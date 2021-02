FGR suma dos delitos más a Lozoya; exdirector de Pemex descarta ser testigo protegido

La Fiscalía General de la República ya no únicamente acusó al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, de operaciones con recursos de procedencia ilícita por la compra de una residencia por una residencia comprada por Marielle Helene Eckes, su esposa y que se presume se obtuvo de un soborno del presidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira Elizondo.

Ahora lo acusa de los delitos de asociación delictuosa y cohecho.

En tanto, Javier Coello Trejo, abogado de Lozoya Austin, rechazó tajante que su defendido se convierta en “testigo protegido" para generar las condiciones para su libertad, al asegurar que la verdad y las pruebas están de su lado.

“No hay ninguna posibilidad, él no quiere ser testigo, él va a decir la verdad ante los jueces y no ante la Fiscalía General de la República, porque la procuraduría se está prestando a juegos", acusó en entrevista con Notimex.

De acuerdo con el abogado, Lozoya presentó todas sus pruebas en contra de la primera orden de aprehensión, y ya fueron declaradas como procedentes, y las que correspondan a la segunda orden de aprehensión también serán presentadas en su momento, adelantó.

“Si no nos citan en la carpeta, pues nos tenemos que ir amparo, si no lo citan en la carpeta e inventa por ejemplo el delito de cohecho, con todo respeto, cohecho se les da a los funcionarios, él -Lozoya- no recibió siendo funcionario ni antes ni después, eso lo vamos a acreditar", subrayó.

Dijo que hasta hoy le entregaron la nueva orden de aprehensión contra su defendido, y sabrá de qué se le acusa, pero ironizó que esta segunda es contra Lozoya, su mamá, hermana y esposa, y “sólo les falta contra el perro y el perico".

En cuanto a su queja para que comparezcan el expresidente Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray y otros exfuncionarios, dijo que ya fue aceptada por la jueza y va a pasar a un Tribunal Colegiado, pero después que regresen de vacaciones.

Lamentó la espera, porque pasan los días y, con ello, hay rumores, como el que se va a vender la casa de Emilio Lozoya para reparar lo robado, ante lo cual se preguntó: “¿por qué mejor no le quitan al exsuperdelegado de Jalisco (Carlos Lomelí? (...), no tiene idea, con todo respeto".

En ese sentido, recomendó que la autoridad se ponga a leer la ley, si hay una suspensión definitiva, nadie puede tocar esa casa hasta que se resuelva el amparo.

En cuanto a la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador de que el exdirector de Pemex está prófugo de la justicia, atajó: “pues sí, prófugo de la justicia porque le inventaron delitos, pero vamos a demostrar con la ley su inocencia".

Cuestionó por qué no están en la lista quienes dejaron en la miseria a Pemex, porque no fue Lozoya, y consideró que la empresa se vino abajo cuando la manejó Videgaray a través de José Antonio González Anaya, "no lo digo yo, lo dicen las estadísticas", abundó.

Según Coello Trejo, su defendido Lozoya no está preocupado, porque sabe que puede demostrar su inocencia, pero está molesto porque haya orden de aprehensión contra su mamá.

AJ