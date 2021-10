FGR presiona a jueces para que se dicte sentencia a Guillermo Padrés

La Fiscalía General de la República (FGR) considera que hay elementos suficientes para solicitar dos sentencias, por procesos distintos, en contra de Guillermo Padrés Elías, exgobernador de Sonora, quien durante esta administración salió de prisión gracias a la obtención de medidas cautelares.

El anuncio de la FGR se presenta a unas horas de que el presidente Andrés Manuel López Obrador fuera cuestionado sobre la intervención del Estado para que saliera de la cárcel y el exmandatario siga dos juicios arraigado en su casa, a través de la imposición de medidas cautelares, entre ellas, el depósito de 40 millones de pesos.

"No me correspondía y somos respetuosos de la decisión del poder Judicial, es parte de los cambios. Desde que soy presidente no he intervenido para que se castigue a nadie de manera injustificada ni he intervenido para liberar a nadie", comentó en conferencia en Palacio Nacional.

Después de las palabras expresadas por el titular del Poder Ejecutivo, la FGR emitió un comunicado en el que asegura que hay elementos suficientes para solicitar a los jueces que se sentencie a Guillermo Padrés.

Hasta el momento hay dos procesos penales contra el ex mandatario, uno iniciado en 2014, por delincuencia organizada y por operaciones con recursos de procedencia ilícita; y el otro iniciado en 2016, por defraudación fiscal y también por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

"En el primer caso, en 2017 y 2018, un Juez Federal sobreseyó la causa respecto al delito de delincuencia organizada, derivado de un desistimiento expreso de la entonces Procuraduría General de la República; y se continuó con el procedimiento por operaciones con recursos de procedencia ilícita", informó la FGR.

Según la dependencia mencionó que en 2018, un Juez Federal le otorgó al procesado, libertad con medidas cautelares, lo que no ha impedido continuar con las investigaciones, por lo que la Fiscalía General de la República considera que hay elementos suficientes para solicitar una pena contra Guillermo Padrés por operaciones con recursos de procedencia ilícita; "y así lo hará en su momento".

"En el otro caso de 2016, por defraudación fiscal, en 2018, durante la administración anterior, un Tribunal Federal determinó conceder al procesado la sustitución de la prisión preventiva, por otras medidas cautelares. En este momento, el asunto se encuentra ante un Juez de Amparo; y esta Fiscalía considera que hay elementos suficientes para solicitar sentencia condenatoria contra dicha persona, en razón de las pruebas con las que se cuenta para demostrar el delito de defraudación fiscal equiparado".

El 11 de noviembre de 2016, Guillermo Padrés acudió ante un juez federal por las acusaciones en su contra de lavado de dinero y defraudación fiscal. Ese mismo día se cumplimentó una orden de captura en su contra.

La investigación en su contra inició por haber construido una presa en un rancho de su propiedad sin que contará con permisos legales, la cual fue el inicio de las investigaciones en su contra.

Fue ingresado al Reclusorio Oriente, lugar del que salió en febrero de 2019, gracias a la obtención de medidas cautelares.