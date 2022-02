FGR abre caso Baker Hughes-Pemex y López Beltrán; "el que nada debe, nada teme": AMLO

La Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación por posibles hechos de corrupción relacionada con los contratos efectuados entre Baker Huhges y Petróleos Mexicanos (Pemex).

En la denuncia se hace mención de José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, por la posible injerencia que tuvo en los contratos asignados, según la denuncia.

La denuncia argumenta los supuestos beneficios de la empresa Baker Huhges así como las facilidades que tuvo José Ramón López para habitar una casa en Houston, propiedad de uno de los directivos de esa compañía.

De acuerdo con fuentes ministeriales, el expediente se inició por una denuncia presentada por legisladores del Partido Acción Nacional (PAN).

La carpeta fue turnada a la titular de la Fiscalía especializada en materia de Combate a la Corrupción, María de la Luz Mijangos Borja. A partir de los argumentos presentados por los legisladores del PAN, el Ministerio Público determinará si hay elementos suficientes para continuar con las investigaciones, y en su caso decidir si hay elementos para deslindar responsabilidades, así como judicializar el expediente.

AMLO DENUNCIA

Esta mañana el presidente Andrés Andrés Manuel López Obrador, dijo que desconoce el inicio del expediente.

"Si se abriera carpeta de investigación no hay ningún problema, ha quedado comprobado que es una campaña. Arman todo esto para debilitar la autoridad, el gobierno, y en especial mi autoridad, porque si seguimos contando con respaldo ciudadano, ellos lo saben, no van a poder regresar y mantener sus privilegios de antes, no van a poder regresar por sus fueros, y es muy peculiar, porque dicen, es un gobierno autoritario, antidemocrático".

El mandatario aseguró que "no tendría problema" en comparecer ante el órgano, dirigido por Alejandro Gertz Manerro, en caso de iniciarse un proceso contra José Ramón.

"El que nada debe, nada teme. Si van a presentar denuncias, que le den curso", comentó en la mañanera.

López Obrador planteó la posibilidad de que su hijo y su esposa presenten denuncias, no obstante, les recomendó que no lo hagan.

