FOTO: El día que García Luna "miró irrespetuosamente" a Carla Bruni

Cuando Carla Bruni visitó México acompañando a su esposo, el expresidente francés Nicolas Zarkozy para tratar el caso Florence Cassez en 2009, fue víctima de miradas lascivas por parte del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna y del exgobernador de Banxico, Agustín Carstens.

Todo quedó registrado en una fotografía que le ha dado la vuelta a las redes sociales acompañada de una horda de críticas, pero no en contra de García Luna o Carstens, sino del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

En su tradicional conferencia mañanera el mandatario expuso el caso mencionando que "García Luna la está viendo de manera irrespetuosa" y que además él estaba visiblemente con una actitud prepotente.

Sin embargo en la foto también se observa cómo aparece Patricia Espinosa Castellano, quien recientemente fue vista en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2021.

LAS CRÍTICAS CONTRA AMLO

En redes sociales criticaron que esto sea tema de conversación durante una conferencia de prensa presidencial, sin embargo los internautas se sumaron a la conversación recordando otros momentos en los que se ha capturado a AMLO visiblemente cometiendo las mismas acciones que criticó, que cabe destacar se llaman miradas lascivas, cuyo significado son las miradas con índole sexual, es decir cuando una persona mira a otra con morbo porque le pareció sexualmente atractiva y/o tiene intenciones sexuales.

Las presuntas "víctimas" de AMLO que han sido difundidas en redes son la encargada de la sección "¿Quién es quién en las mentiras?", Ana Elizabeth García Vilchis.

También la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde.





Asimismo se difundió una imagen donde Manuel Barlett, senador y exsecretario de Gobernación, presuntamente ve a una mujer vestida con un traje sastre blanco cuya identidad se desconoce.

Los usuarios también hicieron una recopilación de las fotografías del mandatario durante sus giras de campaña por el territorio nacional, donde su popularidad y afinidad lo llevó a ser motivo de fotografía con la gente, incluso con niñas, sin embargo AMLO aprovechó los momentos para besarlas en la mejilla.

Los besos son un acto que debe ser previamente consensuado y/o aceptado por la persona que lo recibe y teniendo en cuenta la edad de las menores, es probable que no hayan tenido la oportunidad de negarse a ello.

Ante una situación como esta en la que las menores no pudieron responder se considera que el consenso no puede llevarse a cabo y por tanto, el presidente no debió besarlas.

