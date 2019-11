Fideicomisos gubernamentales deben mantenerse, pero con transparencia: Julia Carabias

El fideicomiso privado de la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad (Conabio) debe mantenerse, consideró la exsecretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Julia Carabias.

Entrevistada por La Silla Rota, Carabias se refirió a la reciente crisis atravesada por la Conabio, fundada hace 27 años y que actualmente es coordinada por el ex rector de la UNAM, José Sarukhán.

Con la llegada del actual titular de la Semarnat, Víctor Toledo, se planteó la posibilidad de que la comisión pasara de ser intersecretarial a un organismo desconcentrado y dejara de operar con recursos del fideicomiso privado Fondo para la Biodiversidad, bajo el argumento de que se trataba de una recomendación de la Auditoría Superior de la Federación de 2013.

Dicha posibilidad generó reacciones de protesta de académicos e incluso una recolección de firmas en la plataforma change.org para oponerse.

Apenas este 12 de noviembre, la Semarnat dio a conocer que daba marcha atrás en su intención de desconcentrar a la Conabio y que pasaría a ser un organismo público descentralizado sectorizado, y que en cuanto esté constituido el organismo, el fideicomiso conocido se extinguirá.

Además, informó que la Semarnat y las secretarías que así lo decidan gestionarán recursos con base en sus posibilidades presupuestarias para que la Conabio opere, mientras se lleva a cabo el proceso de transformación a organismo público descentralizado.

"Yo creo no es correcto eliminar el fideicomiso puesto que muchas otras instituciones gubernamentales en México tienen fideicomisos. Lo que es importante es que operen con toda transparencia y estén única y exclusivamente dedicados a acciones para las cuales fueron fundados.

"Los fideicomisos son compatibles, también hay figuras semejantes, el principio es lo que importa rescatar, los recursos económicos que puedan ser capturados en distintas fuentes de financiamiento que se sumen a los federales que son escasos y den la posibilidad a la multianualidad, vigilados con transparencia y auditados y eso se puede lograr", planteó.

La ex secretaría de Medio Ambiente del gobierno de Ernesto Zedillo consideró que la propuesta original de desconcentrar el organismo era "muy lamentable" y afirmó que por eso la sociedad académica y las organizaciones de la sociedad civil se movilizaron para oponerse.

"Ya como organismo descentralizado, como anunció el titular de la Semarnat en acuerdo con Sarukhán nos deja tranquilos, el saber que puede seguir con las funciones que actualmente tiene", reconoció.

"No obstante es indispensable entrar a los detalles de cómo operará, puede llevar un tiempo, no es sencillo, hay que tener paciencia para que no interrumpa sus actividades, contar con apoyos necesarios en su etapa de transición y tomarse el tiempo necesario para que con el nuevo arreglo institucional esté en posibilidades de seguir siendo una institución de excelencia.

"El balance final es que ante lo que se presentaba ha sido muy bien recibida la noticia de un organismo descentralizado, pero el detalle del nuevo arreglo es que debe ser cuidadoso y profesional y con el tiempo necesario para no violentar el proceso que México pueda lamentar profundamente", advirtió.

Por eso es importante ver cómo se financiará y con ello que se pueda mantener su presupuesto multianual y pidió a la Semarnat estar abierto a diferentes esquemas para obtener recursos externos, como ocurría con el fideicomiso.

"Del fideicomiso si se desean hacer ajustes el gobierno está en su derecho, hay otras modalidades semejantes que permiten tener las mismas ventajas y que el gobierno vaya definiendo las preocupaciones que se atiendan, está en su derecho.

"Lo que no puede ser es que sea a costa de un instrumento ágil, adecuado que permita la captura de recursos y que los financiadores tengan la confianza en él. Los financiadores no van a poner el dinero en el gobierno, entonces que se tenga confianza en que el dinero llega con ese propósito y en ese sentido el fideicomiso lo permite", aseguró.

Describió que la Conabio no es una institución de coyuntura y las investigaciones que realiza y las aportaciones que ha hecho fueron gracias a los recursos provenientes de presupuestos multianuales

El fideicomiso tenía una finalidad, que era la de garantizar las investigaciones a largo plazo. Al contar con recursos privados pudo hacer programaciones anuales de investigación y no estaba sujeta a la programación de la Secretaría de Hacienda, cuya entrega es "tardía y el cierre de administración temprana", agregó.

¿QUÉ ES LA CONABIO?

Carabias dijo que la Conabio tiene una solidez y prestigio internacional como ninguna otra institución de su tipo en el mundo.

"Se trata de la institución que genera inteligencia sobre biodiversidad para la toma de decisiones y que se ha constituido como un modelo a nivel internacional. Es referente para organismos de las Naciones Unidas y para países que han tratado de construir instituciones semejantes y ninguna ha alcanzado este nivel", afirmó.

Recordó que fue constituida con "una claridad y solidez científica y visión de largo plazo" y además su gestión y operación permitieron que durante 27 años fuera una institución sin burocracia que reaccionó a los problemas emergentes en temas de biodiversidad y logró con un conjunto de instrumentos, alcanzar esos objetivos a través de ser una comisión intersecretarial y con un fideicomiso privado que capturó recursos de instituciones nacionales e internacionales.

"Estas características permitieron junto con la suma de claridad científica de largo plazo que ha permitido el doctor Sarukhán con un equipo profesional del más alto nivel de nuestro país, una institución ejemplar".