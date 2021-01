FGR también investiga a Salgado Macedonio por demanda por abuso sexual

El 17 de noviembre de 2020 una persona identificada con las siglas B.C.M presentó una nueva denuncia de hechos en el Fiscalía Especial para los delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas de la Fiscalía General de la República (FGR), por el delito de violación contra Félix Salgado Macedonio, actual candidato virtual a la gubernatura de Guerrero, por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

El expediente radicado en la FGR se suma al iniciado en 2016 y ratificado en 2017 en el estado de Guerrero, también, por el delito de violación.

De acuerdo con la denuncia presentada en noviembre de 2017, a la que tuvo acceso La Silla Rota, la victima (B.C.M) relató a la Ministerio Público Lisset "Z", que, en el primer viernes de diciembre de 1998, cuando tenía 17 años, se trasladó del Teacpan de Galeana a Acapulco, a una reunión donde asistiría Félix Salgado Macedonio.

Al llegar a la casa donde habitaba, el actual candidato al gobierno de Guerrero, B.C.M fue recibida por un escolta, quien le comentó que le anunciaría su llegada a Salgado Macedonio. Segundos después, Félix salió a recibirla y le comentó que ella "que se iba ir a la reunión y que él la llevaría".

Según la denuncia B.C.M espero por 15 minutos en una sala, hasta que Salgado Macedonio salió de uno de los cuartos y arremetió contra ella. En la narrativa, la victima recuerda que a pesar de la resistencia que opuso, Félix le quito la ropa y abuso sexualmente de ella, a pesar de que uno de los escoltas que se encontraban en el lugar, trató de hacer desistir de la agresión a Félix al comentarle: "es sólo una niña".

Tras el ataque, según la víctima, el agresor le aventó 100 pesos en la cara al momento en el que le decía: "esto no paso". Minutos después salió del inmueble y regresó al municipio de Teacpan de Galeana, donde le contó a su paraje la agresión en su contra, pero él le dijo que esperara.

Dos años después acudió al Ministerio Público, donde una persona le dijo que no podía hacer nada, porque "no era cualquier persona a la que iba denunciar que era una persona poderosa y peligrosa".

Ante la negativa, la victima prefirió acudir con una psicóloga para recibir terapia, quien es una de las personas que pueden testificar sobre la agresión que tuvo por parte de Félix Salgado Macedonio. Otra de las personas que pueden testificar es una funcionaria que laboraba en el DIF, a quien le narró la agresión sexual en su contra.

La víctima relató a la Ministerio Público que decidió presentar la denuncia, porque confía en la actual administración y espera que se haga justicia.

Esta denuncia se suma a la presentada en el estado de Guerrero en 2016, en la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar del Distrito Judicial de Tabares ubicada en Acapulco, Guerrero.

En 2016, la víctima, identificada como JDG acusa a Salgado Macedonio de haber abusado sexualmente de ella en, al menos, tres ocasiones y haber recibido amenazas para que no hablara de lo sucedido. El lunes 11 de diciembre de 2017, la coordinadora de la Policía Investigadora Ministerial adscrita al área de delitos sexuales -a través de la cual se le daba seguimiento a este caso-, Monserrat Karime Rubio, fue asesinada a balazos en las inmediaciones del Mercado Central de Acapulco. Su caso, al igual que otros millones en el país, no alcanzó la justicia: nadie sabe quién ni porqué la mataron. A partir de ese momento JDG refiere que la investigación se paró por completo. "Cuando ocurrió lo de la comandante, la persona que estaba a cargo de la investigación, el ingeniero (Salgado Macedonio) me marcó y me dijo que me diera cuenta de que él sí cumplía con las amenazas".

Esta mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que prefiere no meterse en el tema, el cual consideró que es "partidista y producto de la temporada". El mandatario hizo mencionó mención sólo a la denuncia iniciada en Guerrero, pero no a la que se abrió en la FGR.

"Que la autoridad competente decida. Eso lo tiene que decidir la autoridad competente, yo lo único que puedo comentar es que cuando hay elecciones, competencia, se trata de descalificar al adversario de una u otra manera. Entonces, que la autoridad resuelva y que sean procesos justos".

Ayer, por mayoría de votos, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Movimiento de Regeneración Nacional aprobó iniciar una investigación contra el senador con licencia Félix Salgado Macedonio, por las acusaciones de presunta violación en 2016.