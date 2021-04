Filtran audio de Alfredo Adame, candidato de RSP: "Nos chingamos 25 mdp"

El polémico actor y ahora candidato a Diputado por el Distrito 14, en Tlalpan, Ciudad de México por el Partido Redes Sociales Progresistas (RSP), Alfredo Adame, vuelve a estar en el ojo del huracán tras filtrase un audio en el que habla de los 25 millones de pesos con los que se va a quedar durante su campaña política.

En el audio, que fue compartido en Twitter, se escucha al candidato por el RSP, afirmando que Morena quiere tener mayoría en la Cámara de Diputados, por eso apoyarán a su partido y con ello alcanzar a los "256 en la cámara".

"De esos 40 millones (que lo están financiando) nos chingamos 25 y así son los negocios porque no va a llegar a la mayoría de diputados en la cámara por eso necesitan agarrar de todo el rollo, por eso van a apoyar a RSP para que meta la diferencia y con ello Morena obtenga la mayoría", se escucha al principio del audio.

El partido RSP es fundado por el yerno de la exlidereza del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, por lo que Adame afirma que él ya entabló conversaciones con la "maestra", su hija y yerno. Esto, a pesar que la misma Elba Esther ha negado en varias ocasiones tener injerencia en el partido.

Cuidado con esto, NO voten por los partidos satélites de Morena porque es entregarle el país al Macuspana. #VotoUtil2021 pic.twitter.com/4LkN9ULFQS — Pokemon Capitalista! ?? (@MagnatePikachu) April 5, 2021

"Yo ya me senté con Elba Esther... y la orden es: no le tires pedo a Claudia Sheinbaum en Tlalpan, no le tires pedo a López Obrador", aseguró.

En este sentido, señaló que "los dueños" del partido RSP son el presidente Andrés Manuel López Obrador y Elba Esther Gordillo Morales, quien estuvo presa 5 años y 10 meses por la acusación de la entonces Procuraduría General de la República de haber desviar fondos del SNTE.

"Ahora te voy a decir cuál es el pedo, los dueños de ese partido son Andrés Manuel López Obrador y Elba Esther", se escucha decir en la grabación presuntamente a Adame.

Antes de finalizar el audio, se escucha decir a Adame que el partido RSP "va con todo" y asegura que le dieron "un chingo de dinero".