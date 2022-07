Financial Times ve a México perdido en su oportunidad por la guerra comercial EU-China

Financial Times dice que, entre 2018 y 2021, la proporción de productos manufacturados importados a EU desde México apenas cambió según los datos recopilados por la consultora Kearney. (Pixabay)

Aunque México parecía estar bien posicionado para beneficiarse cuando Donald Trump inició la guerra comercial con China en 2018, el crecimiento económico general del país en los últimos tres años ha estado entre los más débiles de las economías más grandes de América Latina, considera Financial Times.

Pues México ofrecía mano de obra calificada, buenas conexiones viales y ferroviarias, una industria de exportación establecida y acceso comercial privilegiado. El escenario parecía estar listo para un auge en la "localización cercana", reubicando la producción más cerca de casa. Se avecinaba una bonanza, tal vez rivalizando con la que disfrutó México en 1994 después de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero no sucedió.

Financial Times dice que, entre 2018 y 2021, la proporción de productos manufacturados importados a EU desde México apenas cambió según los datos recopilados por la consultora Kearney.

En cambio, las recompensas del boicot a China fueron cosechadas por competidores asiáticos de bajo costo, incluidos Vietnam y Taiwán. Los países asiáticos, excepto China, aumentaron su participación en las importaciones de productos manufacturados de EU del 12.6 % al 17.4 % durante el período.

También faltaba el rápido crecimiento en las importaciones totales de bienes de EU desde México que se podría haber esperado si hubiera despegado el nearshoring. Aumentó sólo un 11.8 por ciento en tres años a $ 384.6 mil millones en 2021, según la Oficina del Censo de EU.

Después de considerar la inflación, el aumento total fue de poco menos del 4 por ciento. "La mayoría de las ganancias se han ido a la ASEAN, India y Corea", dijo UBS en un informe reciente que examina el nearshoring en México.

Al menos por ahora, los datos de penetración de las importaciones de EU no respaldan la opinión de que México ha sido un beneficiario neto de la contratación cercana

Sin embargo, Financial Times recuerda que, México atrajo $34.9 mil millones en inversión extranjera directa en el año hasta fines de marzo, frente a los $26.1 mil millones del año anterior, aunque esa cifra incluye grandes transacciones únicas fuera del sector manufacturero.

Cálculos del BID sugieren que México tiene el potencial de generar casi la mitad de los US$78.000 millones en exportaciones anuales adicionales de nearshoring que el banco estima que América Latina podría generar en el mediano plazo.

Mauricio Claver-Carone, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y gran partidario de la externalización cercana dice que hay mucho interés por parte de los ejecutivos en mudarse a México: "No pasa un día sin que una empresa importante me llame y me diga: 'Oye, queremos invertir [en mover la producción], ¿puedes ayudarnos a ¿México?'".

Sin embargo, el interés aún no se ha traducido en ganancias económicas medibles, dice Ernesto Revilla, jefe de economía de América Latina en Citi y exfuncionario de la Secretaría de Hacienda de México.

AMLO "HOSTIL CON EMPESAS EXTRANJERAS"

Líderes empresariales, diplomáticos e inversores dicen que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ha sido hostil con algunas empresas extranjeras y se quejan de que su caprichosa toma de decisiones y sus tendencias autoritarias están ahuyentando la inversión.

"López Obrador llegó al poder en 2018 con una plataforma nacionalista de izquierda y quiere crear una ´economía moral´ que ponga a los pobres en primer lugar, pero su habitual mención y humillación de las multinacionales en las conferencias de prensa diarias hace poco para infundir confianza en las empresas extranjeras que contemplan incursiones en México", señala Financial Times.

¿POR QUÉ MÉXICO ESTÁ PERDIDO?

- En los primeros tres años completos de la administración de AMLO, el producto interno bruto de México se contrajo en general.

- Es la única economía importante de América Latina cuya producción seguirá estando por debajo de los niveles previos a la pandemia para fines de este año, según estimaciones de JPMorgan.

- La obsesión del presidente con la "austeridad republicana" ha significado reducciones salariales para los altos funcionarios.

- La "austeridad" ha provocado una fuga de cerebros, recortes presupuestarios en las agencias gubernamentales y una fuerte reducción del gasto en infraestructura.

- México tiene la inversión pública más baja entre los países de la OCDE, gastando sólo el 1.3 por ciento del PIB en 2019, el primer año del gobierno de López Obrador.

- López Obrador ha atacado repetidamente a las agencias reguladoras autónomas de México, criticando sus decisiones, recortando presupuestos y sugiriendo que se coluden de manera corrupta con las empresas.

TAMBIÉN PUEDES LEER: El 92 % de empresas de EU no saldrá de China, pese a guerra comercial

- "México tiene una gran ventaja comparativa en la agricultura, pero hay problemas en [la agencia de salud agrícola] Senasica", dice Luis de la Calle, un economista que dirige una firma de consultoría en la Ciudad de México.

- Iberdrola, la compañía eléctrica española que posee una serie de plantas generadoras de electricidad en México, había anunciado planes para invertir 5,000 millones de dólares en proyectos de energía renovable en el país durante el mandato de López Obrador, pero ahora ha abandonado casi toda su inversión mexicana y está luchando contra el gobierno en los tribunales.

- Plan para combatir la inflación "no fue un gran sacrificio", señaló el propietario de un gran grupo mexicano.

- López Obrador también ha dificultado la vida de las empresas internacionales en México de maneras menos directas.