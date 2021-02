FGR, sin comprobar pagos por 10 mdp por vigilancia y honorarios

La Fiscalía General de la República (FGR) no pudo comprobar con documentación el pago de más de 10 millones de pesos que se realizaron a 56 elementos, así como el servicio de seguridad que supuestamente se destinó para la vigilancia de 35 inmuebles.

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), las inconsistencias fueron detectadas en la “Auditoría De Cumplimiento: 2019-0-17100-19-0098-2020” durante el ejercicio fiscal 2019 de la dependencia que dirige Alejandro Gertz Manero.

“No se contó con la comprobación de la aplicación de los recursos o de las actas circunstanciadas en las que se señalen las razones que imposibilitaron la existencia de la documentación comprobatoria del ejercicio del gasto de 56 elementos por 3.4 millones de pesos)”, menciona el documento.

Al realizar el análisis de los recursos que gastó la institución en 2019, la ASF determinó que no existe ningún contrato para comprobar el pago de seis millones 983 mil pesos para la seguridad de 35 inmuebles.

Por otra parte, de 1 contrato del servicio de protección y vigilancia especializada, no se presentó la documentación que sustentara el servicio otorgado en 35 Inmuebles correspondiente a abril de 2019, por el que se pagaron 6,983.0 miles de pesos, ni se verificó que las fatigas de asistencia de los elementos que prestaron los servicios estuvieran requisitadas en su totalidad de conformidad con el formato establecido

El análisis hecho por ASF detectó que en 56 casos, por tres millones 400 mil pesos correspondientes al pago realizado por la Policía Federal Ministerial por concepto de viáticos y estadías durante el periodo de marzo-abril y junio-julio de 2019, no se proporcionó la documentación comprobatoria o el acta circunstanciada de comprobación según lo establecido en su Manual de Normas y Procedimientos para el Ejercicio del Gasto de Seguridad Pública y Nacional. Al respecto.

La entidad fiscalizada proporcionó el oficio del 3 de marzo de 2020 suscrito por el Agente del Ministerio Público de la Federación mediante el cual solicitó al Titular de la Policía Federal Ministerial (PFM) la información relacionada con el ejercicio de los Gastos de Seguridad Pública y Nacional de los ejercicios 2013 a 2019 para su aseguramiento de manera precautoria; no obstante lo señalado por la entidad fiscalizada, no se proporcionó la información solicitada, en incumplimiento de los artículos 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 66, fracción III, de su Reglamento; del numeral 3, del Apartado VII, y numeral I, segundo párrafo, del Apartado VIII, del Manual de Normas y Procedimientos para el Ejercicio del Gasto de Seguridad Pública y Nacional de 2016

En el segundo caso, la ASF menciona: se detectaron debilidades en la adjudicación, contratación y comprobación de los recursos ejercidos con cargo a la partida 33701 “Gastos de Seguridad Pública y Nacional”, toda vez que en 5 procedimientos de adjudicación no se verificó que se hubiera realizado la investigación de mercado correspondiente para obtener las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”.

“De un contrato no se proporcionó evidencia del reintegro de los recursos no devengados por 974.4 miles de pesos a la Tesorería de la Federación. Respecto de los recursos de viáticos y estadías, no se contó con la comprobación de la aplicación de los recursos o de las actas circunstanciadas en las que se señalen las razones que imposibilitaron la existencia de la documentación comprobatoria del ejercicio del gasto de 56 elementos por 3,401.1 miles de pesos”.