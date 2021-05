FGR obtiene orden de captura vs gobernador; "no me han dejado defenderme", acusa

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una orden de captura contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca; pese a que expertos en temas constitucionales han afirmado que la Corte desechó la controversia constitucional que presentó el Congreso local porque aún lo conserva y no puede ser detenido.

Además, el Instituto Nacional de Migración (INM) emitió una alerta migratoria a nombre de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a solicitud de la FGR.

"NO ME HAN DEJADO DEFENDERME"

El gobernador, en una carta, criticó la evidente violación a la presunción de inocencia y a las garantías a las que tiene derecho.

Indicó que en reiteradas ocasiones, "incluso a través de juicios de amparo, he solicitado conocer y comparecer a la carpeta de investigación, tal y como lo hice durante el procedimiento de declaración de procedencia que la mayoría en el Gobierno enderezó perversamente en mi contra".

"No, no me han dejado defenderme. Ahora violentan la decisión de un Congreso soberano y, peor aún, desoyen una determinación judicial del máximo Tribunal del país", advirtió.

En su carta, resaltó que los motivos políticos son evidentes. "Se usa la justicia para perseguir y amedrentar a los opositores y a los ciudadanos críticos a la gestión del gobierno y de su partido, sobre todo cuando la preferencia electoral de los ciudadanos va en franco declive. No es casualidad que la existencia de una orden de aprehensión se hubiese difundido en primera instancia por militantes del partido en el gobierno. Esto sólo significa que la decisión de proceder en mi contra se tomó en Palacio Nacional", dijo García Cabeza de Vaca.

Ante ello, la Asociación de Gobernadores del Partido Acción Nacional (GOAN), criticó que se use el poder público bajo la tentación autoritaria.

"Ningún actor o poder público puede situarse por encima de la Constitución. Las mayorías no deben usarse bajo la tentación autoritaria de hacer de las leyes trajes a la medida. Hacemos un llamado enérgico para que se acate de inmediato el mandato de la @SCJN", señaló la asociación desde su cuenta de Twitter.

El grupo parlamentario del PAN en el Senado se pronunció de manera similar y cuestionó que se utilice la persecución política en tiempos electorales.

"La persecución política con fines electoreros es una descarada violación a la Constitución. Debe acatarse lo que la @SCJN ha determinado. Inadmisible la manipulación de la @FGRMexico para golpear a la oposición. No a la politización de la justicia. Respeto a la legalidad", publicó el grupo parlamentario.

La persecución política con fines electoreros es una descarada violación a la Constitución.

Debe acatarse lo que la @SCJN ha determinado.

Inadmisible la manipulación de la @FGRMexico para golpear a la oposición.

No a la politización de la justicia.

El líder del blanquiazul, Marko Cortés fustigó la medida:

"El gobierno morenista no tiene límites, están desesperados por su fracaso y por perder la mayoría en la Cámara de Diputados. De forma completamente ilegal, la @FGRMexico pretende detener a un Gobernador en funciones. ¿Y la justicia para las 26 personas muertas en el #MetroCDMX?"

En otro tuit, escribió: "Morena quiere ganar a la mala lo que no puede ganar con votos, las y los veracruzanos deben poder elegir libremente a su presidente municipal. Nuestro respaldo @MYunesMarquez , estamos seguros que la Sala Regional del Tribunal Electoral te regresará a la contienda".

En tanto, el PAN de Tamaulipas señaló que la supuesta orden de aprehensión "no ha sido confirmada por autoridad competente, de comprobarse ésta estaríamos ante la presencia del rompimiento del orden constitucional por cuestiones políticas".

En un comunicado, reconoció que la SCJN ha sido clara al señalar que la Fiscalía General de la República debe respetar la decisión soberana del Congreso del estado de Tamaulipas.

"Nos encontramos ante un posible acto que no atenta contra el Gobernador de Tamaulipas, es un ataque directo a la Suprema Corte y sus integrantes, ya que violentando el orden constitucional que debe imperar en nuestro país, se pretende nulificar la decisión adoptada por ésta, en la que determinó que el Gobernador de Tamaulipas debe mantenerse en el cargo hasta concluir su mandato", advirtió.

SINCRONIZAN ANUNCIO Y CONFIRMACIÓN

Ricardo Monreal, a las 16:11, lanzó un tuit donde anunció que la FGR había obtenido de un juez la orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas. A las 16:48, Ignacio Mier, líder de la bancada de Morena en San Lázaro confirmó la versión con un posteo en Twitter. Posteriormente, el presidente del Senado, Eduardo Ramírez, indicó que el mandatario estatal podría ser detenido únicamente fuera de su entidad.

A través de su cuenta de Twitter, el legislador Ricardo Monreal escribió que se otorgó la orden de detención, aunque no menciona los delitos o los motivos por los que se otorgó la supuesta medida autoriza por un juez federal.

"Insólito: orden de aprehensión al gobernador de Tamaulipas que el Congreso local decidió mantener indebidamente en el cargo, cuando tuvo que haber nombrado sustituto. Ante la crisis constitucional del Ejecutivo local en funciones fugado, se precisan acuerdos y que el Senado actúe" escribió en su red social.

La supuesta orden de detención, por delitos que se desconocen, se presenta a unos días de que el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, presentara un recurso de revisión contra la resolución del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien desechó la controversia presentada por el Congreso de Tamaulipas contra el desafuero que aprobó la Cámara de Diputados.

En la resolución, el ministro mencionó que corresponde a los diputados de Tamaulipas decidir el fuero del gobernador de Francisco Cabeza de Vaca, por lo que hasta el momento que termine su gestión cuenta con la protección de la justicia.

"Se desecha de plano, por notoria y manifiesta improcedencia, la demanda presentada en vía de controversia constitucional por el Poder Legislativo de Tamaulipas. Sin perjuicio de lo anterior, se tiene al Poder Legislativo actor señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, así como designando autorizado y delegados. Una vez que cause estado este auto, archívese el expediente como asunto concluido", menciona la resolución.

En respuesta, Cabeza de Vaca escribió a través de Twitter: "La @SCJN resolvió que no existe materia para una controversia constitucional: la decisión sobre el desafuero de un gobernador democrática y legalmente electo corresponde en definitiva y última instancia al @CongresoTams. Ha prevalecido la Constitución y nuestro federalismo".

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que solicitó el congelamiento de las cuentas bancarias de la red de Francisco Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, conformada por 12 personas físicas y 25 jurídicas.

La semana pasada, la Silla Rota consultó a fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), para confirmar la versión del senador, sin embargo, ambas dependencias negaron lo expresado a través de la red social.

Julio Jiménez, abogado experto en temas constitucionales, explicó a La Silla Rota la situación del gobernador de Tamaulipas.

El experto señaló que, aunque la Corte desechó la controversia constitucional que presentó el Congreso de Tamaulipas para evitar el desafuero de García Cabeza de Vaca, el gobernador tamaulipeco aún tiene fuero y no puede ser detenido.

"Ahorita nadie va a poder detener a Cabeza de Vaca, no hay elementos para que lo puedan detener", dijo el abogado a La Silla Rota.

Jiménez explicó que de acuerdo con los artículos 111 y 112 de la Constitución, es el Congreso de Tamaulipas el que tiene que decidir si es procedente o no el desafuero contra García Cabeza de Vaca.

"De acuerdo con los artículos 111 y 112 de la Constitución, será la Cámara de Diputados Federal el que se erija como un jurado de procedencia y hará la declaratoria de procedencia del juicio de desafuero, pero tendrán que notificar al Congreso del estado, en respeto a su independencia y soberanía, que resuelva si es procedente el desafuero", explicó.

Jiménez recordó que el Congreso local ya declaró improcedente, desde hace dos semanas, el desafuero contra el gobernador de Tamaulipas. Incluso, dijo, esa decisión fue la que provocó que la Corte desechara la controversia constitucional del Congreso de Tamaulipas.

"El Congreso de Tamaulipas había promovido la controversia constitucional, pero se las negaron porque ya habían resuelto por mayoría de votos que no procedía el desafuero, entonces deja sin materia la controversia constitucional, por eso les negaron", dijo el abogado experto en temas constitucionales.

Y agregó: "el ministro Juan Luis González Alcántara desechó por improcedente la controversia del Congreso de Tamaulipas contra el desafuero del gobernador, aprobada por la Cámara de Diputados el 30 de abril, porque, a su juicio, el propio Congreso estatal ya resolvió que por ahora no procede procesar penalmente a García Cabeza de Vaca".

El abogado recalcó que en el supuesto que la FGR acuda ante un juez y solicite una orden de aprehensión en contra del gobernador, será rechazada pues prevalece el fuero.

Julio Jiménez dijo que el Congreso de Tamaulipas es el único que tiene salvaguardado a García Cabeza de Vaca. "El gobernador fue elegido constitucionalmente para ser ejecutivo del estado de Tamaulipas, por lo tanto, quien tiene la facultad constitucional es el Congreso de Tamaulipas".

Para el experto, la FGR e incluso la Cámara de Diputados puede impugnar la decisión ante una Sala de la misma Corte, pero -dijo- no está del todo claro con qué argumento lo harían, pues tendrían que presentar una reclamación para que se cambien los argumentos del desechamiento de la controversia realizada por el Congreso local, algo que -explicó- nunca ha ocurrido en la Corte.

FGR SE INCONFORMÓ

La semana pasada, la FGR presentó un recurso de inconformidad contra la determinación del ministro de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, Juan Luis González Alcántara Carrancá, el cual menciona que la decisión de retirar el furo al gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca será hasta que termine su mandato.

El recurso fue tramitado por el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, a través del oficio FGR/043/2021.

También la semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la controversia constitucional que presentó el Congreso de Tamaulipas, para evitar el desafuero de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el gobernador tamaulipeco aún no puede ser detenido, así lo aseguró Julio Jiménez, abogado experto en temas constitucionales.

CAPTURA DE GOBERNADOR, POSIBLE SÓLO FUERA DE TAMAULIPAS: EDUARDO RAMÍREZ

El presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso, Eduardo Ramírez, afirmó durante la sesión que el fuero del gobernador únicamente es válido en el estado por lo que fuera de la localidad sería posible aprehenderlo.

"Él goza de ese beneficio que le otorga su Constitución local, inmersos dentro del Pacto Federal, pero no así en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", señaló el congresista por Morena.

De acuerdo con Ramírez, la posibilidad de detener a Cabeza de Vaca fuera o dentro del estado depende de las características de los delitos de los que se les acusa.

"Los gobiernos de los estados, las entidades federativas son autónomas, tienen su propia división de poderes, pero están inmersos en un Pacto Federal. Si alguien, cualquier gobernador comete algún delito federal, es juzgado conforme a las normas federales; y entonces ahí es donde opera la solicitud de procedencia", explicó el presidente de la mesa directiva.

"El desafuero y la orden de aprehensión contra el gobernador panista Francisco Cabeza de Vaca por delincuencia organizada y lavado de dinero, es un ejemplo de que hoy se hace valer la ley sin excepciones. El Caso de Cabeza de Vaca debe llevarse hasta sus últimas consecuencias", señaló Mario Delgado en su cuenta de Twitter y agregó que el PRI y PAN busca tapar las corruptelas del pasado.

