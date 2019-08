FGR dará a gobierno dólares confiscados a crimen para apoyar a deportistas

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) entregará al gobierno federal dólares confiscados a la delincuencia para destinarlos a los apoyos comprometidos con los mexicanos que participan en los Juegos Paralímpicos de Lima 2019.

"La FGR va a entregar dólares confiscados y encautados a la delincuencia, es una cantidad que nos va a alcanzar para ayudar para los paralímpicos y también para ayudar a municipios marginados en obras que son fundamentales como caminos", explicó el mandatario mexicano en conferencia de prensa matutina.

ARRANQUE DE CLASES

El presidente López Obrador aseguró que no hay "problemas mayores" para dar inicio al ciclo escolar y que para esto cuenta con el apoyo de los maestros del país.

"Entran millones de niños, de estudiantes, con la compañía de maestros, hoy es un día muy especial, porque padres de familia, maestros y sobre todo niños, estudiantes de todos los niveles escolares, inician este nuevo ciclo escolar. Todo normal, todo en calma, hay participación de maestros, no tenemos problemas mayores para que se lleve a cabo este proceso educativo tan importante que está a cargo mayoritariamente del Estado mexicano", señaló.

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, informó que este lunes regresan a clases 25 millones 417 mil 980 estudiantes de educación básica y un millón 219 mil 517 docentes.

Agregó que se distribuyen 176 millones de libros de texto, los cuales se encuentran de forma digital en la página de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg).

BECAS

El mandatario mexicano reiteró que todos los estudiantes en el país tendrán apoyos para que no abandonen sus estudios y se seguirán destinando recursos para este sector.

"Son 4 millones aproximadamente de estudiantes del nivel medio superior, luego 300 mil de nivel superior; son 2 mil 400 pesos mensuales de becas. Educación para todos y esto lo vamos ir ampliando para que se cubra cada vez más y estudiantes tengan becas y no abandonen la escuela porque muchos no terminan la escuela con la pobreza", comentó en Palacio Nacional.

Recalcó que el gobierno federal seguirá con la política de austeridad, aunque esto no le guste a todos.

"Necesitamos ahorrar, aunque no les gusta a algunos, tiene que seguir habiendo austeridad, no relajar la disciplina. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre", apuntó.

VIOLENCIA DE GÉNERO

El presidente López Obrador manifestó que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, va bien en el tema de la violencia de género y en el diálogo con grupos de mujeres preocupadas.

CUERPOS SIN IDENTIFICAR

El presidente López Obrador indicó que hay reportes de más de 26 mil cuerpos de víctimas de la violencia que no han sido identificados y que son recibidos en los centros del Servicio Médico Forense (Semefo).

"Es muy lamentable lo que ha venidos sucediendo en nuestro país por la violencia, hay desaparecidos y de cuerpos no identificados, nosotros recibimos más de 26 mil cuerpos no identificados, en Semefos y estamos dando atención especial a este lamentable asunto, 26 mil cuerpos no identificados", dijo.

lrc