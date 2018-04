ELECCIONES 2018

Firman presidenciables agenda para la niñez

José Antonio Meade, Ricardo Anaya y Margarita Zavala suscriben nueve compromisos con la niñez. AMLO lo hace a distancia

ESTÉFANA MURILLO 30/04/2018 11:33 a.m.

CIUDAD DE MÉXICO (La Silla Rota).- Los candidatos a la Presidencia de la República José Antonio Meade, Ricardo Anaya y Margarita Zavala suscribieron este lunes, en el Museo Memoria y Tolerancia, una agenda promovida por organizaciones de la sociedad civil para impulsar políticas publicas integrales a favor de las niñas, niños y adolescentes. Andrés Manuel López Obrador hizo lo propio pero vía videoconferencia por motivos de agenda.

En el Día Internacional del Niño, al participar en el Diálogo "México por la Niñez", convocado por organizaciones de la sociedad civil entre ellas Save The Children, los aspirantes al máximo cargo de representación se comprometieron a invertir, entre otros temas, en salud, educación, seguridad, inclusión para menores con discapacidad y protección para niños migrantes.

El primero en exponer su agenda fue el abanderado de la coalición "Todos por México", José Antonio Meade, quien consideró se debe hacer un trabajo focalizado y transversal en la atención de este segmento, atendiendo especialmente a grupos de mayor fragilidad y vulnerabilidad.

Expuso en ese sentido que un primer elemento de su proyecto de gobierno es abatir la pobreza extrema en la primera infancia. Sostuvo que cada año se registran 175 mil nacimientos en condición de pobreza extrema.

"Debemos focalizar recursos del fondo de aportación de infraestructura social, para otorgar vivienda con condiciones de servicios básicos, asegurar que los niños y recién nacidos tengan un piso parejo (...) Debemos aspirar a que la niñez tenga preocupaciones propias de un niño o una niña, que no estén preocupados por si tienen o no que comer", señaló.

Posteriormente el candidato de la coalición "Por México al Frente" que integran PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya, inició reconociendo a la sociedad civil por ser "motor de cambio" y de profundas transformaciones. Sobre el tema aseguró que la mejor inversión de un gobierno debe ser hacia este sector.

"No hay una mejor inversión en la sociedad que invertir en las niñas y los niños particularmente en la primera infancia. Si yo tuviera un solo peso como presidente de México, no tendría duda de invertirlo en la primera infancia, en las niñas y en los niños", afirmó al signar los nueve compromisos planteados dentro del evento "México por la Niñez".

Enseguida la candidata presidencial por la vía independiente, Margarita Zavala, expuso algunas de sus propuestas para la atención de niñas, niños y adolescentes, y aprovechó para reiterar su posición en contra de la legalización de la mariguana para fines lúdicos por considerar que hace a este sector vulnerable a las adicciones.

"Estoy en contra de que se legalice la mariguana y tengan acceso los niños y niñas, adolescentes y jóvenes, hablando en temas lúdicos porque si es un tema médico claro que estoy de acuerdo (...) Habrá que escuchar más a niñas y niños y por supuesto que hemos trabajo juntos en una agenda de derechos de niñas y niños", manifestó.

Asimismo explicó algunas de sus propuestas como la de garantizar un sistema educativo estratégicamente incluyente con los menores que sufren alguna discapacidad; prevención y combate a la desaparición de menores; así como protección de niños migrantes, especialmente de los que viajan no acompañados. "El Estado debe protegerlos porque son niños y niñas, ellos no saben de fronteras, entienden de unificación familiar, entienden de muchas otras cosas pero no de fronteras (...) tienen que ser protegidos por el Estado independientemente de su nacionalidad".

AMLO participa a distancia

Por cuestiones de agenda, Andrés Manuel López Obrador participó en este diálogo por la infancia a través de video conferencia. Al igual que los otros abanderados refrendó su compromiso con este sector.

"Yo me he comprometido con la causa de la niñez y refrendo el compromiso de atender de manera prioritaria a los niños. El proyecto nuestro en materia de desarrollo social busca establecer el estado de bienestar, el tema de seguridad desde que nace hasta que muere. Desde la cuna hasta la tumba".

