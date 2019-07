FGR pone el ''ojo'' a Romero Deschamps y su familia por enriquecimiento ilícito

Al menos dos denunciascontra el líder petrolero Carlos Romero Deschamps y seis contra sus familiares fueron presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía General de la República.

De acuerdo con Reforma la acusación contra Deschamps sería por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Uno de los casos denunciados es por el delito de enriquecimiento ilícito, de acuerdo con autoridades el órgano hacendario reporta depósitos, operaciones con cheques y transferencias a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) realizadas entre los familiares de Romero, sin que se justifique el origen y destino del dinero.

Es en este caso donde el dirigente petrolero fue denunciado junto con su esposa Blanca Rosa Durán, sus hijos Paulina, Alejandro y Juan Carlos Romero Durán, así como María Fernanda Ocejo, esposa de Juan Carlos Romero.

Otra de las personas denunciadas por la UIF es Ana Luisa Aguinaco Romero, hijastra de una hermana de Romero Deschamps.

Hasta el momento la Fiscalía no ha citado a declarar ni a ningún integrante de la familia del líder petrolero.

No es la primera vez que Romero Deschamps es investigado e incluso perseguido por indagatorias de lavado de dinero, pues en el sexenio del expresidente Vicente Fox incluso se libraron órdenes de aprehensión en su contra por el Pemexgate.

Romero Deschamps se encuentra negociando con Pemex el contrato colectivo 2019-2021 y el plazo para acordarlo vence el próximo 31 de julio.

Ayer un juez federal del Estado de México suspendió provisionalmente cualquier orden de aprehensión o presentación que haya sido librada en las últimas horas contra el líder petrolero.

GASTAN 26 MDP EN REMODELACIÓN DE DEPORTIVO

Con cargo a Pemex, el sindicato de trabajadores petroleros gastó más de 25.6 millones de pesos en la remodelación de un deportivo que lleva el nombre de su dirigente, Carlos Romero Deschamps.



Se trata de supuestas obras realizadas en instalaciones recreativas de la Sección 49 del sindicato, en Cadereyta, Nuevo León.

RESPONDEN A POLÉMICA

Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social, negó que su padre, Arturo Alcalde Justiniani, se desempeñe como abogado del líder sindical de Pemex, Carlos Romero Deschamps.

En su cuenta de Twitter, la funcionaria federal dijo que es "absolutamente FALSO que mi padre tenga alguna relación con Romero Deschamps, ni lo conoce, en su vida lo ha visto, de plano ya no saben ni qué inventar".

Absolutamente FALSO que mi padre tenga alguna relación con Romero Deschamps, ni lo conoce, en su vida lo ha visto, de plano ya no saben ni qué inventar!! — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) 23 de julio de 2019

En la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre esta presunta relación entre el padre de la secretaria del Trabajo y el líder petrolero. El mandatario mexicano también negó tratos entre ambos personajes.

"A reserva de comprobarlo, porque no tengo la información, porque no soy todólogo, pero creo que Arturo Alcalde no es su abogado, lo que existe son contratos con los trabajadores", dijo.





