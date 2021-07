FGR va por judicializar expediente por caso Pegasus

La Fiscalía General de la República (FGR) busca llevar el caso de espionaje a través del software Pegasus ante un juzgado federal. Para ello, espera que personas cuyos teléfonos móviles se hayan intervenido en sexenios pasados proporcionen sus equipos para poder analizarlos y, a partir de los resultados, integrar los datos de prueba en un expediente.

Por el momento, según la FGR, solo hay información sólida relacionada con un caso, el de Manuel Mondragón y Kalb, titular de la extinta Comisión Nacional de Seguridad (CNS) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, para poder judicializar un primer expediente.

De acuerdo con la Fiscalía, hasta el momento se sabe que fue a través de la empresa KBH TRACK –del consorcio israelí NSO Group, propietaria del software Pegasus– que se intervinieron los teléfonos de distintas personas a petición o por encargo de terceros, a los cuales no se les ha identificado.

"La empresa israelí NSO Group, propietaria del software Pegasus, utilizaba a la empresa operadora mexicana ya señalada, de la cual se obtuvo un disco duro, en el que se demuestra plenamente que dicha empresa maquiladora realizaba el espionaje telefónico para diversos solicitantes que aún no se hayan identificados plenamente para efectos judiciales".

"Lo que sí se puede ya afirmar en forma definitiva es que, en el caso de quien entonces era Comisionado Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón, su teléfono fue intervenido y grabadas sus conversaciones con funcionarios de las Secretarías de Gobernación y de áreas de Seguridad Nacional, así como con terceras personas", informó la FGR

En el parte sobre las investigaciones que se han realizado por el momento, la FGR aseguró que la Universidad de Toronto no ha realizado un análisis técnico forense o pericial de los equipos de teléfonos celulares que se han entregado, por lo que no hay evidencia de que fueran intervenidos por el gobierno.

"Por lo que toca a Citizen Lab de la Universidad de Toronto, dicha institución contestó que ´no realizó un análisis técnico forense o pericial de los equipos de teléfonos celulares´; que ´no tiene evidencia de que una agencia gubernamental mexicana instalara el malware Pegasus en ningún dispositivo´; y, finalmente, que ´no hemos analizado equipos de teléfono celular para determinar si algunos intentos de infección fueron exitosos´".

Por el momento la FGR ordenó a todas las dependencias federales y estatales de seguridad que pudieran tener equipos de software para realizar intervención de comunicaciones, que resguarden toda su información relacionada a la contratación del equipo Pegasus y otros semejantes.

IMPUESTOS, PARENTESCO, PROPIEDADES... BEATRIZ GUTIÉRREZ SE QUEJA POR ESPIONAJE

Beatriz Gutiérrez Müller, la coordinadora del Proyecto Memoria Histórica y Cultural de México y esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador criticó el espionaje telefónico del que fue objeto el mandatario y su círculo cercano, incluida su familia, tema que fue revelado el pasado 18 de julio y señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) debe hacer las indagaciones correspondientes.

"Espionaje telefónico, seguimiento físico de nuestros movimientos, revisión periódica de cuentas bancarias y de declaraciones ante el SAT; chips en los vehículos, cámaras en la calle donde hemos habitado; visitas continuas al Registro Civil (para confirmar parentescos) y al Registro Público de la Propiedad (para inspeccionar propiedades, hasta en el extranjero); intromisión en cuentas de redes sociales (todas) ¡no terminaría de enumerar! ¡Así han sido muchos años acompañando a Ya Saben Quién!", criticó en su red social Instagram.

La también historiadora acusó que el gobierno quebrantó "sistemáticamente nuestros derechos individuales como el de la privacidad. Por fortuna, lo ha declarado el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, ya no se realizan violaciones a la ley. Quienes nos han espiado, miren la paradoja, no reciben el mismo trato", escribió en su cuenta.

"Es sin duda importante la exhibición pública de estas prácticas que confirman nuestras antiguas sospechas. No me sorprende. Me repugna pero estamos acostumbrados. Gracias a todos los investigadores que emprendieron la revisión de esos expedientes de aquella empresa extranjera que fue contratada para entrometerse en casa".

AMLO Y SU FAMILIA FUERON BLANCO DEL APARATO DE ESPIONAJE DE EPN CON PEGASUS

Andrés Manuel López Obrador, su esposa, sus hijos y hasta sus doctores fueron blanco del aparato de espionaje contratado por el Gobierno de Enrique Peña Nieto, así lo reveló una investigación publicada por la ONG Forbidden Stories, en asociación con Amnistía Internacional y un consorcio de medios internacionales.

La investigación indica que los números telefónicos de unas 50 personas cercanas al actual presidente de México fueron parte de una lista de objetivos que un grupo de clientes gubernamentales entregó a la empresa israelí NSO Group, desarrolladora de Pegasus, un software de vigilancia que se utilizó para espiar hasta 15,000 personas en México.

Las víctimas potenciales incluyen a diplomáticos, políticos de todos los partidos, periodistas, activistas y líderes sindicales, bajo vigilancia entre 2016 y 2017, de acuerdo con el reportaje.

La lista de objetivos a la que ha tenido acceso la investigación, denominada Pegasus Project, incluye a Beatriz Gutiérrez Müller, su esposa, y Patricio Heriberto Ortiz Fernández, el cardiólogo que operó al político tras sufrir un infarto al corazón en diciembre de 2013.

OTRAS VÍCTIMAS DE ESPIONAJE

Otras personas mencionadas en la investigación como blancos son Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de la Presidencia de López Obrador; el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, y el empresario Alfonso Romo, que fue jefe de la Oficina de la Presidencia entre diciembre de 2018 y diciembre de 2020.

Las víctimas del escándalo de espionaje también incluyen a Claudia Sheinbaum, la actual jefa de Gobierno de Ciudad de México; Ricardo Monreal, líder en el Senado de Morena, el partido gobernante; la secretaría de Energía, Rocío Nahle; la de Educación, Delfina Gómez; el exsecretario de Seguridad, Alfonso Durazo; el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett.

Todos aparecen como objetivos seleccionados, pero no la investigación no ha podido comprobar si, en efecto, fueron espiados a través del software de Pegasus.

PERIODISTAS DENUNCIAN ESPIONAJE

Desde abril de 2017, un grupo de periodistas denunció que sus teléfonos celulares habían sido infectados con el malware y señaló directamente al Gobierno de Peña Nieto de estar detrás del aparato de vigilancia.

A mediados de 2020, el Gobierno de López Obrador dijo que Pegasus operó entre 2014 y 2017, pero que las licencias no fueron renovadas tras el cambio de Administración.

Sin embargo, el escándalo escaló el ámbito mexicano, pues el año pasado la empresa de mensajería WhatsApp, propiedad de Facebook demandó al fabricante, NSO Group, por haber penetrado su sistema para espiar a periodistas, diplomáticos y activistas en todo el mundo.

PERIODISTA ASESINADO, EN LA LISTA DE ESPIONAJE

El programa de software israelí, Pegasus, diseñado para perseguir a criminales y terroristas, fue usado para infiltrar 50 mil teléfonos móviles que pertenecían a reporteros, activistas de derechos humanos y directores de empresas de todo el mundo.

Según la investigación de López Obrador, 15 mil de los teléfonos infiltrados que estaban en México pertenecían a políticos, periodistas y sindicalistas, etc. Entre los nombres destaca el de Ceclilio Pineda, reportero que fue asesinado en 2017 y quien cubría en la región de Tierra Caliente en Guerrero.

El periodista, colaborador del diario La voz de Tierra Caliente, fue asesinado en marzo del 2017, por hombres armados a bordo de una motocicleta en Ciudad Altamirano, Guerrero.

CONDENAN ESPIONAJE

La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) pidió este lunes que los gobiernos de países democráticos emprendan acciones judiciales por el espionaje a periodistas a través del programa Pegasus, desarrollado por una empresa israelí.

Un consorcio de medios internacionales ha revelado que al menos 180 periodistas de veinte países han sido víctimas de espionaje por países que han comprado el programa a través de teléfonos móviles a la empresa tecnológica NSO.

"Los países democráticos deben hacerse cargo de este caso especialmente grave, determinar los hechos y sancionar a los responsables", afirmó Christophe Deloire, secretario general de RSF, en un comunicado.

Añadió que la organización, con sede en París, acudirá por su parte a la justicia en uno o varios países en función de cómo se desarrollen los acontecimientos.

"Invitamos a los periodistas y medios afectados a acudir a RSF para unirse a la respuesta judicial necesaria tras las revelaciones", afirmó Deloire.

Asimismo, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), por su parte, exigió este lunes a Gobiernos y empresas medidas para terminar con los "abusos" con programas espía.





"Este informe muestra cómo los Gobiernos y compañías tienen que actuar ahora para detener el abuso de este programa espía que está usándose evidentemente para minar las libertades civiles, no sólo contra el terrorismo y el crimen", señaló en un comunicado Robert Mahoney, vicedirector ejecutivo del CPJ.

MJP