FGR cita a comparecer a 6 de 31 científicos bajo el acecho de Gertz y el Conacyt

El pasado 21 de septiembre, este medio informó que la FGR acusa a los 31 ex funcionarios de presunto peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. (Especial)

La Fiscalía General de la República (FGR) citó a comparecer a seis de los 31 científicos del Foro Consultivo Científico y Tecnológico y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) señalados por peculado y hasta delincuencia organizada.

De acuerdo con fuentes consultadas por La Silla Rota, el citatorio que les hizo llegar la FGR es para que los seis científicos comparezcan esta semana, aunque todos por separado.

Se trata de la primera vez que comparecen los científicos, quienes siguen sin tener acceso a la carpeta de investigación, a pesar de que desde junio ya se había abierto el caso y de que hace dos semanas se volvió mediática la persecución en su contra.

PUEDES LEER: Unesco, Colegios Médicos, Tec, CIDE, Colmex y más condenan persecución de Gertz

Este lunes en su columna de El Universal, el periodista Carlos Loret de Mola informó tambiçen sobre el citatorio que las autoridades enviaron a los científicos y mencionó que quienes fueron requeridos para comparecer son: Julia Tagüeña Parga, Gabriela Dutrénit y José Franco, ex coordinadores Generales del Foro Consultivo; así como Patricia Zúñiga, secretaria Ejecutiva del Foro; Rafael Pando, ex diretor de planeación Tecnológica del Conacyt, y María Dolores Sánchez, ex directora adjunta de Posgrado y Becas del Conacyt.

Cabe recordar que el proceso que tiene abierto la Fiscalía es contra seis ex funcionarios del Foro Consultivo y contra 25 ex funcionarios del Conacyt que laboraron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, como Enrique Cabrero Mendoza, quien fue director General, y Luis Mier y Terán Casanueva, quien fue director adjunto de Planeación y Cooperación Internacional.

(Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR y María Elena Álvarez Buylla, directora del Conacyt)

EL PROCESO DE LA FGR CONTRA LOS 31 CIENTÍFICOS



El pasado 21 de septiembre, este medio informó que la FGR acusa a los 31 ex funcionarios de presunto peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

La Fiscalía, que encabeza Alejandro Gertz Manero, ha solicitado en dos ocasiones a un juez de control con sede en el Centro de Justicia del Altiplano que librara órden de aprehensión contra los 31 ex funcionarios; sin embargo, las dos veces juez se negó a hacerlo por considerar que la FGR no aportó la información necesaria para acreditar los hechos.

En la información a la que tuvo acceso este medio se señala que la denuncia la interpuso la actual administración del Conacyt, que dirige María Elena Álvarez-Buylla. Las imputaciones que plantea la fiscalía son por considerar que el Foro Consultivo recibiera recursos del Conacyt, así como los miembros de éste, hecho que considera que conforma el presunto delito de "organización criminal".

De acuerdo con información a la que tuvo acceso La Silla Rota, la primera carpeta de investigación fue la FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000770/2020, para indagar los hechos relativos al manejo de recursos por parte del Foro, la cual estuvo radicada en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales.

Agentes de la Policía de Investigación acudieron en junio de este año a los domicilios particulares de 25 ex funcionarios para informarle que vendría un citatorio. Posteriormente aumentó a 31 el número de personas indagadas, entre ellos los 25 antes mencionados.

Al principio, la fiscalía sólo indagaba a 25 ex funcionarios, posteriormente incluyó a otras seis personas, por lo que en total tiene en la mira a 31 imputados.

En agosto, se asignó a la carpeta el nuevo número FEM/FEMDO/UEIORPIFAM-CDMX/0000222/2021, ya que fue remitida a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda.

INVESTIGADORES NACIONALES Y EXTRANJEROS CIERRAN FILAS EN APOYO DE LOS 31 CIENTÍFICOS

Este caso generó que la comunidad científica se uniera para exigir que cese la persecución contra los 31 investigadores Al respecto se han pronunciado el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, y los ganadores de los Premios Nacionales de Artes y Ciencias, como Roger Bartra Francisco Bolivar Zapata y Alfredo López Austin.

Asimismo se manifestó la comunidad de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Centro de Investigación y Docencia Económicas, entre otras.

El tema trascendió a nivel internacional e investigadores de universidades como Harvard, Oxford, Stanford, Columbia y Princeton manifestaron su preocupación porque la Fiscalía trató de arrestar a los científicos mexicanos.

Destacaron la labor del juez que ha resistido a las presiones políticas y se ha negado a girar orden de aprehensión contra los 31 científicos y condenaron "cualquier esfuerzo por crear un clima de intimidación hacia personas dedicadas al quehacer científico''.

(djh)