FGR amplía arraigo contra "El Güero" Palma

Héctor "el Güero" Palma no será liberado aún luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) consiguiera este sábado que un juez ampliara 40 días más el arraigo.

Horas antes de que se cumpliera el primer plazo legal para retenerlo, la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada obtuvo el mandamiento judicial de ampliación de arraigo para evitar que éste se de a la fuga.

Por ello, la FGR contará con 40 días más para profundizar la carpeta de investigación.

LA LIBERACIÓN DEL "GÜERO" PALMA

Palma, antiguo líder del Cártel de Sinaloa junto con Joaquín "el Chapo" Guzmán, había quedado en libertad tras la orden de un juez a principios de mayo pasado.

Sin embargo, derivado de una investigación, a principios de mayo, el Ministerio Público Federal emitió una orden de detención "por caso urgente respecto de dicho individuo, al existir riesgo fundado de que el indiciado podría sustraerse de la acción de la justicia".

Por este motivo, el capo fue recapturado, justo cuando se disponía a abandonar el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Central Estado de México, "en virtud de una sentencia absolutoria dictada por una autoridad judicial".

Tras se reaprehensión, Palma fue trasladado al Centro Nacional de Arraigo, bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

Sus abogados han apelado a la buena voluntad del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a quien han pedido que "en nombre de la sociedad, en nombre de la familia, en nombre de Dios, no crucifique a Jesús Héctor Palma Salazar".

Asimismo, han argumentado que la investigación por la que su cliente fue arraigado es por delitos y hechos por los que "ya fue juzgado y absuelto" tanto en México como en Estados Unidos.

No obstante, el 3 de mayo, López Obrador criticó la liberación de Palma, la cual se dictaminó el sábado 1 de mayo pues, dijo, no "es lo más adecuado, no se puede emitir una orden para liberar a un recluso acusado de delincuencia organizada un sábado en la madrugada", señaló.

Palma, que primero estuvo preso en México en 1995 y después en Estados Unidos de 2007 a 2016, era hasta mayo pasado recluso del penal del Altiplano y conocido como uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa, uno de los más poderosos de México.

