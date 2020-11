Fernández Noroña se niega a usar cubrebocas en el INE y lo dejan solo

Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) que se encontraban en sesión presencial en el pleno, abandonaron el lugar cuando el diputado petista Gerardo Fernández Noroña rechazó ponerse un cubrebocas durante la sesión "no puedo hablar amordazado" dijo.

El presidente del INE, Lorenzo Córdova, le pidió en diversos momentos respetar esta regla sanitaria dentro del salón de plenos, marcada por un protocolo; "nadie lo amordaza". Pero Noroña replicó que mantenía la misma actitud en el salón de plenos de San Lázaro y que no se le impedía su ingreso.

"El responsable de la pandemia nacional Hugo López-Gatell insiste en que el cubrebocas da una falsa sensación de seguridad y no evita el contagio Y tenemos la sana distancia y el espacio", respondió Noroña. "No soy ningún irresponsable ni ligero en el tema, le pido respeto en mi intervención porque quiero hacerla".

Córdoba reviró "yo también le pido respeto a las reglas con que nos regimos en él INE avalados por la secretaría de salud Federal"; y agregó que la misma medida se le ha solicitado a diversos consejeros así como funcionarios.

Sin embargo el legislador mantuvo su postura. "No les estoy faltando al respeto y les pido respeto a mi derecho a la libre manifestación... Usted no me puede imponer un reglamento de su institución sobre un derecho constitucional".

Desde su lugar Córdova optó por cruzar de brazos mientras observó la situación; el representante del PRD Ángel Ávila respaldó a Córdoba y le sugirió acudir a una sesión remota desde su oficina; el momento fue aprovechado por Noroña para sacar el cubrebocas de su chamarra y colocárselo. "No quise hacerlo remoto por temor a que me fallara el internet", justificó.

La diputada perredista Guadalupe Almaguer también respaldo a Córdoba. "Yo no puedo exponerme, van dos veces que contraigo covid".

"Me parece una insolencia que digan que los voy a contagiar cuando estamos a más de metro y medio de distancia", insistió Noroña. "Y no voy a ir a mi oficina porque no tengo oficina en este espacio", dijo.

La representante del PAN también respaldó al consejero presidente. Molesto, Noroña bebía agua embotellada, sorbos de té y se quitaba el cubrebocas por momentos. Ligeramente exasperado, Córdova repitió su exhorto; pero fiel a su personalidad, Noroña refirió tener fuero como legislador y pidió tolerancia y comprensión a su decisión.

Entonces Córdoba tomó una decisión e informó. "Les voy a pedir declarar un receso, para que quien quiera mantenerse en la sala se quede; y quien quiera conectarse en las oficinas que todos tenemos en esta institución podamos hacerlo para mantener la normatividad vigente en materia sanitaria", dijo.

El receso duró 5 minutos, Córdova se retiró del lugar y anuncio que continuaría trabajando a distancia en sesión virtual desde su oficina.

Los consejeros presentes tomaron sus cosas y a también abandonaron la sala, ante los ojos de Noroña quien se quedó en su lugar bebiendo té, celular en mano. También abandonaron la sala camarógrafos y fotógrafos del área de comunicación social. Tres minutos después, él también salió del lugar.

Concluido el receso los consejeros se conectaron a la sesión de manera virtual, para respaldar a Córdova. Noroña regreso al salón de plenos. "Agradezco que me huyan como la peste por tener el germen de la libertad que es terriblemente contagioso".

Durante su exposición en un tema de violencia de género, argumentó "a mí nadie me regaña desde que murió mi abuelita, mucho menos pueden sancionarme ni acusarme con la Cámara... Así como son de puntillosos con su reglamento deberían de hacerlo en el marco constitucional". Tras concluir su participación se retiró del lugar.

Una hora después el pleno del consejo regresó al salón de plenos donde sesiona en estos momentos.