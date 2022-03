Filtran audios del fiscal Gertz sobre caso Cuevas y muerte de Federico Gertz

Unos audios que circulan en redes sociales presuntamente desvelan la confesión del fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero de haber intentado alcanzar un acuerdo con el ministro Alberto Pérez Dayán para dejar en la cárcel a su excuñada Alejandra Cuevas, a quien acusa por el presunto homicidio de su hermano Federico Gertz.

En el audio se escucha la voz que se presume es de Juan Ramón López, fiscal especializado de Control Competencial, y el fiscal general, que en un punto de la llamada dice "ya se volteó completo" en alusión al ministro Pérez Dayán.

Los audios fueron revelados el día de ayer a través de Youtube, por un canal llamado "Psicoanálisis", que fue creado este mismo jueves y que tiene cinco videos de la llamada entre ambos fiscales.

"El contenido de este correo va a cimbrar al país, al sistema de justicia, constituye una prueba fehaciente y fidedigna de que el Titular de la Fiscalía General de la República Alejandro Gertz Manero así como el Fiscal de Control Competencial Juan Ramos están operando ilegalmente y traficando influencias con los ministros de la Suprema Corte para darle la vuelta al proyecto de resolución que empezó a circular este lunes para sesionarse el próximo 14 de marzo en el caso de Alejandra Cuevas. Es urgente que tomen cartas en el asunto", se lee en la ficha del video de la cuenta Psicoanálisis.

La llamada se filtró a días de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estudie los amparos en revisión promovidos por Laura Morán Servín, de casi 100 años de edad, y su hija Alejandra Cuevas Morán, presa desde hace poco más de un año, a quienes el fiscal ha responsabilizado por el presunto homicidio por omisión de cuidados de su hermano Federico, quien falleció en septiembre de 2015.

LOS AUDIOS

Fiscal Juan Ramón: De lo que él dijo que iba a poner. Que el delito, que la coautoría, la calidad de garante, nada, nada, pero ni una línea (puso)- se escucha decir al.

Fiscal Gertz: Ni una línea en todo lo que dijo que iba a poner... Ahora mire, ahorita yo creo que decirle todo eso es inútil, el tipo lo va presentar.

Fiscal Juan Ramón: Sí, porque además le digo que muy arrogante (me dijo) "pues yo lo más que lo espero es el viernes" y digo eso no es nada agradable- responde Juan Ramón.

Fiscal Gertz: No, ya se volteó completo... "Yo sí tengo la certeza, y eso no sé si usted lo comparte conmigo, que muchos de los ministros no van a aceptar eso. Y lo van a regresar y se lo van a dar a otra gente", sentencia Gertz en otra parte del audio.

PROYECTO DEL MINISTRO

El proyecto de Pérez Dayán va en el sentido de otorgar un amparo a la cuñada y sobrina de Gertz Manero, en el caso de la muerte de Federico Gertz contra la orden de aprehensión y el auto de formal prisión

Así, el proyecto prevé confirmar la resolución de la juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, que ordenó reponer los procedimientos de las acusadas de homicidio por omisión en agravio de Gertz.

El ministro coincidió con la jueza en el sentido de que existieron diversas anomalías, como en el dictado de la orden de aprehensión contra Laura Morán, de 94 años, y el mandamiento de captura y el auto de formal prisión contra Alejandra Cuevas, de 69 años y presa en el penal de Santa Martha.

Aunque la propuesta del ministro sea avalada por el pleno de la Corte, no implicará la libertad de Alejandra, la cancelación de su proceso ni el de su madre, sino que el expediente será devuelto a la Sala Penal de la Ciudad de México, que conoció de la apelación que presentaron las mujeres.

FGR ABRIRÁ INVESTIGACIÓN POR INTERVENCIÓN TELEFÓNICA

La Fiscalía General de la República (FGR) abrirá una carpeta de investigación por la intervención telefónica en contra de su titular, Alejandro Gertz Manero.

Este viernes, a través de redes sociales, se dieron a conocer audios en los que se escucha al fiscal dialogar sobre el proyecto que discutirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) , relacionado con su hermano Federico Gertz Manero.

En las conversaciones con el Fiscal de Control Competencial, Juan Ramos López, el titular de la FGR cuestiona el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán que llevaría a la libertad de Alejandra Cuevas Morán, quien permanece en prisión desde el mes de octubre de 2020.

En las charlas se escucha decir a Alejandro Gertz Manero la palabra "pendeja", así como "cabrona" y "cobarde"z al referirse a Alejandra Cuevas Moran.

Gertz Manero asegura, en las conversaciones, que el proyecto del Ministro Pérez Dayan no será aceptado por los otros ministros, por lo que será rechazada la sentencia que propone.

El próximo 14 de marzo el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), discutirá el proyecto del ministro, Alberto Pérez Dayán, en el que se propone ratificar el amparo concedido a Laura Morán y a Alejandra Cuevas contra la orden de aprehensión y el auto de formal prisión que se les dictó por la muerte de Federico Gertz Manero.

El proyecto también menciona la reposición del proceso para se emita una nueva resolución a partir de las irregularidades detectadas.

El caso fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de Nación luego de que se cuestionara la presión del fiscal para evitar la libertad de ambas personas.

"¿DÓNDE ESTÁ LA JUSTICIA, MINISTRO?"

El 10 de enero, los hijos de Alejandra Cuevas se manifestaron ante el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al considerar que falta el acceso a la justicia por el encarcelamiento de su madre, durante el Ciclo Académico Primavera 2022, organizada por el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana.

"¿Si fuera tu mamá qué harías", le cuestiona Ana Paula Castillo Cuevas al ministro Zaldívar.

En el video, se ve que un hombre, Alonso Castillo Cuevas, se pone de pie y grita:

Justicia, libertad para Alejandra, por favor, nos tenemos que hincar para que liberen a una mujer inocente, señor ministro, hable por favor

"Se lo suplico. Esto no puede seguir soy mamá de re hijos y estoy aterrada de vivir en México porque no existe nada, no existen los ministerios públicos, mi mamá no hizo nada, te lo suplico, clemencia", exige Ana Paula al ministro en la sala de la UIA, mientras graba su otro hermano, Gonzalo.

? #VIDEO | Hijos de Alejandra Cuevas se manifestaron ante el ministro presidente de la @SCJN Arturo Zaldívar en la Universidad Iberoamericana. #ep https://t.co/FwiANclGLC pic.twitter.com/CCPlyYa6HW — La Silla Rota (@lasillarota) January 11, 2022

En respuesta, Arturo Zaldívar indicó que tienen todo el derecho de hacerlo, pero siendo justos, "yo no atraje el asunto; sí yo soy el que presentó la solicitud al pleno y el asunto se resolverá por el pleno de la corte y estoy seguro que la decisión que se tome será la correcta; tengan confianza en la justicia, en la justicia de la corte".

Advirtió que mucha gente ha llegado en situaciones igual o mucho más desesperadas, "de presiones políticas mucho más graves de las que ustedes hoy alegan en a corte pudimos hacer lo correcto; yo no puedo prejuzgar sobre el caso, no lo conozco, sería un irresponsable si yo hablara de este tema", respondió.

El ministro Zaldívar, ese mismo día, más tarde, posteó en Twitter:

Reitero mi respeto absoluto a la libertad de expresión de todas las personas. Las y los servidores públicos tenemos la obligación de aceptar la crítica y escuchar a la ciudadanía con respeto y sensibilidad. El único compromiso de la SCJN es con la Constitución y los DDHH. — Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) January 11, 2022

"Reitero mi respeto absoluto a la libertad de expresión de todas las personas. Las y los servidores públicos tenemos la obligación de aceptar la crítica y escuchar a la ciudadanía con respeto y sensibilidad. El único compromiso de la SCJN es con la Constitución y los DDHH".

EL CONFLICTO

El 7 de diciembre pasado, Alonso Castillo, acompañado de sus hermanos Ana Paula y Gonzalo, acudió a la Cámara de Diputados para presentar una solicitud de juicio político contra el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero. Ellos son hijastros de Federico Gertz Manero, hermano del Fiscal e hijos de Alejandra Cuevas.

"Presentamos una denuncia contra Alejandro Gertz Manero en su carácter de Fiscal General de la República solicitando que se inicie un juicio político en su contra por las infracciones graves y sistemáticas a los Derechos Humanos relacionados con actos y omisiones que realizó como servidor público", afirmó Castillo ese día.

La familia aseguró que en el expediente que entregó anexaron pruebas tales como audios y documentos para probar su dicho.

Se refirió al encarcelamiento de su madre Alejandra Guadalupe Cuevas Morán mismo que calificaron de ilegal y de un asunto de interés nacional; agregó que también hay una orden de aprehensión contra su abuela de más de 90 años.

El caso que se ventiló en los últimos meses y ahora llega con una petición legal a San Lázaro. Castillo aseguró que el Fiscal actuó contra la imparcialidad que le confiere el cargo que ostenta.

"Cuando el fiscal te persigue la ley se extingue", señaló. "Esta no es una cuestión partidista... Ayer el Fiscal vino aquí y hablaron de paz y diálogo, cómo lo hicieron con un hombre que tiene una mujer inocente en la cárcel y que pide declaraciones de delitos fabricados", dijo en diciembre Alonso Castillo.

"Él tiene miedo que mi abuela de 95 años pueda tener información que constate que su hermano Federico Gertz Manero era prestanombres y que la fortuna incalculable del fiscal salga a relucir", concluyó.

CON INFORMACIÓN DE MARCOS MUEDANO