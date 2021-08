Fox y Anaya se lanzan contra AMLO por no dar acceso a carpeta de investigación

Luego de que esta mañana Ricardo Anaya Cortés acusara que aún no tiene acceso a la carpeta de investigación que tiene la FGR en su contra, esto, a pesar de ya haber pedido 11 veces el acceso, el expresidente de México, Vicente Fox Quesada, arremetió contra el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En Twitter, Fox Quesada llamó a López Obrador vengativo, tracalero y corrupto.

"Que pasó Sr.lopez ??? Jugando con la ley, la justicia y los derechos humanos??? Vengativo, tracalero y corrupto!!!" (Sic), dijo Fox en su red social.

NO ME DAN ACCESO A CARPETA DE INVESTIGACIÓN; AMLO ES MARRULLERO: ANAYA

Ricardo Anaya, expresidente del PAN, vuelve a alzar la voz y dice que hasta este martes sigue sin poder acceder a la carpeta de investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene en su contra.

A través de su cuenta de Twitter, Anaya escribió que "van 11 veces que pido acceso a la carpeta. Tengo derecho a saber de qué me acusa la Fiscalía de López Obrador. SIGUEN SIN DARME ACCESO".

"¿A qué le temes AMLO? El marrullero y chueco ERES TÚ", agregó.

Ricardo Anaya compareció el jueves ante un juez federal que lo citó a una audiencia inicial, sin embargo, el juez le dio la razón al señalar que el panista no tuvo acceso a expediente, por lo que reprogramó la audiencia para el día lunes 4 de octubre.

Aunque Anaya Cortés estaba citado ese jueves ante un juez federal del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte para declarar por los delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa, éste no asistió de manera presencial.

Anaya anunció que no se presentaría pues, acusó, corre el riesgo de ser detenido al finalizar la audiencia. "Claro que soy inocente, pero sé perfectamente que, si entro al Reclusorio, pues no me van a dejar salir", dijo el panista en un video.

¿DE QUÉ LO ACUSA LA FGR?

La FGR publicó en redes sociales una versión en la que asegura que tras un trabajo de investigación ministerial el excandidato presidencial Ricardo Anaya recibió más de 6 millones de pesos para votar a favor de la reforma energética "que privatizaría la producción petrolera mexicana".

"Según consta en diligencias ministeriales, dicha cantidad le fue entregada a Ricardo Anaya por una persona de confianza del propio Emilio Lozoya, cuyo nombre es Norberto "N", (...) en las instalaciones de la Cámara de Diputados, en el año 2014", se indicó.

De acuerdo con lo publicado por la Fiscalía, en su denuncia de 2020 el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, señaló que recibió instrucciones "superiores" para entregar 6 millones 800 mil pesos a Anaya para que, a su vez, este votara a favor de la política, hecho que quedó asentado el 11 de diciembre de 2013 cuando se aprobó la reforma con el voto a favor del entonces legislador.

Según los testimonios de Miguel "N" y Froylán "N", testigos de la Fiscalía, en ese entonces se presenciaron diversas visitas de Ricardo Anaya y otros legisladores, a las oficinas de Emilio Lozoya, en la Dirección General de Pemex; lo cual quedó asentado en diligencias ministeriales.

Para la FGR, los hechos que involucran a Anaya en el caso evidencian una línea clara de hechos delictivos que tuvieron por objeto entregar el patrimonio petrolero del país a intereses y a empresas extranjeras.

"Todo ya ha quedado debidamente judicializado en casos vinculados con el presente asunto, los cuales ya son del dominio público", refirió.

MJP