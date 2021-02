Fortalece Corral presión; Hacienda rechaza “extorsión”

Luego de que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, diera a conocer que realizarán más movilizaciones en México y Estados Unidos como medida de presión, la Secretaría de Hacienda respondió que no se debe extorsionar o politizar la entrega de recursos.

Durante una reunión informativa, en la que se dieron cita cerca de 50 mil chihuahuenses, informó que las manifestaciones se realizarán en los consulados de México en Estados Unidos, en exigencia de la deportación del ex gobernador priísta César Duarte, de modo que enfrente las 11 órdenes de aprehensión que hay en su contra.

“Si el gobierno mexicano no quiere la extradición, buscaré encontrarme personalmente con varios congresistas y senadores de Estados Unidos. Se trata de gestionar la aplicación en contra de César Duarte de la Ley Magnitsky, que prohíbe la entrada al país de personas con actividades ilegales, de corrupción o violaciones graves a los derechos humanos”, apuntó Corral.

A su vez, Vanessa Rubio, subsecretaria de Hacienda señaló que aún no tienen notificación sobre la controversia interpuesta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el gobierno de Chihuahua.

“No se trata de pelear recursos, se trata de lo que corresponde a derecho, de lo que corresponde a la ley, no se puede extorsionar a la Secretaría de Hacienda por recursos, lo que se debe es ceñirnos al marco legal”, lanzó.

Comentó que el convenio con Chihuahua, que estaba dentro de los programas de saneamiento financiero y desarrollo regional que autoriza la Cámara de Diputados, se firmaron muy tarde.

Por otra parte, dijo que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y los distintos actores de gobierno a nivel estatal han confirmado que la dependencia siempre se ha conducido conforme a derecho.

“Queda muy claro: los recursos que sí corresponden por ley, y los que no corresponden por ley; los recursos que no corresponden por ley no se pueden politizar”, comentó.

Por su parte, Fernando Galindo Favela, subsecretario de egresos, manifestó que de los cuatro convenios firmados entre la dependencia y el Gobierno estatal sólo se hizo la transferencia de uno de ellos, el cual fue de 20.4 millones de pesos.

Detalló que el segundo convenio, por 44.8 millones de pesos, no se depositó debido a que la cuenta bancaria proporcionada por Chihuahua fue rechazada por el banco comercial.

Del tercer y cuarto convenios, por 35.3 millones y 700 millones, estos tenían una cláusula de disponibilidad de recursos y Hacienda ya no tuvo fondos para entregar el dinero.

Añadió que al cerrarse las cuentas ya no será posible transferir los recursos, lo que podría hacerse es buscar firmar un nuevo convenio.

No obstante, mencionó que el estado no podrá acceder a los fondos extraordinarios en 2018 con el tipo de acuerdos ya citados, pues antes debe resolverse la revisión judicial que el Gobierno de Corral pretende realizar sobre la licitud y viabilidad de estos convenios.

Cabe señalar que Javier Corral también encabezará una Marcha por la Dignidad, de Ciudad Juárez a la Ciudad de México.

(Con información de Reforma)

lrc