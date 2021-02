FGR cita a Ángel Aguirre y a Iñaki Blanco por desaparición de normalistas

“Este día, la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa ha citado a declarar, dentro del nuevo procedimiento iniciado, al señor Ángel “A”, ex Gobernador del Estado de Guerrero; al señor Iñaki “B”, ex Procurador de esa entidad; así como a Leonardo “V”, ex Secretario de Seguridad Pública de esa entidad, quienes han manifestado que habrán de presentarse a declarar, en esta Institución, a principios de la próxima semana”, informó la FGR.