FGR ya indaga a funcionarios que liberaron a implicados en caso Ayotzinapa: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que la Fiscalía General de la República (FGR) dio inicio a las investigaciones contra funcionarios públicos que han liberado a implicados del caso Ayotzinapa.

En Palacio Nacional, recordó el caso de la liberación de El Gil, quien era señalado como autor material de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

"Les informo que lo de ayer que se comentó, de la persona que se liberó, que así lo decidió un juez, se está haciendo ya una investigación, nos informaron que se abrió una investigación en contra de funcionarios públicos por parte de la Fiscalía General de la República, por el caso de ayer, estoy seguro que la Fiscalía va a informar de esto en su momento", declaró.

GASODUCTOS

El presidente López Obrador dio a conocer que instruyó a evitar retrasos en trámites en dependencias que estén vinculadas con la construcción de gasoductos, que puedan derivar en costos millonarios.

En conferencia mañanera, López Obrador también llamó a la Secretaría de Gobernación (Segob) a negociar para resolver los conflictos sociales que impiden continuar con las obras.

"Están trabajando en esto, tanto en la CFE como en Segob, la licenciada Olga Sánchez Cordero tiene esta encomienda de ayudar para que no se detengan las obras y no nos cobren multas por lo que está establecido en los contratos, para que no se gaste de manera indebida por negligencia y desatención de los servidores públicos", apuntó.

DESCARTA PROMOVER REFORMAS AL PODER JUDICIAL

El presidente López Obrador descartó promover reformas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), pero dijo que cuando le toque proponer nuevos integrantes cuidará que sea gente honorable.

"No soy partidario de tomar una iniciativa de reforma constitucional para renovar el Poder Judicial desde afuera. Esto se hizo cuando el presidente (Ernesto) Zedillo; yo no voy a proceder de esa manera", dijo.

"No voy a enviar ninguna iniciativa, ni porque tengamos posibilidad de contar con la mayoría de los legisladores, no va a actuarse de esa forma. Considero que la mejor reforma debe surgir del interior del poder judicial", lanzó.

UNIVERSIDADES PARA EL BIENESTAR

El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que las trabas administrativas han dificultado el pleno funcionamiento de las Universidades para el Bienestar y dijo que su gobierno está trabajando para que se regularicen cuanto antes en todo el país.

"Es un asunto de trabas administrativas, es otro lastre que heredamos. Para robar, pero simular que no se robaba, crearon una normatividad excesiva. Es muy difícil obtener recursos para ejecutar las cosas porque es una norma tras otra, es de una oficina a otra, lleva muchísimo tiempo", explicó.

Lamentó que al gobierno también le afecta la misma burocracia de la que se quejan los ciudadanos, pero señaló que ya dio instrucciones de acelerar la entrega de los recursos a Raquel Sosa, rectora de las Universidades para el Bienestar.

EL CHAPO

El presidente López Obrador vio con buenos ojos la supuesta declaración de Joaquín "El Chapo" Guzmán en el sentido de que quiere que los recursos que le fueron confiscados por autoridades estadounidenses sean entregados a comunidades indígenas de México.

"Me da gusto la declaración, para que digo que no si sí, no sé si sea cierta, no puedo verificarla, pero si es como salió en los medios que un abogado expresa que su dinero (de "El Chapo") se entregue a las comunidades indígenas de México, lo veo bien", expresó.

En ese sentido, López Obrador refrendó el planteamiento de que todo lo que se confisca a delincuentes o presuntos delincuentes se le devuelva a México, ningún asunto va a dejar de litigarse cuando se trata de dinero que queda en Estados Unidos y que pueda corresponder a los mexicanos.

"Vamos a emprender todas las acciones legales que sean necesarias", dijo al ser cuestionado sobre las supuestas declaraciones de Guzmán Loera quien habría dicho que sus bienes pertenecen al gobierno mexicano no al de Estados Unidos.

La víspera, los abogados de "El Chapo", quien está preso en Florida, informaron que su cliente busca repatriar todos sus bienes a México para entregárselos al presidente Andrés Manuel López Obrador y que éste las destine a comunidades indígenas del país.

lrc