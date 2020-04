Fox me pidió aplicar IVA a medicamentos y alimentos, recuerda AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Vicente Fox, quien en ese momento fungía como presidente electo, le pidió cobrar IVA en medicamentos y alimentos.

"El presidente me dijo una vez, cuando yo era jefe de Gobierno y él era presidente electo, antes de que entrara: ayúdame para cobrar el IVA en medicamentos y alimentos, le digo no, no puedo, 'es que hay que hacerlo, hay que hacer más grande el pastel porque ya no alcanza', así con sus palabras coloquiales, 'hay que hacer más grande el pastel, porque no alcanza, solo se tiene el 10 por ciento', ya lo tenía convencido quien iba ser secretario de Hacienda, Gil Díaz, que había estado de subsecretario de Hacienda con Salinas", recordó en conferencia mañanera.

Destacó que no estaba de acuerdo con esta medida porque afectaría a los más pobres.

"Por eso hablo de cambio ahora y de ahí salió la frase aquella de que: Vamos a aumentar el IVA en alimentos y medicamentos, yo le argumentaba que se iba afectar a los pobres y él me repicaba que no porque se les iba a devolver, hasta copeteado. Mi respuesta fue: ya cuando se les devuelva copeteado, ya van a estar muertos", comentó.

Indicó que en la "época neoliberal" no se reducía el gasto y se aseguraba que ya no se contaba con presupuesto.

"Yo recuerdo que decían los tecnócratas: ya no hay para dónde hacerse y les lavaban el cerebro a los presidentes los tecnócratas", añadió.

(Luis Ramos)