambicioso plan de rediseñar 18 libros de texto gratuitos de primaria en menos de 50 días hábiles, para que estuvieran listos para el ciclo escolar 2021-2022.

Para lograrlo, convocaron a docentes que quisieran participar como autores y también exhortaron a ilustradores a colaborar con el tema de las imágenes, pero ahí surgieron las primeras quejas, pues no hubo paga, sino que era "por amor al arte" o, en este caso, a la educación.

A 10 meses de distancia, el balance de este ejercicio no fue favorable, ya que la SEP solamente logró rediseñar los libros de Español de tercero y cuarto de primaria, mientras que de los otros 16 poco se sabe.

Arriaga presentó, el 30 de agosto, durante un evento en Zacatecas, los libros de Español que lograron rediseñar, aunque desde junio indicó a los maestros que participaron en el proceso que esos eran los únicos libros que se terminaron y que los demás saldrían de forma escalonada.

"En los chats sí hubo muchos reclamos, en algún punto, de maestros que se quejaron de que habían jugado con su trabajo, y ahorita ya nada más lo usan para promocionar que van a dar un taller, un curso", relató Esther López Portillo, especialista en la elaboración de libros de texto y autora.

Aunque técnicamente estaban listos, los libros de Español no llegaron a las aulas para el ciclo escolar 2021-2022. De acuerdo con especialistas consultados por La Silla Rota, esto fue por al menos dos razones: porque sacarlos implicaba modificar el porgrama Aprende en Casa y porque se elaboraron sin que se haya llevado a cabo aún la reforma curricular.

"A los niños les dieron los anteriores. Es que hay un problema, todo Aprende en Casa se hizo con base no en los planes de estudio, sino en los libros de texto vigentes, entonces si no hubieran tenido que hacer nuevamente esos dos grados en Español y fue un dineral hacer esa cosa", explicó López Portillo.

La especialista detalló que, en el caso del libro de Historia, éste no vio la luz porque no cumplió con los requerimientos de calidad, de acuerdo con los que se informó en los chats de trabajo que conformó la SEP. "Evidentemente los textos no cubrieron las condiciones mínimas para ser publicados. No armaban un libro con todo lo que les llegó", indicó.

UN DESPROPÓSITO

"El ambicioso proyecto de renovar todos los libros de texto tuvo resultados escasísimos, uno o dos, si no me equivoco, y que sigue en proyecto o en proceso", señaló Roberto Rodríguez, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El especialista en materia educativa recordó que, actualmente, en México conviven tres generaciones de libros de texto sin que se haya cambiado la forma ni el fondo del contenido curricular de la educación básica.

Explicó que esto afecta a la educación porque no se han logrado combinar los cambios previos y está pendiente una nueva modificación curricular orientada a la reforma que se hizo al artículo 3 constitucional desde 2019, que no ha procedido.

Y hacer primero los libros, antes que la reforma del plan de estudio es un absoluto despropósito y después de eso querer capacitar a los maestros en el nuevo contenido de los libros de texto a través de la reforma a la educación, creo que son los elementos necesarios, pero no en el orden adecuado ni tampoco se está viendo un proyecto claro en ese sentido

Esther López Portillo dijo que será difícil que en lo que queda del sexenio la SEP logre

la SEP logre, ya que siguen trabajando con el modelo híbrido y por falta de capacidad técnica.

Recordó que, para sacar la última reforma, que se concretó en 2017, las autoridades del gobierno anterior comenzaron a trabajarla desde que inició el sexenio.

Y VAN POR NUEVO REDISEÑO

De acuerdo con los especialistas, el destino de los libros de texto gratuitos que fueron rediseñados depende en gran medida de si se adaptan o coinciden con las modificaciones a los planes de estudio.

"Creo que, si están apegados a lo que publique la SEP, van a salir, si no están apegados, no los van a sacar. De por sí ahorita tienen un caos porque están trabajando con dos programas, con la reforma de (Felipe) Calderón de 2011 y la reforma de (Enrique) Peña Nieto de 2017.

"Yo pensaría que ahorita su mayor interés estaría en Historia, sacaron Español, pero yo creo que el área que más les puede interesar es Historia, incluir a la 4T, pero quién sabe si les dé el tiempo, si les dé la vida, si estén dispuestos al costo político", indicó López Portillo.

Mientras tanto, Rodríguez se mostró menos optimista de que los libros rediseñados lleguen a las manos de los alumnos.

No lo sé, la verdad, digamos que no es buen augurio la forma como se desarrolló la fase inicial. Se hicieron de manera muy apresurada, no son libros de autor, sino de diferentes autores, incluso el tema de la ilustración y lo gráfico es un retroceso a los libros que había, no se quisieron pagar derechos de autor ni para los autores ni para los ilustradores

Sin embargo, la SEP no desiste en su plan de llevar a cabo el rediseño

y lanzó unapara cambiar losde primero y segundo de primaria para el

El pasado 27 de diciembre, la SEP informó que se registraron mil 55 docentes, quienes concluyen este mes la evaluación diagnóstica, de la cual saldrán los seleccionados para participar en el proceso.

Esto implica que nuevamente el proceso se haga en poco tiempo, ya que la SEP espera tener listos los materiales en mayo para que los libros se alcancen a imprimir y se entreguen a los estudiantes en el ciclo 2022-2023. La diferencia en esta ocasión es que los docentes seleccionados recibirán 5 mil pesos.

La Silla Rota solicitó a la SEP una postura sobre cuál es el estatus actual del proceso de rediseño y cuándo se prevé que puedan utilizarse los libros que fueron modificados en el proceso del año pasado, pero no obtuvo una respuesta.

