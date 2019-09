Fotos y videos de la gira en que EPN y Tania Ruiz exhiben su amor

El ex presidente Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz fueron vistos cenando en un restaurante en Nueva York, Estados Unidos, pero con una particularidad: los dos estaban disfrazados como "hippies".

Así lo dio a conocer el periodista Nacho Lozano por medio de un mensaje en su cuenta de Twitter.

Los descubren cenando en NYC ?? Adivinen quiénes son: pic.twitter.com/NYr1DFBMyT — Nacho Lozano (@nacholozano) 18 de septiembre de 2019

Sin embargo, esta no es la primera vez que son vistos juntos viajando.

El pasado 11 de septiembre, el ex presidente fue captado con Tania Ruiz tomándose fotografías en las calles de Bruselas, Bélgica. Esto fue captado en una grabación que se viralizó.

Este no tiene ma... ??



El expresidente Enrique Peña Nieto y su novia Tania Ruiz, disfrutando la vida en Bruselas.



Así luce la pareja del momento, mientras se investigan las miles de irregularidades que se presentaron en su sexenio. pic.twitter.com/LcQkB3VJ4w — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) 11 de septiembre de 2019

En las imágenes se puede observar a Peña Nieto tomando una foto a una mujer y un hombre; quienes posteriormente intercambian el lugar con ellos para tomarles un par de fotografías.

El 7 de septiembre, Tania Ruiz fue captada en las calles de la Ciudad de México luciendo un vestido blanco que se presume sería de novia.

Sin embargo, se dio a conocer que fue como parte de una campaña publicitaria, que ocurrió luego del surgimiento de varios rumores respecto a una posible boda de ambos.

La originaria de San Luis Potosí fue captada con vestidos amplios en color perla y blanco, que utilizó con diversos accesorios como collares y diademas.

Asimismo, Ruiz desmintió los rumores de una boda. "No hay. Aunque me vean ahorita como una novia, no hay. Esto es para una campaña".

El 15 de julio, la revista Hola dio a conocer que Peña Nieto regaló flores a la modelo en sus vacaciones en España. De acuerdo con el medio, la pareja estaba en un restaurante cuando una mujer se acercó para ofrecer ramos de rosas.

Tania Ruiz no contaba con que el político compraría todas las flores para dárselas.

El 29 de junio, la pareja fue vista en El Pescador, un exclusivo restaurante ubicado en Madrid, España, de acuerdo con la revista Quién.

En un video se observa que saludan a Genoveva Casanova, quien fuera pareja de Cayetano Luis Martínez de Irujo y Fitz-James Stuart, IV duque de Arjona y XIV conde de Salvatierra, Grande de España; también se ve que convivieron con otros dos hombres.

