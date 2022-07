FOTOS: Medios de EU "batean" visita de AMLO a Biden

La visita de Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos fue bateada por las primeras planas de los principales diarios de la Unión Americana, que no le dedicaron ni un recuadro al tabasqueño.

Los principales diarios de EU como The Washington Post, The New York Times, The Wall Street Journal, entre otros, no hicieron eco de la visita de AMLO al presidente estadounidense, Joe Biden, en la Casa Blanca, lo mismo sucedió en las portadas de sus sitios Web.

Los temas que robaron cámara a López Obrador fueron el juicio que sigue en pie tras el asalto al Capitolio que estuvo dirigido por el exmandatario, Donald Trump, así como la gira de Biden por Medio Oriente.

Tan solo Los Angeles Times le dio un pequeño recuadro a AMLO en su portada física, en la que expuso que el mexicano pagó la visita que debía a Biden, tras el desaire de no asistir a la Cumbre de las Américas, en un reclamo por no invitar a países como Cuba, Venezuela y Nicaragua.

El martes, López Obrador solicitó a Biden apoyar su plan migratorio, así como diversas medidas para mitigar la inflación, sin embargo, el presidente de EU le pidió tener paciencia.

(Luis Ramos)