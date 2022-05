Filtran audio de "Alito" que señala donación de Cinépolis; cadena niega versión

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, difundió un nuevo audio en contra del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, en el que asegura que se escucha la voz del hoy diputado federal manifestando que la empresa Cinépolis entregó 25 millones de pesos al PRI para campañas electorales.

En su cuenta oficial de Twitter la gobernadora de Campeche emitió un mensaje y difundió el audio de casi dos minutos donde también se escucha que los recursos que dio Cinépolis no fueron suficientes, tomando en cuenta el tamaño de la empresa.

"¡Les roba a los pobres y también les saca a los ricos! Tiene llenos los bolsillos y aun así dice que el dinero es muy poco... ¡No tiene vergüenza!", dijo Sansores.

¡No tiene vergüenza!

En el audio se escucha a Moreno, también exgobernador de Campeche, hablar con otra persona a la que llama "Pepe".

¿Sabes cuántas salas de cine tiene Cinépolis? Que lo dijo ese cabrón. ¿Cuántas crees Pepe? 6 mil. Tiene en Asia, tiene en China, tienen en África, tiene todo. Imagínate, güey, oye, y que dé 25 millones de pesos, o sea, lo valoramos, eso dio, 25 millones de pesos

"Él me dijo: ´hay 12 diputados de Michoacán, que es mi estado. ¿Cuánto quieres que les dé? Queda un mes de campaña. ¿Uno o dos millones?´. Me dijo: ´2 millones, son 24´. Eso sí, los llamó a todos, se los dio en chinga, el lunes se los dio. Eso hay que reconocerlo. Pero ese hijo de su reputa madre es para que dé 300", dice el dirigente nacional del PRI de acuerdo con la grabación.

Hay que recordar que, esta es la tercera grabación que difunde la gobernadora de Campeche luego de que el PRI votó en contra de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador.

CINÉPOLIS RESPONDE

Por su parte, Cinépolis negó enfáticamente que haya realizado las aportaciones que se señalan u otras a cualquier partido político o coalición.

En un comunicado, Cinépolis reiteró que, "la observancia de la ley es un pilar fundamental de nuestra cultura y actuamos, y seguiremos actuando, comprometidos con el cumplimiento estricto de la legislación aplicable".

"Estaremos atentos a cualquier requerimiento de las autoridades y, como siempre, dispuestos a colaborar a fin de que se investigue y aclare cualquier duda en relación con lo anterior", se lee en el comunicado.

EXHIBEN A LÍDER DEL PRI EXIGIENDO COMPRAR GORRAS

El 11 de mayo, la filtración de un audio exhibido en redes sociales por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, donde presuntamente exhibe al líder del PRI, Alejandro Moreno, insultando a proveedores para que surtieran gorras y playeras para la elección de 2021.

En el audio se presume que Alejandro Moreno habla con el secretario de Finanzas del PRI, Hugo Gutiérrez, sobre el cobro de proveedores del gobierno estatal para:

"A ver quién vergas se paga eso, eso se paga después de la elección, putos ustedes son muy decentes eso de estar pagando a tiempo a los proveedores; tú pide y mándalos a la verga, tú pide y que lo surtan antes, a los proveedores que les has estado comprando dos años, bájales cosas para Campeche", se le escucha decir a Alejandro Moreno.

Después, les advierte a sus interlocutores:

"No quiero hacer chingaderas, porque soy muy confiado y con opiniones tengo la confianza con los temas, yo así soy, no quiero que me vean la cara de pendejo, no quiero encabronarme por una mamada, hay pendejadas que son de lógica. Tú le compras a un proveedor... a mi no me importa otra cosa que no sea Campeche, me vale verga. A un proveedor que le compraste durante dos años que llevamos acá, lo menos que le puedes decir es hijo de puta regálame 100 mil gorras y pónmelas en Campeche, eso debiste hacerlo hace seis meses no ahorita...".

Más adelante amenaza con que si vuelve a ir al estado y no ve gorras, "cuando no salgan los resultados" habrá consecuencias para su equipo.

"Yo vuelvo a ir a Campeche y me vuelven a decir que no hay una puta gorra me vale verga quien la pagó si el CEN o el Comité, le hablas al puto proveedor y te lo pago el otro mes y ponme las gorras... Me vale madres, ve y resuélvelo, tienen la publicidad. El día que no salgan los resultados de Campeche a todos ustedes me los voy a chingar", se escucha.