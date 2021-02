Financiamiento ilegal, “triste similitud en todos los partidos”

En México hay un problema estructural de financiamiento ilegal de campañas políticas y todos son presa de este problema, PRI, PAN, PRD y ahora queda claro que también Morena, advirtió Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE, ahora INE) y director de la consultora Integralia.

“Ninguno partido se salva”, lamenta Ugalde.

Asimismo, Leonardo Núñez, investigador de Mexicanos contra la Corrupción resalta que “el fenómeno está tan vivo en Morena como en el resto de los partidos políticos, lo que es una triste similitud como un problema de corrupción que atraviesa a todo el sistema político electoral”.

A dos semanas de iniciar formalmente el año electoral 2021, sobreviene una semana de videoescándalos filtrados. El primero en la red social Youtube se observa a dos excolaboradores panistas que reciben maletas de dinero para el presunto pago de a exlegisladores por la aprobación de las reformas estructurales; pasando por la filtración de la declaración ministerial de 63 cuartillas de Emilio Lozoya quien implicó a expresidentes, exlegisladores y exfuncionarios públicos del PRI y PAN.

El segundo, dado a conocer por el periodista Carlos Loret, quien difundió dos videos de mayo y junio de 2015 que muestran a Pío, hermano del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, recibiendo dinero de David León -extitular de Protección Civil y quien sería encargado de la empresa gubernamental que distribuiría medicamentos.

La primera reunión fue el 30 de mayo de 2015 en un restaurante en Chiapas; según LatinUs, el propio León grabó el audio y video de estas reuniones con Pío quien recibe un millón de pesos en bolsa de papel para destinarlos a la campaña electoral en Chiapas.

-Ahí está ahí está la Biblia, le dice León en referencia a una libreta negra donde Pío presuntamente apunta las entregas de dinero que recibe.

-Esta es la Biblia (responde el hermano del presidente), esta madre no engaña. Esta no.

Y David pregunta si puede tomarle una foto a la libreta.

La segunda reunión, de fecha 25 de junio transcurre en casa de Pío.

-Aquí te traigo uno para el arranque (le dice León, afirmando que es un millón de pesos). Es para el tema de apoyar el movimiento aquí en Chiapas. Después te traigo un segundo. Hazle saber al licenciado (se refiere a López Obrador, entonces presidente de Morena), a través de tus medios, que lo estamos apoyando.

Sin embargo, en el micrositio de fiscalización del Instituto Nacional Electoral, los reportes financieros entregados por los partidos señalan solo las cantidades recibidas como aportaciones de militantes y simpatizantes; más no se precisan nombres como ya se realizó en los reportes entregados en 2018.

Las reacciones políticas dentro de la 4T eran previsibles. “Yo lo explico como una reacción normal, legítima de quienes están viendo afectados sus intereses”, dijo el presidente. “En el otro caso, en el de mi hermano con David León, son aportaciones para fortalecer el movimiento en momentos en que la gente era la que apoyaba básicamente… ese año había elecciones en Chiapas y elecciones federales. Morena no ganó ni un distrito en Chiapas y de los 124 municipios de Chiapas sólo se ganó uno, un municipio pequeño, el municipio de Chicoasén”.

Del mismo tema, la secretaria de Gobernación -Olga Sánchez Cordero- dijo “hoy el presidente dio una respuesta puntual, en relación a los otros yo creo que cada quien tiene el derecho a un debido proceso, una garantía de audiencia y cada quien tendrá a su favor la presunción de inocencia”.

¿QUÉ DECÍA LA LEY EN 2015?

Basado en los datos de los videos de Pío López Obrador y David León, y haciendo memoria de lo que refería la ley electoral en 2015, las apreciaciones de Ugalde son varias. Y así lo explicó a La Silla Rota

. “El tema del financiamiento ilegal a campañas políticas sea por privado o gobiernos siempre causa un daño a la democracia”, afirma a manera de contextualización.

“Cualquier aportación de militantes o simpatizantes que sea equivalente o mayor a 90 días de salario mínimo se hace mediante transferencia o cheque nominativo, esto equivaldría en 2015 a 6 mil 300 pesos. Toda contribución menor a esta cantidad, de hacerse en efectivo, el partido político tenía que poner nombre y datos de los aportantes; de tal forma que, la probable comisión de una violación a la ley o un delito electoral según el video, consistiría a que hubo aportaciones anónimas mayores a 6 mil 300 y que probablemente el partido político no lo reportó al INE”.

No se trata de los fines, sino de investigar de donde provino el dinero y en qué se utilizó, que @FGRMexico no investigue y sancione, se llama tráfico de influencias, amiguismo, corrupción. 2/2 — Verónica Juárez Piña (@juarezvero) August 22, 2020

Y precisa “tendríamos que pedirle a David León los nombres de las personas que aportaron ese dinero en efectivo, porque menciona un millón de pesos, luego 400 mil y después otras aportaciones constantes de manera mensual. Sí Morena no lo reportó y las donaciones fueron mayores a esa cantidad, y si además no sabemos el nombre de los partidos, claramente el partido político debe ser sometido a un proceso de investigación. Y la Fepade (Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales) tendría que investigar si hubo comisión de un delito”.

Aunque pretendan minimizarlo, está expuesto un delito y, por oficio, el Estado mexicano debe investigar y sancionar.



Desde @MovCiudadanoMX, exigimos que las autoridades correspondientes esclarezcan los hechos. — Clemente Castañeda H (@ClementeCH) August 21, 2020

Como experto en temas electorales, agrega que con base en estos videos se infiere la posible participación del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco. “Si es así podría haber la probable comisión del desvío de recursos públicos, muy semejante a lo que hizo Javier Duarte en 2012 cuando él y otros gobernadores habrían donado dinero a la campaña de Peña Nieto y esa sería otra línea de investigación futura”.

Y concluye que este tipo de apoyos se transformaron en favores políticos a futuro. “El propio David León fue nombrado coordinador nacional de protección civil sin contar con experiencia en el cargo; y hace dos semanas lo de lo nombraron director de una empresa de distribución de medicamentos sin contar con experiencia. Manuel Velasco ha sido un aliado cercano de la 4T, el partido Verde que fue al lado del PRI y PAN durante 20 años y que apoyó las reformas estructurales”.

Qué cinismo y doble moral de @lopezobrador_. Presidente, como usted dijo “el pueblo se cansa de tanta pinche transa”. Exigimos que la @FGRMexico y la UIF investiguen a su hermano Pío y a su colaborardor @DavidLeonRomero

¡Ya basta de tanta simulación y uso político de la justicia! — Marko Cortés (@MarkoCortes) August 21, 2020

UN EJERCICIO DE LÓGICA

Mexicanos contra la Corrupción realizó ya algunas investigaciones relacionadas al tema. Una de ellas, refiere Leonardo Núñez a La Silla Rota, es que por cada peso que los candidatos reportaron por sus gastos de campaña, hay quince más sin declarar. Con apego a la lógica y a los videos en cuestión, adelanta: “las cantidades no cuadran: los montos totales ni los nombres de los aportantes. Estamos ante un fenómeno que ya hemos hablado y que es escandaloso”.

Dejaré esto por aquí... pic.twitter.com/B6cvNEwfPR — Federico Döring (@FDoringCasar) August 21, 2020

“Las aportaciones privadas están permitidas por la ley bajo criterios específicos”, dice, “por ejemplo el monto total no puede superar un porcentaje del total de los recursos. Las aportaciones individuales también tienen un monto máximo. Según los videos los recursos fueron para fortalecer a Morena en Chiapas y el partido reportó que la aportación de simpatizantes fue de 1.8 millones de pesos. Pero el video dice que es mucho más, aunque el presidente diga que son aportaciones de la gente. El trasfondo es que no importa de donde venga el dinero ¡El simple hecho que no lo reportes ya lo hace ilegal!”, asegura.

También advierte que dos personas en un video, no significa que son las únicas involucradas; “el financiamiento ilegal requiere una amplia red de personas que están involucradas activamente en la captación de recursos su dispersión y su uso es siempre una contabilidad paralela a la que se reporta al INE”, explica. “Por ejemplo el fideicomiso para reconstrucción de 2017, aunque el Tribunal Electoral no lo consideró para una sanción, el INE demostró que en este fideicomiso se captaron 44 mdp, de orígenes desconocidos, en efectivo y que se repartieron también con cheques de caja que no se pudo demostrar en donde terminaron”.