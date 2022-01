FGR descarta que Luis Videgaray diera sobornos con partidas federales

La Fiscalía General de la República (FGR) descartó que Luis Videgaray Caso, ex secretario de Hacienda en el sexenio de Enrique Peña Nieto haya gestionado recursos provenientes de empresas públicas y partidas federales hasta por 10 millones de dólares de manera ilegal, los cuales, presuntamente fueron facilitados diferentes legisladores de este sexenio para la aprobación de la reforma energética.

En la denuncia presentada por el ex director de Pemex, Emilio Lozoya se mencionó que Videgaray gestiono los recursos, de acuerdo con Milenio, el expediente judicial con relación al caso del ex senador Jorge Luis Lavalle.

En este sentido, para la FGR no está demostrado que la procedencia de los recursos sean partidas federales; y de haber ocurrido de esa manera, no se puede atribuir un origen ilícito, por ser recursos estatales, de tal manera que la Fiscalía mantiene la hipótesis es que los recursos usados para los sobornos a legisladores panistas provienen de Odebrecht, la constructora brasileña, con el objetivo de obtener contratos en nuestro país.

En tanto, Jorge Luis Lavalle, probablemente recibió 97 millones 190 mil pesos para la aprobación de la reforma energética, de los cuales, 52 millones 390 mil pesos fueron lavados entre 2013 y 2014, según las investigaciones, luego de que Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray recibieron de Odebrecht los recursos para sobornos, los cuales fueron depositados en una cuenta en las Islas Vírgenes Británicas por Emilio Lozoya.

El ex director de Pemex, Emilio Lozoya, ofreció como testigos de sus declaraciones a ex trabajadores y empleados, su secretario particular, Rodrigo Arteaga; el ex jefe de departamento en Pemex, Francisco Olascoaga, y Norberto Gallardo, quien fue su jefe de escoltas y miembro del Estado Mayor Presidencial (EMP).

¿QUIÉN ES JORGE LUIS LAVALLE?

Por otra parte, el ex senador del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Luis Lavalle Maury fue vinculado a proceso por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa, además de delitos relacionados con supuestos sobornos para la aprobación de reformas en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Las indagaciones en contra de Lavalle dieron inicio luego de que en agosto de 2020 Emilio Lozoya presentó una denuncia en la cual reveló la entrega de dinero a más de 70 personajes durante el lapso en que fue director de Pemex con el fin de aprobar distintas reformas , entre ellas, la Energética.

Sin embargo, de acuerdo con la defensa de Lavalle Maury, el juez determinó ratificar la prisión preventiva justificada que solicitó la Fiscalía General de la República.

En la lista de los senadores que supuestamente aceptaron los recursos son: Francisco Javier Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez Servién y Salvador Vega Casilas.

EMILIO LOZOYA RECIBÍA INSTRUCCIONES DE LUIS VIDEGARAY

Según Lozoya, Luis Videgaray solicitó que la operación de los recursos fuera verificada de forma inmutable, además aseveró que recibía instrucciones del ex secretario de Hacienda.

"Estas extorsiones se verificaron constantemente en mi oficina ubicada en Marina Nacional 329 pues a solicitud de Luis Videgaray Caso (ex secretario de Hacienda), de quien yo recibía instrucciones, recibí en diversas ocasiones a los legisladores de oposición cuyas exigencias ascendían, en un primer momento, hasta 50 millones de dólares para dar su voto a favor de la reforma energética", afirmó Emilio Lozoya en su denuncia.

¿QUIÉNES MÁS ESTÁN INVOLUCRADOS EN LA DENUNCIA DE LOZOYA?

En el documento de 61 páginas, que Lozoya presentó como denuncia ante la Fiscalía General de la República incluye entre sus acusaciones a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón Hinojosa, así como al entonces candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade Kuribreña.

De acuerdo con este documento con fecha 11 de agosto de 2020, el cual fue dirigido al Fiscal Alejandro Gertz Manero, Lozoya también mencionó diversos nombres de personajes políticos como Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray Caso y Miguel Barbosa Huerta. Las imputaciones detallan la entrega de sobornos para llevar a cabo reformas estructurales , la venta de empresas Etileno XXI; dinero destinado a diputados del Partido Acción Nacional (PAN); para la campaña presidencial de 2012, a empresas de medios de comunicación y periodistas, la compraventa de Agronitrogenados, así como la gestión de contratos y robo de hidrocarburos a Pemex.

En tanto, un juez federal ordenó la liberación del ex director de Pemex, Emilio Lozoya por el caso de Agronitrogenados, en embargo, el ex funcionario deberá seguir en prisión por la indagación que sigue vigente con respecto a los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Por lo anterior, Lozoya seguirá en el Reclusorio Norte en donde se mantiene en prisión preventiva justificada además de tener un brazalete localizador como medida cautelar.

BV