Fox acude a asamblea del PAN y llama a formar frente contra AMLO

Vicente Fox acudió a la Asamblea Nacional del PAN, donde hizo un llamado a formar un frente contra el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el evento, el expresidente aseguró que se ha reunido con los opositores de todos los colores para ir contra el mandatario federal.

"Ya me reuní con (Felipe) Calderón, con Margarita (Zavala), con Alito (Alejandro Moreno) del PRI, con el PAN, con los Chuchos del PRD, ya me reuní con todos, vamos a cabalgar de nuevo", refirió Fox Quesada.

Y agregó: "Vamos a repetir el año 2000, con estrategia, con inteligencia, desnudando, descarando las mentiras y engaños de este personaje",

Fox Quesada hizo un llamado a todo México y a todos los partidos políticos para unirse en contra de, lo que dijo, es un gobierno mesiánico.

"Las cosas van mal, se están poniendo peor, están de color hormiga. Así que cabalguemos contra tulicatas, chichis bravas, víboras prietas y demás alimañas que se han refugiado en Morena y la 4T".

Señaló que la oposición se debe unir con miras a los procesos electorales del 2020 y 2021.

"No podemos seguir perdiendo instituciones que son hoy independientes, no podemos seguir perdiendo instituciones, como el Seguro Popular, como el área de vivienda, infraestructura carreteras, no podemos seguir perdiendo empleos, perdiendo crecimiento, no podemos seguir con este pan y este circo, este circo se tiene que acabar".

Sobre su presencia en la asamblea Vicente expresó que nunca dejó de ser panista y que está de regreso en casa.

"Soy panista de corazón, pero encima de eso está México, México es lo que me preocupa, el futuro de México me tiene con esta invitación de venir a colaborar con el PAN, con el PRI, con el PRD, con MC, con quiera restaurar los equilibrios del poder".

Con información de Reforma

rgg